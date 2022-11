Tapahtuuko tässä väitetty sotarikos? Video leviää somessa

Venäjä syyttää Ukrainaa yli kymmenen sotavangin teloittamisesta. Ukraina on kiistänyt teon väittäen, ettei sotarikokseen syyllistyneitä venäläissotilaita voi pitää sotavankeina. Video tapahtumista ei sovi herkimmille.

Videot, joilla ukrainalaissotilaat väitetysti teloittavat antautuneita venäläisiä sotavankeja, ovat viime päivinä saaneet huomiota sosiaalisessa mediassa.

Kaksi videopätkää ovat pyörineet muun muassa Twitterissä. Niistä ensimmäisessä näkyy, kuinka ukrainalaissotilaat etenevät kohti pihamaata muistuttavaa aluetta, jossa oletettavat venäläissotilaat tulevat ulos omakotitalon vieressä olevasta tiilirakennuksesta. Aseistamattomalta vaikuttavat sotilaat asettuvat vatsalleen maahan.

Viimeisenä tiilirakennuksesta poistuva sotilas näyttää avaavan tulen kohti ukrainalaisjoukkoja. Tässä vaiheessa tapahtumia kuvaava kamera alkaa heilua niin, ettei videon lopun tapahtumista saa selkoa.

Toisessa, ilmeisesti lennokilla kuvatussa videossa näkyy samanlaisessa pihapiirissä makaavia, sotilasasuihin sonnustautuneita henkilöitä.

Ilta-Sanomat julkaisee videokoosteen saatavilla olevista materiaaleista. Video ei sovi herkimmille.

Videoiden tapahtumat sijoittuvat joko lauantaihin 12. marraskuuta tai aikaan ennen sitä, uutisoi BBC. Todennäköinen tapahtumapaikka on Luhanskin etulinjan alueella sijaitseva Makijivkan kylä.

Venäjä väitti perjantaina Ukrainan teloittaneen yli kymmenen sotavankia ja syyllistyneen näin sotarikokseen. Venäjä kertoi aikovansa tutkia asian ja saattaa tekijät vastuuseen, uutisoi Reuters.

The Guardianin mukaan Ukrainan asevoimat sanoi lauantaina tutkivansa videoiden aitouden. Sunnuntaina maan parlamentin oikeusasiamies Dmytro Lubinets kiisti ukrainalaissotilaiden teloittaneen sotavankeja.

Lubinetsin mukaan venäläissotilaita ei voi pitää sotavankeina, sillä he syyllistyivät sotarikokseen teeskentelemällä vangituksi tulemista avatessaan tulen ukrainalaisjoukkoja kohti.

Muun muassa Yhdysvaltojen viranomaiset ovat kertoneet tarkkailevansa ja selvittävänsä asiaa perinpohjaisesti, tiedottaa Reuters.

– On tärkeää korostaa, että lait sodassa pätevät yhtä lailla kaikkiin osapuoliin: sekä hyökkäävään valtioon että puolustavaan valtioon aivan samalla tavalla, Yhdysvaltojen kansainvälisen rikosoikeuden suurlähettiläs Beth Van Schaack sanoi.

Van Shaackin mukaan huomionarvoista on se, millä tavoin eri osapuolet suhtautuvat väitteisiin sotarikoksista.

– Venäjä vastaa poikkeuksetta propagandalla, kiistämisellä ja valheellisella informaatiolla, kun taas Ukrainan viranomaiset ovat yleisesti tunnustaneet väärinkäytökset ja tuominneet ne sekä luvanneet tutkia ne, Van Shaack kertoi.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö kertoi IS:lle maanantaina pitävänsä mahdollisena, että videoilla kuvatut tapahtumat ovat aitoja.

Käihkön mukaan on mahdollista, että ukrainalaisjoukot ovat ampuneet vihollista, jos tämä on avannut ensin tulen.

– Se on ensimmäinen reaktio ja itsepuolustusta. Ongelma on se, ettemme tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu, Käihkö sanoo viitaten kesken katkeavaan videoon.

Oletettu venäläissotilas syyllistyy Käihkön mukaan sotarikokseen avatessaan tulen kohti Ukrainan joukkoja. Ukrainan tekemiä sotarikoksia on vaikeampi arvioida videosta puuttuvan materiaalin vuoksi. Jos antautuneet venäläissotilaat todella on teloitettu, on myös Ukraina syyllistynyt rikokseen.