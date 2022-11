Yhdysvaltain strategisia pommituskoneita komentanut Frank Klotz pitää ydinase­suunnittelu­ryhmää Naton keskeisenä toimielimenä, jonka työssä myös ydinaseettomien maiden rooli on tärkeä.

Kenraaliluutnantti (evp) Frank Klotzin ansioluettelo on pitkä. Klotz on toiminut muun muassa Yhdysvaltain ydinturvallisuudesta vastaavana apulais­energiaministerinä, maansa puolustus­asiamiehenä Moskovassa ja ilmavoimien Global Strike Commandin komentajana. Tämän strategisten ilmavoimien operatiivisen komentokeskuksen alaisina toimivat muun muassa Yhdysvaltain ydinasekykyiset pommituskoneet B-52:t.

Natoon viime keväänä jäsenhakemuksen jättäneen Suomen näkökulmasta kiinnostavaa on se, että Klotz on istunut kaksi vuotta liittokunnan ydinase­suunnitteluryhmässä NPG:ssä (engl. Nuclear Planning Group).

NPG käsitelee muun muassa ydinpelotteen vahvuutta ja roolia, ydinaseiden käyttöön liittyvää doktriinia ja ydinaserajoituksia. Ranskaa lukuun ottamatta siinä ovat mukana kaikki Naton jäsenmaat.

Kenraaliluutnantti (evp) Frank Klotz on pitkäaikainen ilmavoimien upseeri, joka työskentelee nykyisin Rand-tutkimuslaitoksen vanhempana tutkijana.

Ulkopoliittisen instituutin verkkoseminaarissa 18. marraskuuta esiintyneellä Klotzilla on viesti Suomelle.

– Oma näkemykseni – ja neuvo, jonka antaisin liittokunnan uusille, tai itse asiassa kaikille jäsenille – on se, että NPG on tärkeä toimielin, sanoi Rand-tutkimuslaitoksen vanhempana tutkijana nykyisin työskentelevä Klotz.

– Se tarjoaa kaikille liittolaisille mahdollisuuden olla mukana prosessissa, joka luo ja määrittää liittokunnan ydinasepolitiikkaa sekä käy siitä keskustelua ja konsultaatioita. Natohan on ilmoittanut, että niin kauan kuin ydinaseita on olemassa, on niitä myös liittokunnan hallussa.

Suomi on Naton tarkkailijajäsenenä päässyt jo kaikkiin muihin puolustusliiton pöytiin paitsi NPG:hen. Tämä muuttuu täysjäsenyyden myötä. Naton täysjäsenenä NPG:n kokouksissa istuu Suomen puolustusministeri.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen tapasi Naton ministerikokouksessa Brysselissä lokakuussa muun muassa Turkin puolustusministerin Hulusi Akarin, pääsihteeri Jens Stoltenbergin ja Ruotsin silloisen puolustusministerin Peter Hultqvistin.

Naton jäsenistä ydinaseita on vain Yhdysvalloilla, Britannialla ja Ranskalla. Lisäksi Yhdysvallat ylläpitää Euroopassa noin sataa ei-strategista ydinasetta: B61-ydinpommeja, jotka on sijoitettu lentotukikohtiin Saksassa, Hollannissa, Belgiassa, Italiassa ja Turkissa. Ne ovat osa Naton ydinasepelotetta niin sanotun taakanjaon mukaisesti.

– Kun minä olin ydinase­suunnitteluryhmässä, mukana oli sen keskusteluihin aktiivisesti, uutta luovasti ja arvokkaalla tavalla osallistuneita maita, joilla ei ollut roolia liittokunnan ydinasepelotteen perinteisessä taakanjaossa. Niiden kontribuutio oli siitä huolimatta hyvin tärkeä, Klotz kertoi verkkoseminaarissa.

– Lisäksi nämä maat lähettivät ryhmään erittäin hyvää väkeä, hyviä diplomaatteja ja nopeasti urallaan nousevia upseereita. Neuvoisin lähettämään Brysseliin kaikkein parhaat strateginne ja ajattelijanne, jotka voivat ottaa osaa NPG:n ja sen alaisena toimivan korkean tason neuvotteluryhmän kokouksiin sekä NPG:n esikuntaan.

Suomen rooli ja velvoitteet liittokunnan yhteisessä puolustuksessa eivät vielä ole selvillä. Nato tekee parhaillaan uusia puolustussuunnitelmia, joissa Suomi ja Ruotsi otetaan jo huomioon. Suunnitelmat lyödään kuitenkin molempien tarkkailijajäsenten osalta lukkoon vasta täysjäsenyyden myötä – milloin se sitten toteutuukin.

Osallistuminen NPG:n työhön ei merkitse sitä, että Nato olisi tarjoamassa Suomelle aktiivista roolia ydinasepelotteen taakanjaossa. Suomen valtiojohto on myöskin selkeästi ilmaissut, ettei Suomella ole halua eikä tarvetta sijoittaa maaperälleen ydinaseita. Nykyinen lainsäädäntö myös kieltää sen.

Klotzin mukaan Nato ei painosta mitään jäsenmaata ryhtymään toimiin, joita kyseinen jäsenmaa ei halua.

– Ja jos jokin maa haluaisikin ottaa roolin ydinasepelotteen taakanjaossa, asia tulee kaikkien muiden jäsenmaiden arvioitavaksi NPG:ssä. Päätöksentekoprosessista voi tulla pitkä. Nato toimii konsensusperiaatteen mukaisesti, mikä on hyvä asia. Tällöin päätöksistä voidaan käydä kunnon keskustelut parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Suomi on hankkimassa 64 uutta Lockheed Martin F-35A -monitoimihävittäjää, jotka tulevat käyttöön vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Onnittelut Suomelle F-35:n hankinnasta. Sen suorituskyky on mahtava, Klotz sanoi.

Teknisesti nämä koneet kykenisivät kuljettamaan mukanaan ja laukaisemaan Natolle varattuja Yhdysvaltain B61-ydinpommeja. Paljon todennäköisempää on kuitenkin se, että Nato antaisi Suomen ja Ruotsin ilmavoimille tukitehtäviä, niin sanottuja Snowcat-missioita: suomalaiset ja ruotsalaiset hävittäjät suojaisivat mahdollisessa sotatilanteessa ydinaseita kuljettavia koneita.

– Mitä Suomeen tulee, Suomen roolista päättävät Suomen kansa ja maan hallitus, neuvotellen Naton johdon ja muiden liittokunnan jäsenten kanssa, Klotz kommentoi.

– En millään tavalla esitä, että minä olisin tarpeeksi fiksu tai että minulla olisi riittävästi tietoa Suomen politiikasta ja kansainvälisestä politiikasta ottaakseni osaa tähän keskusteluun. Se on suvereenin valtion sisäinen keskustelu, jossa suomalaisten tulee itse tehdä päätöksensä.

Yhdysvaltain ilmavoimien F-15E-monitoimihävittäjä kuljetti B61-ydinpommin harjoitusversiota Tonopahin koealueella Nevadassa.

Keskustelu Yhdysvaltain ja Naton ydinasepelotteesta on ajankohtaista, sillä Yhdysvallat julkaisi turvaluokittelemattomat osat kansallisesta turvallisuusstrategiasta, puolustusstrategiasta ja ydinaseselonteosta NPR:stä (engl. Nuclear Posture Review) lokakuussa. Lisäksi Ukrainaan hyökännyt Venäjä on toistuvasti muistuttanut ydinaseidensa olemassaolosta ja valmiudestaan käyttää niitä.

Kenraaliluutnantti Klotzin mukaan NPR:ää on päivitetty, mutta sen perusperiaatteet ovat pysyneet samoina.

– Vuoden 2022 NPR on huomattavan yhdenmukainen edeltäjiensä kanssa, huolimatta siitä että strategisessa ympäristössä on tapahtunut muutoksia, kenraaliluutnantti Klotz sanoi.

Ulkopoliittisen instituutin verkkoseminaarissa esiintyneen Rand-ajatushautomon tutkijan Alexandra Evansin mukaan Yhdysvallat käyttää 630–634 miljardia dollaria ydinaseidensa modernisoitiin vuosina 2021–2030. Lukuun sisältyy myös nykyisten ydinaseiden ylläpito.

Modernisointiin kuuluu muun muassa uusien strategisten Sentinel-ydinohjusten käyttöönotto-ohjelma ja B61-ydinpommien päivittäminen uusimpaan kehitysversioon. Lokakuussa julkaistu ydinaseselonteko ei esitä näiden pommien lukumäärän kasvattamista eikä niiden sijoittamista uusiin jäsenmaihin.