Molemmat verkossa leviävillä videoilla esiintyvät osapuolet ovat saattaneet syyllistyä sotarikokseen, arvioi Ilmari Käihkö.

Sosiaalisessa mediassa on viime päivien aikana kiertänyt videoita, joissa ukrainalaisjoukot väitetysti ampuvat antautuneita venäläisiä sotilaita.

Ensimmäisellä, muun muassa Visegrád 24 -tilin Twitterissä julkaisemalla videolla näkyy, kuinka ukrainalaissotilaat liikkuvat kohti pihamaalta vaikuttavaa aluetta.

Pihalla oletettavat venäläissotilaat tulevat ulos omakotitalon vieressä sijaitsevasta tiilirakennuksesta ja asettuvat vatsalleen maahan. He näyttävät aseettomilta.

Viimeisenä tiilirakennuksesta poistuva henkilö näyttää ampuvan kohti ukrainalaissotilaita. Videon lopussa kamera, joka tapahtumia kuvaa, alkaa heilua niin, että videon loppu jää epäselväksi.

Toisessa videossa kuvataan ilmasta käsin maassa makaavia, ilmeisesti ammuttuja sotilaita. Videon tapahtumapaikan uskotaan olevan sama kuin ensimmäisellä videolla.

BBC:n mukaan tapahtumat sijoittuvat joko lauantaihin 12. marraskuuta tai aikaan ennen sitä. Todennäköinen tapahtumapaikka on Luhanskin etulinjan alueella sijaitseva Makijivkan kylä.

Muun muassa venäläisessä mediassa huomiota saaneet videot laittoi alun perin liikkeelle Ukraina, joka halusi korostaa asevoimiensa tekemää hyvää työtä, kertoo The New York Times.

On mahdollista, että videoilla kuvatut tapahtumat ovat aitoja, arvioi sotatieteiden dosentti, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.

– Ensimmäisestä videosta on liikkeellä versio, jonka taustalle on lisätty musiikkia. Siinä sotilas dokumentoi tapahtumia päiväkirjamaisesti. Ensimmäisessä videossa ja toisessa lennokkivideossa tapahtumapaikat ovat samat. Ongelmallista on se, että videoita on editoitu, Käihkö sanoo.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Venäjä väitti perjantaina videoiden tapahtumiin vedoten Ukrainan teloittaneen yli kymmenen sotavankia ja syyllistyneen sotarikokseen. Lisäksi maa syyttää länttä asian ohittamisesta. Venäjä kertoo aikovansa tutkia asian ja saattaa vastuussa olevat oikeuden eteen, kertoo Reuters.

Ukrainan asevoimat sanoi lauantaina tutkivansa leviävien videoiden aitouden. Sunnuntaina maan parlamentin oikeusasiamies kiisti ukrainalaissotilaiden teloittaneen sotavankeja, uutisoi The Guardian.

Ukrainan oikeusasiamiehen Dmytro Lubinetsin mukaan ukrainalaissotilaat puolustivat itseään antautumista teeskennelleitä venäläisiä vastaan. Lubinets sanoi, ettei sotilaita voi pitää sotavankeina, koska he syyllistyivät sotarikokseen teeskentelemällä vangituksi tulemista avatessaan tulen ukrainalaisjoukkoja kohti.

YK:n tiedottaja kertoi AFP:lle, että järjestössä tiedetään videoista, ja ne ovat tutkinnan alla. Tiedottaja vaatii tekijöiden saattamista vastuuseen.

Käihkön mukaan on mahdollista, että ukrainalaisjoukot ovat ampuneet vihollista, jos tämä on avannut ensin tulen.

– Se on ensimmäinen reaktio ja itsepuolustusta. Ongelma on se, ettemme tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu, Käihkö sanoo viitaten kesken katkeavaan videoon.

Oletettu venäläissotilas syyllistyy Käihkön mukaan sotarikokseen avatessaan tulen kohti Ukrainan joukkoja. Ukrainan tekemiä sotarikoksia on vaikeampi arvioida videosta puuttuvan materiaalin vuoksi. Jos antautuneet venäläissotilaat todella on teloitettu, on myös Ukraina syyllistynyt rikokseen.

Jos molemmat osapuolet ovat syyllistyneet sotarikoksiin, mitä niistä seuraa?

Venäjän tiedetään syyllistyneen systemaattisiin sotarikoksiin pitkin meneillään olevaa sotaa. Muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty on raportoinut aiemmin myös ukrainalaisten tekemistä sotarikoksista, Käihkö kertoo.

– Venäjän sotarikokset ovat Ukrainaa systemaattisempia ja laajamittaisempia. Koko hyökkäyssota on laiton. Rikokset ovat lujittaneet Ukrainan vastarintaa Venäjää vastaan ja saaneet länsimaat tukemaan Ukrainaa entistä enemmän, Käihkö kertoo.

Välittömiä seurauksia Ukrainan tekemistä sotarikoksista ei Käihkön mukaan välttämättä ole luvassa.

– Ukrainan asema on siinä mielessä hankala, että maa on riippuvainen länsimaiden tuesta. Ukrainan oletetaan käyvän sotaa eri tavalla kuin Venäjä. Ukrainalla on länsimaiden moraalinen tuki ja maalta vaaditaan, ettei se syyllisty rikoksiin tukemisen jatkamiseksi. Tilanne on vaikea, sillä Ukraina ei pysty kontrolloimaan kaikkea sodankäyntiin liittyvää, Käihkö päättää.