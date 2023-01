Sine Nobel on työskennellyt huumeidenkäyttöhuoneissa kaksi vuotta. Sinä aikana hänen käsityksensä huumeidenkäyttäjistä on muuttunut täysin.

Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa sijaitsee paikka nimeltä H17, jonne suomalaisiakin matkustaa. Siellä saa käyttää huumeita.

Mustien terassilautojen päälle on läikkynyt kahvia. Yksi lätäkkö näyttää oksennukselta, toinen virtsalta. Pitkän ruskean tiilirakennuksen edessä seisoo joukko levottomasti liikehtiviä ihmisiä.

Tämä on ainoa tunti vuorokaudesta, jolloin he eivät pääse sisään.

Seisomme Euroopan ja ehkä jopa koko maailman suurimman huumeidenkäyttöyksikön H17:n edustalla Kööpenhaminassa Vesterbrossa.

Sine Nobel avaa lukitun oven ja viittoo astumaan peremmälle. Hänen työvuoronsa on juuri alkanut.

Muutama päivä ennen Tanskaan saapumista juttelin puhelimessa A-klinikkasäätiön toimitusjohtajan Kaarlo Simojoen kanssa. Suomessa ei vielä 10–15 vuotta sitten ollut tarvetta huumeidenkäyttöhuoneille, hän sanoi.

Nyt tilanne on hänen mielestään toinen.

– Emme ole yhteiskuntana osanneet tehdä päätöksiä, tai päätökset ovat olleet huonoja.

H17 sijaitsee vanhalla teollisuusalueella Kööpenhaminassa. Paikan johtaja Rasmus Koberg Christiansen sanoo, että sijainti on hyvä, koska rakennukset eivät ole aivan kiinni asuinrakennuksissa.

Huumeidenkäyttö on Suomessa kasvanut sekä satunnaisesti että paljon huumeita käyttävien kohdalla. Paljon huumeita käyttävien ryhmässä tilanne on kaikkein huonoin.

– Hoidontarvetta on laiminlyöty pitkään. Sitä hintaa maksamme nyt. Erityisesti isoihin kaupunkeihin on syntynyt käyttäjäryhmiä, jotka hyötyisivät käyttöhuoneista, Simojoki arvioi.

A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki.

Hän painottaa, että huumeiden­käyttö­huoneiden tarkoitus ei ole ainoastaan estää yliannostuksia vaan myös ohjata ihmisiä palveluiden piiriin. Ne toimivat ikään kuin ankkureina, joihin käyttäjät voivat kiinnittyä.

– Huumeiden­käyttäjillä ei ole kiinto­pistettä tässä yhteis­kunnassa. He ajelehtivat irrallaan ja tuhoutuvat vähitellen.

Simojoen mukaan palveluiden tarjonta on Suomessa moneen muuhun maahan verrattuna kapeaa. Korona-aikana ne heikentyivät entisestään.

– Tässä on nyt käsillä viimeiset ajat lähteä muuttamaan suomalaista huume­politiikkaa. Huumeet tappavat jo enemmän kuin liikenne. Tämä ei tule muuttumaan, jos palveluihin ei aleta aidosti panostaa, Simojoki sanoo.

” Palvelu on kallis, jos se toteutetaan mahdollisimman laajoilla aukioloajoilla.

Käyttöhuoneista on Suomessa käyty keskustelua pitkään. Toistaiseksi mitään konkreettista ei ole tehty.

Syyskuussa julkaistun gallupin perusteella reilut 40 prosenttia suomalaisista kannattaa valvottujen huumeiden käyttötilojen perustamista. Kriittisimmin käyttöhuoneisiin suhtautuivat yli 70-vuotiaat.

THL:n erityisasiantuntija Sanna Kailanto sanoo, että käyttöhuoneisiin liittyy haasteita, joita on hyvä pohtia. Hänen mielestään Suomessa tarvitaan lisää tutkimusta siitä, miten käyttöhuoneet toimisivat osana huumeidenkäyttäjille suunnattuja palveluita.

– Yhä tarvitaan enemmän näyttöä siitä, miten tämä palvelu vähentäisi yksilöllisiä tai yhteisöllisiä haittoja juuri meillä Suomessa.

Kailanto sanoo, että Suomessa on epärealistista odottaa, että käyttöhuoneet vähentäisivät merkittävästi huumemyrkytyskuolemia tai poistaisivat julkisissa tiloissa tapahtuvan huumeidenkäytön kokonaan.

Käyttöhuoneiden perustaminen voi olla myös kallista.

– Palvelu on kallis, jos se toteutetaan mahdollisimman laajoilla aukioloajoilla ja palveluilla. Se ei saisi olla pois muista päihdepalveluista.

– Toisaalta käyttöhuone toimii sitä paremmin, mitä laajemmat sen palvelut ovat.

” On sanottu, että lisäämme tällaista turismia.

Tanskassa ensimmäinen huumeidenkäyttötila avattiin vuonna 2012.

Sine Nobel johdattaa meidät avaraan aulaan.

Betonilattialla sinisen patjan päällä makaa mies. Toinen villasukka on irronnut jalasta ja huopa peittää vain puolet vartalosta. Hän kuorsaa kovaäänisesti.

Nobel selittää, että miestä ei raaskittu herättää, vaikka tilat tyhjennettiin siivouksen vuoksi. Korkeassa huoneessa on myös muita huumeidenkäyttäjiä, jotka saivat jäädä.

Parrakas mies kumartuu lajittelemaan papereita, toinen hyvin laiha mies kiipeää tikapuille. Hän kastelee viherseinän kasveja. Kolmas puhdistaa akvaariota.

Työn tekeminen on täällä uusi juttu.

– Se on tuonut aivan uudenlaista merkitystä monen elämään, Nobel kertoo.

Ihmiset, jotka ovat aiemmin tienanneet vain tekemällä rikoksia, saavat nyt 100 Tanskan kruunua eli noin 13 euroa rehellisestä työstä.

Parrakas mies lupaa myöhemmin kertoa, mitä se hänelle merkitsee. Ensin hänen pitää kuitenkin tehdä työnsä loppuun.

Huumeidenkäyttöhuoneissa on metalliset pöydät. Jokaisessa pöydässä on kiinteä metallinen roskis.

Nobel astelee rivakasti eteenpäin ja avaa oven piikitystilaan. Tänne emme voi enää tulla, kun käyttäjät tunnin siivousvuoron jälkeen palaavat.

Hän on tarkka yksityisyydestä. Ihmisiä pitää kunnioittaa. Osa huumeidenkäyttäjistä on kokenut niin järkyttäviä asioita, että jo pelkästään kameran näkeminen voi saada heidät tolaltaan, Nobel selittää.

Metalliset pöydät tuovat mieleen sairaalan. Jokaisessa on kiinteä metallinen roskis. Pöytien edessä nököttää rivi keltaisia tuoleja. Lasiseiniä koristavat vihreät erikokoiset pallot.

Nobel kertoo, että ne ovat hyvä esimerkki siitä, miten huumeidenkäyttäjiä ei aina ymmärretä. Esimerkiksi kokaiinin käyttäjistä saattaa tuntua hyvin epämiellyttävältä istua näin rauhattomasti koristeltujen seinien sisällä. Tilojen suunnittelijoille se ei tullut mieleen.

H17:n johtaja Rasmus Koberg Christiansen on koonnut dataa kymmenen vuoden ajalta. H17 avattiin vuonna 2012.

Kokaiinia huumeidenkäyttötiloissa käytetään huomattavasti eniten. H17:n johtaja Rasmus Koberg Christiansen levittää kokoushuoneen pöydälle kaksi isoa julistetta. Niissä on dataa kymmenen vuoden ajalta.

1 274 yliannostusta. Tänä vuonna niitä on ollut 101.

58 prosenttia käyttäjistä on ilmoittanut piikittävänsä kokaiinia. Toiseksi suosituin aine on heroiini. Sitä käyttää noin 17 prosenttia.

Yhteensä tiloissa on piikitetty 10 vuoden aikana yli 2,3 miljoonaa annosta eri huumeita.

Kävijöitä tiloissa on ollut 14 014. Koberg sanoo, että oikeasti luku on noin 10 000. Monet käyttäjät unohtavat nimimerkkinsä ja keksivät sitten uuden. Sama henkilö on siis saatettu rekisteröidä useampaan kertaan.

Täällä käy suomalaisiakin, Koberg kertoo.

– On sanottu, että lisäämme tällaista turismia. Mutta he tulisivat joka tapauksessa, hän sanoo.

Rasmus Koberg Christiansen sanoo, että jokaisen maan pitää tehdä omat ratkaisunsa. – Se, mikä toimii täällä, ei välttämättä toimi Suomessa.

Viime kuukausien aikana huumeidenkäyttötiloihin on käynyt tutustumassa useampia suomalaisia ryhmiä. Kertooko se muutoksesta? Koberg kysyy.

Niin Tanskassakin kaikki alkoi. Kun huumeidenkäyttöhuoneita reilut kymmenen vuotta sitten suunniteltiin, Koberg vieraili Sveitsissä, Kanadassa, Norjassa ja Saksassa.

Hän kävi tutustumassa eri maiden käyttöhuoneisiin. Tanskassa tilojen perustaminen oli pitkän poliittisen väännön tulos. Kymmenessä vuodessa ihmisten asenteet ovat muuttuneet.

Vesterbron kaupunginosa, joka vielä 1990-luvulla oli huumeidenkäyttäjien vuoksi yksi Tanskan pahamaineisimmista, kuuluu nyt kaupungin halutuimpiin asuinalueisiin. Asuntojen hinnat ovat kolminkertaistuneet.

H17 koostuu useista rakennuksista. Vaikka huumeidenkäyttötilat ovat puhdistaneet naapuruston leikkikentät neuloista, isossa yksikössä on myös varjopuolensa.

Se ei aina ole turvallinen tila työntekijöille, eikä erityisesti huumeita käyttäville naisille.

H17:n tiloissa on myös huoneita, joissa voi polttaa huumeita.

Sine Nobel avaa oven piikitystilasta toiseen käytävään. Sen varrella on koppeja, joissa voi polttaa huumeita.

Käytävän penkillä nukkuu tummahiuksinen nainen. Nobel muuttuu varovaiseksi. Nainen on kokenut kovia. Tänään hänellä on erityisen vaikea päivä.

– Yksi unelmistani on, että naisille tehtäisiin omia käyttötiloja. Silloin heidän ei tarvitsisi pelätä, Nobel sanoo.

Monet naiset kokevat huumepiireissä fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa. Siksi he eivät uskalla tulla valtavaan yksikköön, jossa on paljon miehiä.

Hoitajaksi kouluttautunut Nobel on työskennellyt huumeidenkäyttäjien parissa kolme vuotta. Jokainen työpäivä on erilainen, mutta tyypillisesti siihen kuuluu huumeidenkäyttäjien terveysasioista huolehtimista.

Kun asiakas tulee terveydenhoitajan huoneeseen, Nobel pyytää ensimmäiseksi riisumaan kengät ja sukat. Jaloista näkee terveydentilan. Monet ovat eläneet kadulla vuosia.

Nobel auttaa ihmisiä lääkäriin. Joskus lääkäri vierailee myös huumeidenkäyttötilassa. Yksi huumeidenkäyttötilan tärkeimmistä tehtävistä on yliannostuskuolemien ehkäiseminen.

Pahimmillaan yliannostuksia tapahtuu täällä pari kertaa päivässä.

– Joskus niitä on vain yksi viikossa. Se vaihtelee todella paljon, Nobel kertoo.

Väkivaltaa hän kohtaa usein. Harvoin se kuitenkaan kohdistuu suoraan työntekijöihin. Konfliktit lisääntyvät, kun koittaa tietty aika kuukaudesta.

– Kun ihmisten rahat ovat vähissä, silloin väkivalta on yleisempää.

Vaikka työ kuulostaa raskaalta, Nobel sanoo, että hänen edellinen työnsä vanhustenhoivalaitoksessa oli raskaampaa. Siellä ei ollut tarpeeksi resursseja ja hän koki, ettei pystynyt tekemään työtään kunnolla.

Sine Nobel on tyytyväinen työhönsä, vaikka joskus päivät ovat rankkoja. Hän kohtaa työssään väkivaltaa ja monenlaisia ihmiskohtaloita. – Tärkeintä tässä työssä on pitää yllä toivoa.

Kun kävelemme takaisin aulaan, parrakas mies tulee vastaan. Hän hymyilee leveästi. Työt on tehty, ja hän on valmis haastatteluun.

Käyttötilojen siivous on loppunut ja ihmisiä valuu tasaisena virtana sisään lasiovista. Nobel ohjaa meidät terveydenhoitajan tilan vieressä olevaan pieneen huoneeseen.

Parrakkaan miehen nimi on Casper Haaeman. Hän on 28-vuotias.

Haaeman hyppää tuolille istumaan ja irrottaa viltin, jonka hän on kietonut hupparinsa päälle. Hänelle H17 on turvallinen tila, jossa hän käy lähes joka päivä piikittämässä ja viettämässä aikaa.

Casper Haaeman asui vuosia kadulla. Nyt hänellä on oma pieni huone, jossa hän asuu. Silti Haaeman viettää ison osan ajastaan ulkona. Hän sanoo, että on niin tottunut elämään kaduilla.

Hän on käyttänyt huumeita 14-vuotiaasta lähtien.

Kun Haaeman sai pojan, hän raitistui. Viime vuonna poika sairastui ja kuoli. Haaeman ei pystynyt käsittelemään vaikeita tunteita ja alkoi taas käyttää huumeita. Menetys nostaa kyyneleet silmiin. Siitä on yhä vaikea puhua.

Haaeman on elänyt kaduilla yhteensä 11 vuotta.

– Siksi tykkään olla ulkona. Mutta kun sataa, on mukavaa, että on paikka, johon voi tulla.

Koulutukseltaan hän on autonkuljettaja. Vuosia sitten hän ajoi ruokaa ympäri kaupunkia. Nykyään hän ei voi päihteidenkäytön vuoksi enää tehdä sitä työtä.

Kun H17:n kautta tarjoutui mahdollisuus tienata rahaa työllä, Haaeman kiinnostui heti. Joskus hän myös myy kadulla lehtiä.

– Se antaa elämälle merkityksen. Tulee tunne, että voin antaa edes vähän takaisin siitä pahasta, mitä olen tehnyt.

Rahat, jotka Haaeman tienaa, menevät huumeisiin.

Casper Haaeman lopetti huumeidenkäytön, kun hänen poikansa syntyi. Kun poika sairastui ja kuoli, hän alkoi taas käyttää huumeita.

Sine Nobel kuuntelee keskustelua hiljaa. Hän on kuullut Casperin tarinan aiemminkin, mutta joka kerta se koskettaa.

Nobel sanoo, että luottamuksen rakentaminen huumeidenkäyttäjiin kestää kauan. Huumepiireissä ihmiset tottuvat siihen, että toisiin ei voi luottaa. Ystävä voi seuraavana päivänä olla vihollinen.

Kun luottamuksen saavuttaa, se tuntuu upealta, Nobel sanoo.

– He ovat samanlaisia ihmisiä kuin minä ja sinäkin. Heidän elämässään vain on tapahtunut jotain, joka on suistanut heidät raiteiltaan.

Nobel on jopa tatuoinut oikeaan käsivarteensa huumeneulan.

– Minäkin olen tehnyt ison matkan, että ymmärsin, miksi näitä tiloja tarvitaan.

” He ovat samanlaisia ihmisiä kuin minä ja sinäkin. Heidän elämässään vain on tapahtunut jotain, joka on suistanut heidät raiteiltaan.

Sine Nobel on tatuoinut käteensä huumeneulan. Se symboloi hänelle matkaa, jonka hän on kulkenut ymmärtääkseen huumeidenkäyttäjiä paremmin.

Hän sanoo, että vaikeinta oli omien ajatusten kääntäminen. Monet entiset työkaverit ovat kyseenalaistaneet hänen valintansa.

– Sitä, että koulutettuna sairaanhoitajana jaan neuloja, piti perustella monta kertaa sekä itselleni että entisille työkavereille.

– Usein sanon, että näin saamme pidettyä lapset turvassa ja leikkipuistot puhtaina huumeruiskuista.

Nobel sanoo, että nykyään hän on jopa sitä mieltä, että huumeidenkäyttö pitäisi laillistaa. Se voisi auttaa nuoria.

– Olen peloissani nuorten puolesta. Meidän lapsemme alkavat käyttää huumeita eri syistä kuin aiemmin. He alkavat käyttää, koska kilpailu on niin kovaa, koska heidän pitää olla täydellisiä, suorittaa ja tehdä niin paljon.

– Enää tämä ei ole vain kodittomien tai kaltoin kohdeltujen ihmisten asia, Nobel sanoo.

H17:n tiloista saa hakea puhtaita huumeidenkäyttövälineitä.

Vuonna 2020 Suomessa kuoli huumeisiin yhteensä 258 ihmistä, joista 76 oli alle 25-vuotiaita. Suomi on nuorten huumekuolemissa Euroopan kärkimaita.

Kaarlo Simojoki sanoo, että nuorten huumekuolemien kasvu on monen tekijän summa.

– Nykyään huumeita saa käyttöönsä kahdessa tunnissa. Maailma ja asenteet ovat muuttuneet, mutta myös nuorten elämä on muuttunut. Entistä useammalla on vaikeuksia pärjätä tässä yhteiskunnassa.

Yliannostuskuolemien taustalla voi olla monia syitä vahingoista itsemurhaan.

– Vanhemmissa tutkimuksissa on arvioitu, että jopa viidennes–kolmannes yliannostuskuolemista olisi itsemurhia. Tätäkin pitäisi avata enemmän, kun mietitään, mistä nuorten kuolemat johtuvat, Simojoki sanoo.

H17:n johtaja Rasmus Koberg on nähnyt huumeidenkäyttöhuoneiden kehityksen Tanskassa alusta lähtien. Hän sanoo, että tilat ovat vaikuttaneet positiivisesti sekä huumeidenkäyttäjien että naapuruston elämään.

Kyse ei silti ole mistään taikatempusta, joka ratkaisisi kaikki huumeisiin liittyvät ongelmat.

Tanskassa huumeidenkäyttötilastot ovat pysyneet vakaina vuosia. Ei laskua, mutta ei nousuakaan.

– Huumeidenkäyttöhuoneet voivat olla osa ratkaisua, mutta ne eivät yksinään riitä, Koberg sanoo.

Tarvitaan muitakin palveluita.

– Asuminen, sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi, sairaalat, hän luettelee.

Ja sitten hän lausuu vielä viimeiset sanat ennen kuin lähtee seuraavaan palaveriin ja johdattaa meidät ulos H17:n tiloista:

– Yksikään maa ei ole löytänyt tähän vielä ratkaisua.

” Meidän lapsemme alkavat käyttää huumeita eri syistä kuin aiemmin. He alkavat käyttää, koska kilpailu on niin kovaa, koska heidän pitää olla täydellisiä.