Ebola leviää Ugandassa – sairastuneiden ja altistuneiden käytös sai viranomaiset tuskastumaan

Keski-Afrikassa sijaitseva Uganda kamppailee parhaillaan tappavimman ebolaaallon kanssa yli vuosikymmeneen. CNN:n mukaan Ugandassa on todettu syyskuun lopun jälkeen 55 ebolasta johtuvaa kuolemaa ja 141 varmistettua tartuntaa. Ensimmäiset tartunnat todettiin Mubenden alueella.

Yksi läheisensä taudille menettänyt on 78-vuotias Joseph Singiringabo, jonka vaimo, poika ja vastasyntynyt lapsenlapsi kuolivat tautiin. CNN:n mukaan Singiringabo menetti myös karjansa, joka varastettiin sillä välin kun hän oli pakollisessa 21 päivän karanteenissa.

Nyt Singiringabo on kolmen lapsenlapsensa huoltaja, sillä heidän äitinsä pakeni perheen kotikylästä välttääkseen tartunnan.

Ugandan viranomaiset ovat aloittaneet kaikkien sairastuneiden lähikontaktien jäljittämisen. Sen avulla pyritään tavoittamaan kaikki ebolaan kuolleiden läheiset, jotka ovat olleet tekemisissä ruumiin kanssa tai osallistuneet hautajaisiin.

CNN:n mukaan työtä vaikeuttaa se, että osa altistuneista on paennut heille määrätystä karanteenista, matkustanut pääkaupunkiin Kampalaan tai hakeutunut kansanparantajien luo lääkärien sijaan.

– Jotkut potilaat piileskelevät yhä, eivätkä he tiedä, että teillä on ebola, joten he ovat tekemisissä yhteisönsä kanssa, julkisen terveydenhuollon lääkäri Jackson Amone kertoo CNN:lle.

Paikalliset viranomaiset ovat huolestuneita etenkin siitä, etteivät ihmiset ota tosissaan hallituksen ohjeita. Presidentti Yoweri Museveni totesi tiistaina, että ebolan taltuttaminen olisi helpompaa kuin koronaviruksen tai AIDSin pysäyttäminen, jos ihmiset käyttäytyisivät oikein.

THL:n mukaan Ebola on viruksen aiheuttama vakava verenvuotokuume, joka johtaa usein kuolemaan. Tartunnan saaneista keskimäärin noin puolet menehtyy.

Ebola leviää CNN:n mukaan ihmisestä toiseen joko veren tai muiden eritteiden välityksellä. Se voi tarttua myös muun muassa neulojen tai sairastuneen ihmisen vuodevaatteiden välityksellä. Tauti ei tartu ilmateitse, kuten koronavirus.

CNN:n mukaan toivoa tautia vastaan kamppailuun tuovat rokotetutkimukset, jotka alkavat pian Ugandassa. Ugandassa leviää ebolan Sudanin muunnos, johon ei toistaiseksi ole vielä olemassa toimivaa rokotetta.

Ensimmäiset rokotteet saadaan Ugandaan pian ja maa aloittaa pian sen jälkeen testit niillä.

Ugandan viranomaiset uskovat, että epidemia saadaan taltutettua huhtikuuhun mennessä, mikäli ihmiset tekevät yhteistyötä heidän kanssaan.