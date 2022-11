Odessa, Ukraina

Ukrainan armeija on viime aikoina vapauttanut useita venäläisten aiemmin miehittämiä kyliä ja kaupunkeja Mykolajivin ja Hersonin alueilla Etelä-Ukrainassa. Mustanmeren rannikolla Odessassa sijaitsevassa pakolaissuojassa moni näiltä seuduilta paennut odottelee jo kotiinpaluuta.

Se on alkanut näyttää mahdolliselta venäläisjoukkojen vetäydyttyä.

Konstantin Makarov

IS:lle pakolaissuojaa esittelee sitä pyörittävän kansalaisjärjestön johtaja Konstantin Makarov. Hän kertoo aloittaneensa toiminnan 25-vuotiaan tyttärensä avustuksella maaliskuun alussa, kun ensimmäiset pakolaiset alkoivat saapua Odessaan rajujen pommitusten kohteena olleesta Mariupolista.

– Olisin voinut tehdä sen jo aiemminkin, mutta olen upseeri. Armeija ei kuitenkaan ole tarvinnut palveluksiani. Tyttäreni tuki minua ja sanoi, että autetaan pakolaisia, Makarov kertoo.

Tytär käynnisti myös keräyksen, jolla hankittiin varoja muutaman samassa rakennuksessa olevan huoneiston remontoimiseen. Lisäksi suojan kunnostamiseen ja pyörittämiseen ovat uponneet Makarovin omat rahat.

– Tätä ei voisi tehdä ilman vapaaehtoisia. Meillä on 15–20 ihmistä, jotka auttavat eri tavoin. He tuovat esimerkiksi petivaatteita ja remonttitarvikkeita sekä käyttävät kädentaitojaan. Myös hallitukselta on saatu ruoka-apua, ja teemme myös yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Makarovin mukaan suojassa majoittuu kerrallaan noin 30–40 ihmistä, joista suurin osa jatkaa matkaansa esimerkiksi ulkomaille kuukauden tai parin kuluttua. Jotkut taas pysähtyvät vain muutamaksi päiväksi levätäkseen rankan pakomatkan jälkeen.

Osa majoitustiloista sijaitsee kellarikerroksessa, joka toimii samalla myös pommisuojana. Makarov vie IS:n kierrokselle sokkeloisiin tiloihin.

Entisen sotilaan Konstantin Makarovin Odessassa pitämä pakolaissuoja. Suojan sisäänkäynti on varsin vaatimaton.

Isoäiti Natalija Kornijtshuk ja hänen tyttärensä Nadija Kornijtshuk.

Yhteen pienistä perhehuoneista on majoittunut Mykolajivin seudulta toukokuussa paennut perhe. Isoäiti Natalija Kornijtshuk kertoo, että Snihurivkan kaupungin lähellä sijaitseva kotikylä on vapautettu hiljattain.

– Odotamme hetkeä, jolloin pääsemme palaamaan kotiin. Kaikki haluavat kotiin.

Kornijtshukin lisäksi huoneessa majoittuvat hänen tyttärensä Nadija Kornijtshuk, tämän mies Serhi Prostokvashin sekä 8-vuotias tyttärentytär Dasha, joka jatkaa vielä yöuniaan kerrossängyn yläpunkassa. Mukaan pakomatkalle on päässyt myös pörröinen Persik-kissa.

– Kotikylää pommitettiin jatkuvasti, eikä meillä ollut sähköä ja vettä. Tyttäreni toi meidät ensin Mykolajiviin, mutta sitten myös sitä pommitettiin. Jatkoimme matkaa Odessaan. Nyt kaikki on hyvin, Kornijtshuk kertoo.

Kotikylään jäi hänen 72-vuotias äitinsä, johon yritetään pitää yhteyttä ”aamusta iltaan”. Isomummo ei halunnut jättää kotiaan, sillä hän on sairas. Myös hänen veljensä asuu edelleen samalla alueella.

Viereisessä miesten makuuhuoneessa kotiinpaluuta odottaa Snihurivkasta kotoisin oleva Oleksandr. Kaupungissa ovat kuitenkin vielä kesken stabilisointitoimet, joihin lukeutuu muun muassa venäläisjoukkojen jättämien miinojen raivaus.

– En vielä tiedä, milloin voin palata. Miinoja on valtavasti. Vain yhdestä koulusta löydettiin 80 miinaa. Kaksi miinanraivaajaa kuoli. Venäläiset miinoittivat ihmisten kodeissa jääkaapitkin, Oleksandr kertoo.

Oleksandr miesten majoitushuoneessa.

Suuren ihmismäärän majoittuminen samoihin pieniin tiloihin ei aina onnistu ilman konflikteja.

– Joskus joku rikkoo sääntöjä niin, että hänen on lähdettävä suojasta. Muuta ei oikein voi tehdä siinä vaiheessa, kun lojaliteetti on loppu. Yleensä tämä liittyy alkoholin tai huumeiden käyttöön. Myös asukkaiden välisiä konflikteja on toisinaan, järjestön johtaja Makarov kertoo.

Asukkaiden kanssa järjestetään joka viikko kokous, jossa konflikteja sovitellaan. Sääntöjä lähtöpasseihin asti rikkoneille annetaan myös viikko aikaa parantaa tapansa.

Usein ongelmien taustalla ovat traumat, joita sotatoimia paenneilla riittää. Sitä varten asukkaille tarjotaan myös psykologista konsultointia.

– Jotkut esimerkiksi pelkäävät kovia ääniä, Makarov kertoo.

Kaikilla asukkailla kotiinpaluu ei vielä ole lähellä. Yhdessä suojan huoneista majoittuu maan itäosista Donbasin alueelta paenneita, joiden kotiseudut ovat vielä venäläismiehityksen tai rajujen sotatoimien alaisina.

Andri on saapunut Odessaan vasta toissa päivänä Bahmutin kaupungista. Sen hallinnasta Ukrainan ja Venäjän joukot ovat taistelleet kiivaasti jo kuukausia.

– Olen alun perin kotoisin Popasnasta, joka on miehitettynä. Maaliskuun puolivälissä pakenin Bahmutiin, jossa sain töitä paikallisen hotellin hallinnosta. Nyt pakenin Odessaan, Andri kertoo.

Andrin perhe on maan länsiosissa sijaitsevassa Ivano-Frankivskissa.

– Siellä ei kuitenkaan ole töitä tarjolla, joten minun on jäätävä etsimään niitä talveksi Odessaan.

Töiden hankinnassa asukkaita auttaa Makarovin tytär. Neuvoja on tarjolla myös pakomatkan jatkamiseen esimerkiksi ulkomaille.

Bahmutista paenneet Andri ja Olena.

Makarov on pyörittänyt sosiaalisiin ongelmiin keskittyvää järjestöään Odessassa jo 28 vuotta. Se on alun perin perustettu odessalaisten vanhusten auttamiseen, mutta pakolaisten auttaminen on hänen mukaansa sille loogista jatkoa.

Suojan pyörittämisen lisäksi järjestö auttaa eri tavoin paria sataa odessalaista eläkeläistä näiden omissa kodeissa.

– Ennen sotaa moni kysyi minulta, miksi haluan auttaa vanhuksia. Auttaminen joko on sydämessä tai sitten ei, Makarov sanoo rintaansa taputtaen.

Kun hän saattaa IS:n ulos rakennuksesta, pihalle tupakalle tullut Natalija Kornijtshuk äityy vielä kehumaan Makarovia ja tämän perheelle tarjoamaa majapaikkaa.

– Tämä on korruptiota, Makarov vitsailee muille kehut kuullessaan.