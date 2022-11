New Yorkin osavaltioon jysähti liki kaksi metriä lunta – vuoden tärkein lomakausi uhkaa muuttua kaaokseksi

Ihmisiä on kielletty liikkumasta teillä juuri ennen kiitospäivän lomasesongin alkua.

New Yorkin osavaltion länsiosissa eletään keskellä lumikaaosta, sillä muun muassa Buffalon alueelle on jysähtänyt parissa päivässä lähes kaksi metriä lunta. Reutersin mukaan lunta on pyryttänyt osavaltion länsiosiin jo runsaasti yli 180 senttiä ja lisää tulee edelleen.

Lumimyräkkä on pakottanut paikalliset viranomaiset rajoittamaan autoilua, ja lentoyhtiöt ovat peruuttaneet lentojaan. Ajankohta lumikaaokselle on lähes pahin mahdollinen, sillä Yhdysvalloissa valmistaudutaan parhaillaan ensi viikolla vietettävään kiitospäivään ja sen lomasesonkiin.

Kiitospäivä on Amerikassa joulun ohella vuoden tärkein juhla, ja monet matkustavat silloin perheidensä luo ja pitävät lomaa.

Lumimassoja yritettiin aurata traktoreilla lauantaina Buffalon lähialueilla.

Asukas kaivoi lumeen hautaantuneita autoja esiin Hamburgissa, New Yorkissa.

Uudet autot olivat hautautuneet kokonaan lumen alle.

New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul on pyytänyt apua lumenluontiin ja teiden raivaamiseen kansalliskaartilta. Useisiin kuntiin on julistettu lumisateen vuoksi hätätila. Pahin tilanne on tällä hetkellä Erien kunnassa, johon lunta on tupruttanut jo peräti 195 senttiä.

Hochul kertoi lauantaina pyytävänsä liittovaltiota julistamaan hätätilan, jotta lumikaaoksen kuluja voidaan kattaa korvauksilla.

Erien alueelle on asetettu ajokieltoja ja asukkaita on kehotettu pysymään kodeissaan. Osa asukkaista on kuitenkin uhmannut liikkumiskieltoja, ja paikallinen poliisi on kirjoittanut Reutersin mukaan yli 390 sakkoa kieltoja rikkoneille.

Lumimassat ovat aiheuttaneet myös onnettomuuksia, kattoja on sortunut ja sähköjä mennyt poikki.

Osavaltion toisiksi suurimmassa kaupungissa Buffalossa lunta pyrytti vuorokaudessa noin 40 senttiä, joka tuplasi kaupungin aiemman lumiennätyksen. Vuonna 2014 lunta satoi yhdessä päivässä parikymmentä senttiä.

Lapioimista riittää Buffalossa vielä moneksi päiväksi.

Lapset ottivat ilon irti lumikasoista.

Lumikaaos ei tuntunut haittaavan kultainennoutaja Stellaa, joka temmelsi kinoksissa innoissaan.

Teille on asetettu ajokieltoja, mutta osa alueen asukkaista on uhmannut niitä.

Tilanne New Yorkin osavaltiossa on ei ole täysin poikkeuksellinen, vaikka talvi alkaa siellä yleensä vasta noin kuukautta myöhemmin. Torstaina alkanut lumimyräkkä jatkuu sääennusteiden mukaan näillä näkymin maanantaiaamuun.

Valtavan lumentulon aiheuttaa niin sanottu ”järviefekti”, kun Yhdysvaltain Isojenjärvien suhteellisen lämpimät pintavedet aiheuttavat pohjoisesta virtaavien kylmien ilmamassojen kanssa rankkoja lumisateita.