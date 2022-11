Uusien miesten pakkovärväämisestä Ukrainaan vaietaan, sillä asian tuleminen julkiseksi voisi johtaa vallanvaihtoon Venäjällä, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll arvioi.

Venäjän keinot Ukrainassa ovat nyt vähissä. Siitä kertovat Venäjällä kiertävät huhut uudesta liikekannallepanosta, arvioi sotatieteiden tohtori ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll. Hänen mielestään huhuihin pitää suhtautua sopivalla lähdekriittisyydellä.

– Erilaisten huhujen levittämisessä on erilaisia motivaatioita. Venäjällä alkavat kuitenkin olla keinot vähissä: energia-ase ei ole toiminut niin kuin on toivottu, länsimaat tukevat yhä vahvasti Ukrainaa, Kiina ja Intia ovat kääntäneet käytännössä selkänsä Venäjälle, Limnéll huomauttaa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi perjantaina, että venäläisillä Telegram-kanavilla on väitetty Kremlin valmistautuvan toiseen liikekannallepanoon. ISW:n mukaan Venäjän riippumattomassa mediassa on julkaistu väitteitä siitä, että maassa valmistauduttaisiin erilaisiin koulutuksiin liikekannallepanoa varten.

Sotatieteiden tohtorin mukaan mahdollinen liikekannallepano tehtäisiin tällä kertaa kaikessa hiljaisuudessa, koska Venäjän sisäinen tilanne alkaa olla yhä epävakaampi. Aiemmin syksyllä uusien sotilaiden värväysyritys lisäsi sisäistä levottomuutta ja ajoi venäläismiesten joukkopakoon maasta.

– Jotain pitää keksiä ja jotain pitää pystyä tekemään. Kyllä sieltä saadaan huonosti koulutettuja ja huonosti motivoituneita ihmisiä rintamalle, mutta se kertoo samanaikaisesti siitä, että aletaan olla aika epätoivoisten keinojen äärellä, Limnéll pohtii.

Sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll vaatii lisää tukea Ukrainalle.

Limnéllin arvion mukaan Venäjän menestysmahdollisuudet ovat heikot, vaikka se toteuttaisikin uuden mobilisaation. Jos suunnitelma uudesta liikekannallepanosta on totta, se halutaan ehdottomasti pitää salassa. Edellinen liikekannallepano kuitenkin lisäsi epäluottamusta ja kritiikkiä presidentti Vladimir Putinia kohtaan.

– Nyt jos tulisi julkisuuteen tieto, että tällaista suunnitellaan, niin sota tulisi yhä enemmän tavallisten ihmisten arkipäivään ja iholle. Sitä Putin ei halua, koska se pahimmillaan johtaa yhteiskunnalliseen kuohuntaan ja vallanvaihtoon Venäjällä.

Ukrainaan lähetettäviä sotilaita kokoontumispaikalla Volgogradin alueella 28. syyskuuta.

Venäjä tarvitsee nyt lisää joukkoja rintamalle: ei enää hyökkäämään vaan puolustautumaan Ukrainan vastahyökkäystä vastaan. Asiantuntija uskoo, että Hersonin vapauttamisen jälkeen katseet kohdistuvat yhä vahvemmin Krimin niemimaalle. Siitä tulee sodan seuraava keskipiste.

– En yhtään ihmettele niitä uutisia, että Venäjä linnoittaa Krimiä ja pyrkii sitä puolustamaan viimeiseen sotilaaseen saakka, koska Krimin tappiota Putinin valta ei tule kestämään.

Limnéllin mukaan nyt tarvitaan huomattavasti voimakkaampaa tukea Ukrainalle kuin aiemmin: asemateriaalia ja talvivarusteita rintamalle, jotta Ukraina pystyy pitämään aloitteen itsellään, eikä löysää anneta Venäjälle tilanteessa, jossa menestyksen kierre sodassa on Ukrainalla. Samaan aikaan Ukraina tarvitsee kiireellisesti humanitääristä apua, jotta ukrainalaiset selviävät talvesta: iso osa kansasta on vailla vettä, sähköä ja lämpöä venäläisten pommitusten jäljiltä.

– Kun talvi kylmenee, siellä pahimmillaan ihmiset alkavat jäätyä, kun heillä ei ole lämpöä eikä elämän perusedellytyksiä.

Sotatieteiden tohtori uskoo, että isolla määrällä lisäväkeä on sodassa merkitystä, vaikka värvätyt venäläissotilaat olisivat huonosti koulutettuja ja heikosti motivoituneita.

– Mutta kun tällainen joukko taistelee, tappioita tulee, kun ei ole kunnon varusteita eikä koulutusta. Kun ruumissäkit kasvavat, se tulee lisäämään merkittävästi sisäistä kuohuntaa ja epävarmuutta Venäjällä.

Venäläismiehiä lähdössä sotimaan Ukrainaan.

Limnéll uskoo, että Kremlissä palavat nyt valot myöhään yöhön. Jos Venäjällä toteutetaan huhujen mukainen liikekannallepano tammikuussa, sen vaikutukset näkyvät aikaisintaan keväällä, Limnéll sanoo. Asiantuntija arvioi, että Venäjän hallinto ei ole halunnut missään vaiheessa lopettaa liikekannallepanoa. Siitä julkisuuteen kertominen on ollut vain sisä- ja ulkopolitiikkaa: käytännössä Venäjä pyrkii värväämään koko ajan sotilaita rintamalle, koska muuten he eivät saa positiivisia sotauutisia kotiin.

– Jos jumiudutaan Hersoniin ja talven ajan seuraavat kuusi kuukautta on käynnissä niin sanottu rintamasota, jossa rintamalinjat eivät muutu, tämä antaa Venäjälle enemmän aikaa varautua ja pakkovärvätä ihmisiä rintamalle. Vaikka väsyttää, nyt on painettava päälle.