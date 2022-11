Japani ja Yhdysvallat vastasivat sotaharjoituksilla Pohjois-Korean uhitteluun

Pohjois-Korea oli aikaisemmin perjantaina laukaissut ohjuksen, joka päätyi mereen Japanin talousvyöhykkeelle.

Japani ja Yhdysvallat järjestivät perjantaina yhteiset ilmasotaharjoitukset Japaninmerellä sen jälkeen, kun Pohjois-Korea oli aikaisemmin perjantaina laukaissut ohjuksen, joka päätyi mereen Japanin talousvyöhykkeelle.

Etelä-Korean asevoimien ja Japanin puolustusministeriön mukaan kyseessä oli todennäköisesti mannertenvälinen ballistinen ohjus.

Yhdysvaltain varapresidentin Kamala Harrisin oli määrä niin ikään järjestää Bangkokissa hätäkokous eri maiden johtajien kanssa Pohjois-Korean ohjuskokeen takia. Harris oli Bangkokissa Aasian ja Tyynenmeren alueen huippukokouksessa.

Harrisin kutsumana kokoukseen oli määrä osallistua ainakin Japanin pääministerin Fumio Kishidan, Etelä-Korean pääministerin Han Duck-soon, Australian pääministerin Anthony Albanesen sekä Kanadan pääministerin Justin Trudeaun.

Yhdysvallat tuomitsi kokeen - Venäjä arvosteli Yhdysvaltoja

Yhdysvallat tuomitsi ohjuskokeen tuoreeltaan sanoen, että se rikkoi röyhkeästi useita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, ja kasvattaa tarpeettomasti jännitteitä alueella.

– Yhdysvallat on täällä jäädäkseen. Viestimme on selvä: Yhdysvalloilla on Intian ja Tyynenmeren alueelle pysyvä taloudellinen sitoutuminen, jota ei mitata vuosissa, vaan vuosikymmenissä ja sukupolvissa, varapresidentti Harris sanoi Bangkokissa huippukokouksen aikana.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov kuitenkin sanoi Yhdysvaltojen "koetelleen Pohjois-Korean kärsivällisyyttä" viime aikoina ja lisäsi, että Yhdysvallat liittolaisineen eivät ole lähestyneet Korean tilannetta diplomaattisesti.

Pohjois-Korea on tehnyt viime aikoina lukuisia ohjuskokeita. Marraskuun alussa maa ampui lyhyen ajan sisällä peräti 23 ohjusta, joista yksi oli mannertenvälinen ballistinen ohjus.

Yksi ohjuksista ylitti Koreoiden merirajan ja putosi lähelle Etelä-Korean aluevesiä ensi kertaa sitten Korean sodan. Torstaina Pohjois-Korea laukaisi lyhyen kantaman ballistisen ohjuksen.