Pekka Toveri ennakoi vahvaksi nousseen ”Putinin kokin” kohtaloa: Sisäpiiri teroittaa jo puukkoa

”Kaveri hoidetaan pois päiviltä ennen kuin siitä tulee liian vahva”, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri analysoi.

Ukrainan sodan aikana vaikutusvaltaansa on kasvattanut ”Putinin kokiksi” kutsuttu liikemies Jevgeni Prigozhin.

Hän on perustanut yksityisen Wagnerin palkka-armeijan, jonka sotilaita taistelee Ukrainassa. Häntä pidetään myös Pietarin trollitehtaan rahoittajana.

Häntä kutsutaan usein nimellä ”Putinin kokki”, koska Venäjän presidentti Vladimir Putin on muun muassa ruokaillut Prigozhinin ravintoloissa ja käyttänyt tämän pitopalveluita.

Puolustusvoimain entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi ISTV:n Ukraina-studiossa, että vaikuttaa siltä, että Prigozhinin asema on vahvistunut Ukrainan sodan aikana.

Wagnerin palkka-armeija ja sen johtaja ovat jo nousseet Venäjän lakien yläpuolelle, Pekka Toveri arvioi.

Prigozhin on Toverin mukaan Putinin suosiossa, koska hän toimittaa Putinille tärkeitä palveluita. Prigozhin on saanut erivapauksia, kuten esimerkiksi luvan rekrytoida vankeja sotilaiksi Ukrainaan.

Wagner-armeija on kehunut olevansa yksi parhaista, mutta Toverin mielestä näytöt puuttuvat. Wagnerin palkka-armeijan painopiste on ollut Donbasissa, jossa on taisteltu kuukausia eikä mitään ihmeellistä ole saatu aikaiseksi.

Merkitystä wagnerilaisilla sotilailla on ollut Toverin mukaan loppukesästä liikekannallepanon aikana, kun Venäjällä oli pulaa miehistä. Wagner toimitti tuhansia taistelijoita Ukrainaan ja helpotti Venäjän asevoimien paineita.

– Mutta se että on yksityisarmeija, joka ei ole asevoimien johdossa eikä sotilas voi luottaa siihen, että se tekee niin kuin käsketään. Niillä on aivan omat kuvionsa. Se ei mitenkään vahvista kokonaiskuvaa.

Putin on Toverin mukaan tehnyt saman virheen kuin Hitler. Hän ohittaa komentoketjuja, antaa suoraan käskyjä ja perustaa yksityisarmeijoita.

Kun luottamus venäläisiin sotilaisiin on mennyt, hän alkaa luottaa poliitikkoihin ja muihin hahmoihin.

– Kansalliskaartin merkitys on noussut, Prigozhin saa perustaa yksityisarmeijan, tsetseenit pyörivät siellä. Tämä kaikki syö resursseja asevoimilta ja on johtamisongelmia. Kuka johtaa ketäkin.

Paljon huhuja liikkuu Toverin mukaan siitä, että Prigozhin hamuaa itselleen suurempaa roolia. Hän on hyökännyt voimakkaasti Venäjän asevoimien johtoa vastaan.

– Tämäkin toisaalta palvelee tietyssä mielessä Putinia. Kun sota on mennyt huonosti, varsinkin nationalistisimmat piirit, jotka vaativat rajumpia toimia Ukrainan lyömiseksi, Prigozhin toimii ukkosenjohdattimena ja johtaa tunteita sotilasjohtoa vastaan.

Ukrainan sodan aikana Prigozhinin valta on kasvanut.

Pekka Toveri sanoo, että Putinin ympärillä on pieni eliittiryhmä, jolla suurelta osin on KGB-tausta.

Se että Putinin kaverina on Prigozhin, jolla on rikollistausta, ei ole Toverin mielestä ihmeellistä. KGB jo käytti rikollisia hyödyksi eri operaatioissa.

– Silti KGB-miehet kyllä katsovat, että he ovat kuitenkin rikollisia. He ovat hyödyllisiä työkaluja, mutta eivät he ole vertaisia.

– En usko, että siellä löytyy kauheasti tukea lähipiiristä. Varmasti katsotaan, että teroitetaan puukkoa, koska tämä kaveri hoidetaan pois päiviltä ennen kuin siitä tulee liian vahva.

Nyt kun Prigozhin on Putinin tukija, häneen ei uskalla kukaan puuttua.