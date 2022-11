Tämä mies johtaa Zelenskyin henki­vartio­kaartia – ilmeettömän lihas­kimpun tausta on aiheuttanut myös kohun Ukrainassa

Presidentin turvallisuuspalvelun johtaja Maksym Donets on vuodesta 2019 lähtien seurannut Volodymyr Zelenskyiä käytännössä kaikkialle.

Alkuvuodesta 2019, kun Volodymyr Zelenskyi lähti tavoittelemaan Ukrainan presidentin virkaa, hänen olkapäänsä taakse liimaantui varjo.

Näyttelijänä kansansuosioon noussut Volodymyr Zelenskyi keskusteli toimittajien kanssa Ukrainan presidentinvaalikampanjan aikaan huhtikuussa 2019. Hänen takanaan vasemmalla tilannetta tarkkaili myöhemmin tutuksi tuleva henkivartija.

Varjo on siitä lähtien seurannut Zelenskyiä niin ulkomaan virkamatkoille kuin tapaamisiin kotimaassa.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Zelenskyistä tuli Vladimir Putinin vihollinen numero 1, varjo vaihtoi siviiliasun maastopukuun, luotiliiveihin ja rynnäkkökivääriin.

Presidentti Zelenskyi tarkasti ukrainalaisjoukkoja Harkovan alueella viime toukokuussa raskaasti aseistettujen turvamiestensä ympäröimänä.

Jos on seurannut Zelenskyin liikkeitä läheltä viime vuodet, ei ole voinut välttyä havaitsemasta kyseistä henkilöä.

Viimeksi hänet nähtiin Zelenskyin vieressä uhkarohkealla vierailulla juuri vapautettuun Hersonin kaupunkiin.

Viikonloppuna vapautettu Herson sai heti maanantaina arvovaltaisimman vieraan, joka saapui juhlimaan sotamenestystä. Tuttu henkivartija liimaantui Zelenskyin viereen.

Mies on Maksym Donets, Zelenskyin henkivartija ja Ukrainan presidentin turvallisuuspalvelun johtaja toukokuusta 2019 lähtien.

Donetsilla on yksi nykymaailman haastavimmista tehtävistä, sillä hänen täytyy pitää hengissä Venäjän salamurhaajien kiihkeästi sodan alusta lähtien tavoittelema presidentti.

Volodymyr Zelenskyi näytti voitonmerkkiä presidentinvaalien väittelyn jälkeen huhtikuussa 2019. Maksym Donets (vas.) pysytteli lähellä.

Tehtävää ei helpota, että Zelenskyi ei ole tyytynyt piilottelemaan bunkkereissa vaan hän haluaa aika ajoin näyttäytyä kansan ja sotilaiden parissa vahvistaakseen maansa puolustushenkeä.

Maksym Donets on presidentin turvapalvelun johtaja ja korkeassa asemassa maan turvallisuusviranomaisten hierarkiassa.

Aina mukana matkoilla

Donetsia näkyy harvemmin presidentin lähellä sisätiloissa, mutta heti kun Zelenskyi siirtyy ulos ja vaarallisempiin olosuhteisiin, turvallisuuspalvelun johtaja seuraa itse häntä vähintään parin askeleen päässä.

Kuten valtionpäämiesten henkivartijoista yleensäkin, myös Donetsista tiedetään hyvin vähän.

Zelenskyi vieraili heinäkuussa Odessassa seuraamassa viljalaivojen lastausta, kun Ukrainan merisaarto päättyi YK.n välittämän sopimuksen myötä.

Hänen kerrotaan olevan perheellinen mies ja toimineen aiemminkin turvatehtävissä. Joissain lähteissä häntä tituleerataan korkea-arvoiseksi upseeriksi, mutta hänen sotilastaustastaan ei ole tietoa.

Treenatun oloinen Donets ei tiettävästi ole pelkkä lihaskimppu.

Kasvomaskiin sonnustautunut Maksym Donets (selin oik.) suojeli Zelenskyiä, kun tämä vieraili korona-aikana kesäkuussa 2020 Ivano-Frankivskin tulva-alueella.

Äskettäin on uutisoitu, että hänellä on Kiovan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tarkistuksessa lopputyö, joka käsittelee valtionhallinnon turvajoukkojen jäsenten hallinnollista vastuuta.

Zelenskyi laski seppeleen Arlingtonin hautausmaalle Washingtonissa Yhdysvaltain-vierailullaan syyskuussa 2021. Taustalla oli jälleen tuttu hahmo.

Donets on työssään mitä ilmeisimmin saavuttanut Zelenskyin varauksettoman luottamuksen, sillä hänen palkkaamisensa korkeaan valtion turvavirkaan ei sujunut ongelmattomasti.

Kohu liittyy Donetsin aiempaan työhön ukrainalaisoligarkki Ihor Kolomoiskyin turvamiehenä.

Olkalaukkua kantanut Donets seurasi sivusta, kun Zelenskyi toivotti Venäjältä vankeudesta vapautetun elokuvaohjaaja Oleg Sentsovin tervetulleeksi takaisin kotimaahan syyskuussa 2019.

Kolomoiskyi on rasite Zelenskyin poliittisella uralla. Zelenskyi nousi valtaan politiikan ulkopuolisena ja ratsasti sillä, ettei hän kuulu korruptoituneeseen eliittiin.

Kolomoiskyin taustalla aiemmin nähty turvamies yhdisti Zelenskyin itsensä kuitenkin samaiseen eliittiin.

Zelenskyi seurasi marraskuussa 2019, kuinka Itä-Ukrainan sodassa tuhottu silta vihittiin uudelleen käyttöön Luhanskin alueella.

Zelenskyi työskenteli ennen poliitikon uraansa Kolomoiskyin omistamalla tv-kanavalla, ja hän yritti selitellä asiaa toteamalla, että kumpikin on vain käyttänyt saman turvayrityksen palveluja.

Presidenttikauden aikana on paljastunut, että Zelenskyi on tavannut Kolomoiskyin ainakin kerran.

Kuva syyskuulta 2019 herätti Ukrainassa epäilyjä, että Zelenskyi olisi oligarkin talutusnuorassa. Ihor Kolomoiskyi istuu presidentin toimistossa otetussa kuvassa Zelenskyin oikealla puolella pöydän ääressä.

Salamurhaajat perässä

Zelenskyi saa todennäköisesti kiittää Donetsia ja henkivartiokaartiaan siitä, että on yhä hengissä.

Sodan alussa raportoitiin, että hänen salamurhansa oli ehditty estää jo kolmesti. Murhayrityksistä ei kuitenkaan ole virallisesti kerrottu mitään.

Zelenskyi vieraili vapautetussa Butshassa viime huhtikuussa. Maksym Donets seurasi mukana kypärä päässä ja täydessä taisteluvarustuksessa.

Yleisesti uskotaan, että Zelenskyi on venäläisten tähtäimessä jatkuvasti.

Siksi hänen ilmestymistään Hersoniin vierailulle ihmeteltiin viime maanantaina.

Donetsin seurassa paikalle tullut presidentti oli erittäin lähellä etulinjaa alttiina esimerkiksi tykistökeskitykselle, kun venäläisjoukot olivat juuri vetäytyneet Dneprjoen toiselle rannalle.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin vierailulla Kiovassa kesäkuussa turvallisuudesta vastasivat britit ja ukrainalaiset yhdessä. Zelenskyin takana näkyi tuttu hahmo.

– Tulin vesimelonien takia, Zelenskyi vitsaili asiasta kysyneelle toimittajalle.

– Vakavasti ottaen, on tärkeää olla täällä, kaikkihan tässä riskeeraavat, sekä sotilaat että toimittajat.

– Meidän täytyy tukea Hersonin asukkaita, tukea ihmisiä, jotta he eivät luule, että me vain puhumme ja annamme lupauksia, vaan että me myös valtaamme alueita takaisin ja nostamme lippumme, Zelenskyi sanaili.

– Haluan myös aistia tunnelmaa ja imeä itseeni energiaa näiltä ihmisiltä.