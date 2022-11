Räjähdys toi sodan kauhut vasten puolalaiskylän kasvoja: ”Edes hautajaiset eivät ole normaalit”

Paikalliset kertovat tukevansa Ukrainaa siitä huolimatta, että heidän kyläänsä osui todennäköisesti ukrainalainen ilmatorjuntaohjus.

Przewodów, Puola

Poliisi vahtii tarkkaan Przewodówiin vievää tietä. Hyinen viima kohmettaa hetkessä kädet ja saa nenän punoittamaan. Poliisieristyksen edessä partioi muutama median edustaja, mutta muuten ei ihmisiä näy.

Kylään pääsevät ainoastaan sen asukkaat ja ne, jotka osallistuvat tiistaisen räjähdyksen tutkintaan. Edelleen vahvin epäily on, että kylään osunut ohjus oli harhautunut ukrainalainen ilmatorjuntaohjus. Iskua pidetään kuitenkin vahinkona ja Ukrainaa ohjuksilla moukaroinutta Venäjää pääsyyllisenä.

Kylän kirkko ei sijaitse eristetyllä alueella vaan mäen juurella. Rakennuksessa kirkon takana asuu kylän pappi Bogdan Ważny.

Przewodówin kirkossa ovet ovat auki. Poliisin eristys on kuitenkin vaikeuttanut kyläläisten pääsyä sinne, pappi kertoo. Poliisi vaatii jokaista kylään pyrkivää näyttämään henkilökortin tai muuten todistamaan henkilöllisyytensä.

Pappi Bogdan Ważny sanoo ohjusiskun jättäneen pienen pelon siitä, että vastaavaa voisi tapahtua uudestaan. Hän ei anna pelolle kuitenkaan valtaa. – Jos tiedän, että jokin ei riipu minusta, ei ole järkeä olla peloissaan. Pitää jatkaa elämää.

Ważny pyytää istuutumaan, hänellä on puhelu kesken. Kun puhelu on ohi, hän sanoo voivansa antaa haastattelun. Ja heti soi puhelin uudestaan. Ja uudestaan.

– Meille täällä vaikein asia on kaikki se meteli tämän tarinan ympärillä, pappi sanoo.

Ważny antaa kuitenkin haastattelun mielellään. Onhan ymmärrettävää, miksi hänen pikkukylänsä on nyt noussut kansainvälisiin uutisotsikoihin.

Ohjusisku oli kansainvälisesti merkittävä tapahtuma ja hetken pelättiin jopa uutta maailmansotaa. Vaikka uhkakuvat eivät toteutuneet, on isku aiheuttanut harvinaista kitkaa lännen ja Ukrainan suhteeseen, sillä Ukraina on kiistänyt, että kyse olisi sen ilmatorjuntaohjuksesta.

Lue lisää: Puolaan osunut ohjus sysäsi lännen ja Ukrainan harvinaiseen riitaan – ”Se on tuhoisampaa kuin ohjus”

Täällä kansainvälinen politiikka tuntuu kuitenkin kaukaiselta. Ensisijaisesti ohjusisku nähdään kylän suurena tragediana, sillä ohjusiskussa kuoli kaksi paikallista miestä.

– Katson tapahtumia meidän yhteisömme kannalta enkä samaistu niinkään joihinkin isoihin kansainvälisiin asioihin, sillä minä en voi vaikuttaa niihin. Minulle suurin tragedia on, että kaksi miestä kuoli ja he olivat meidän kylästämme, me olimme heidän kanssaan hyvin läheisiä ja me samaistumme heidän perheidensä tilanteeseen, Ważny toteaa.

– Mutta mitä sotaan tulee, on hyvin tiedossa, että se on yksi suuri rikos. Ei koskaan pitäisi selvittää asioita hyökkäämällä toiseen maahan.

Toinen heistä, 62-vuotias Bogusław, asui lähes turmapaikan vieressä. Hänen vaimonsa on läheisen alakoulun siivooja. Toinen, 60-vuotias Bogdan, asui vaimonsa kanssa vajaan neljän kilometrin päässä Setnikin kylässä.

Lue lisää: ”On todella sääli, että näin kävi heille” – tutut kertovat Puolan räjähdyksen uhreista

Molempia pidetään kuitenkin kylän miehinä ja molemmat olivat Przewodówissa tunnettuja – kaikki Ilta-Sanomien haastattelemat ihmiset muistavat miehet ystävällisinä ja avuliaina.

– Tunsin hyvin hänet, joka asui täällä Przewodówissa – hänen asuntonsa on 200–300 metrin päässä siitä paikasta, jossa hän kuoli. Toisaalta tunsin myös toisen miehen – neljä kilometriä ei ole mikään ongelma. Etenkin, kun vierailin jouluna kaikissa kodeissa, sain mahdollisuuden käydä kaikkien luona ja puhua jokaisen kanssa, Ważny sanoo.

– He eivät olleet ainoastaan mukana kirkon toiminnassa vaan he olivat myös hyvin ystävällisiä ja kilttejä naapureilleen ja muille asukkaille.

Federico Viola oli ohjusiskussa kuolleiden miesten työnantaja, mutta myös ystävä.

Rakennus, jossa miehet olivat ohjuksen iskiessä, näytti tältä, mutta oli isompi.

Lue lisää: Ensin kuului vihellys, sen jälkeen pamahdus ja kaksi Robertin ystävää oli poissa – puolalais­kylässä surraan ohjus­iskussa kuolleita

Setnikissä Agrocomin varajohtaja Federico Viola viittoo kohti pihan toisella puolella olevaa keltaista rakennusta. Hän kertoo, että Bogusław ja Bogdan olivat samannäköisessä rakennuksessa, joskin hieman isommassa, kun ohjus iski.

Nyt sitä rakennusta ei enää ole.

Violan mukaan Bogdan työskenteli pelloilla ja oli tuonut kuorman maissia punnittavaksi traktorilla. Vaaka sijaitsi varastorakennuksessa, josta Bogusław vastasi.

– Jos se (isku) olisi tapahtunut minuuttia aiemmin tai myöhemmin, rakennuksessa ei olisi ollut ketään, Viola sanoo.

Miehistä puhuminen tuo kyyneleet Violan silmiin. Viola kertoo molempien työskennelleen Agrocomilla sen perustamisesta lähtien, yhteensä 22 vuotta. He eivät olleet kuitenkaan pelkästään hänen alaisiaan vaan myös ystäviä.

– Me menetimme täällä kaksi hyvää ihmistä, kaksi hyvää työntekijää.

– Nyt meidän pitää ajatella, mitä voimme tehdä heidän perheidensä hyväksi. Toivon, ettei täällä unohdeta heitä – minulle se on mahdotonta.

Ohjusisku toi sodan kauhut lähelle. Toisaalta, koska kylä sijaitsee vain vajaan seitsemän kilometrin päässä Ukrainan rajasta, ei täällä ole voinut elää täysin omassa kuplassa. Kun sota alkoi, alueelle tuli paljon pakolaisia.

Viola kertoo, kuinka Agrocomin varastoihin järjestettiin tilat sotaa paenneille ukrainalaisille. Varastoista vastannut Bogusław vastasi myös pakolaisten majoittamisesta.

Sodan ensimmäisten kuukausien aikana yrityksen tiloissa majoitettiin noin 50–100 ukrainalaista, Viola kertoo. Hän sanoo, ettei ole varma tarkasta luvusta, sillä kyse oli vapaaehtoisesta toiminnasta eikä pakolaisten määrästä pidetty tarkkaa tilastoa. Jos majoituksessa oli tilaa, sinne pääsi.

– Meillä oli täällä vain naisia ja lapsia. Moni heistä on soittanut esittääkseen surunvalittelunsa, sillä he muistavat Bogusławin.

Federico Violan mukaan ohjusiskussa kuolleiden miesten perheitä pyritään tukemaan vaikeana aikana.

Viola jakaa monen toiveen sodan nopeasta päättymisestä. Hän toivoo, että sodan osapuolet saisivat neuvoteltua pian rauhan. Hän kuitenkin tukee Ukrainaa ja ukrainalaisia.

– En kannata sodan lopettamista niin, että annetaan maat Venäjälle. Heidän pitää lopettaa sota, koska ihmisten elämä on ensisijaista ja sitten voi ajatella muuta. Se muu ei ole tärkeää, elämä on. Ukrainassa kuolee paljon ihmisiä tällä hetkellä eikä se ole oikein.

Myös muut Ilta-Sanomien haastateltavat ilmaisivat tukensa Ukrainalle siitä huolimatta, että todennäköisesti ukrainalainen ohjus surmasi kaksi pidettyä miestä.

Alueen pormestari Grzegorz Drewnik tunsi myös molemmat miehet. Hän korostaa sitä, kuinka tärkeää on tutkia ohjusisku kunnolla. Hän ei kuitenkaan usko, että tapaus muuttaa ihmisten suhtautumista ukrainalaisiin.

– Tapahtuneelle pitää saada kunnon selitys ja pitää saada 100-prosenttinen selvyys, koska maailman turvallisuus riippuu siitä, Drewnik sanoi.

– Uskon, että mitään suuria muutoksia ei tapahdu. Kunhan tämä nykyinen käsitys tapahtumista pitää paikkansa suuremmaksi osaksi.

Drewnik lähti iskupaikalle heti sen jälkeen, kun hän sai kuulla turmasta. Sen jälkeen hän on vieraillut Przewodówin kylässä päivittäin.

Lue lisää: ”On todella sääli, että näin kävi heille” – tutut kertovat Puolan räjähdyksen uhreista

Grzegorz Drewnik on Dołhobyczówin alueen, johon myös Przewodów kuuluu, pormestari.

Perjantaina kylässä valmistauduttiin hautajaisia varten.

Setnikin ja Przewodówin välissä mäen päällä sijaitsee hautausmaa. Ympärillä näkyy vain lumen ohuesti peittämiä peltoja, lehdettömiä puita ja muutama talo. Jossain haukkuu koira.

Täältä ohjusiskussa kuolleet saavat viimeisen lepopaikkansa.

Ensimmäiset hautajaiset pidetään lauantaina. Niihin osallistuvat Zamośćin piispa, valtion edustaja ja armeijasta kunniavartio. Toiset hautajaiset pidetään sunnuntaina.

Kylän pappi Ważny uskoo, että vasta hautajaisten jälkeen kyläläiset pääsevät käsittelemään tragediaa.

– Uskon, että ihmiset pääsevät suremaan, kun kaikki on rauhoittunut, sillä on hyvin vaikeaa surra kuolleita silloin, kun on tällainen kaaos. Edes hautajaiset eivät ole normaalit, Ważny sanoo.

– Sitten, kun kaikki tämä on ohi, on aika surra rauhassa.