Venäjä odottaa talvea, mutta Ukraina saattaakin olla keväällä vahvoilla. Ukrainalaisjoukot valtaavat talvella kotejaan takaisin kylä kerrallaan. Näin Puolustusvoimain entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi ISTV:n Ukraina-studiossa.

Ukrainan joukot saattavat kestää talven yli paremmin kuin venäläisjoukot. Keväällä niskan päällä voi edelleen olla Ukraina, sillä Venäjällä ei ole kykyä varustaa, kouluttaa ja johtaa rintamalle käskettyjä reserviläisiä, Pekka Toveri arvioi.

– Eri lähteissä on jo paljon huhuja ja viitteitä siitä, että uusi Venäjän mobilisaatio (liikekannallepano) alkaisi tammikuussa. Riveihin tulisi taas lisää porukkaa, mutta siinä on ongelma. Millä ne kaikki varustetaan?

Artikkelin yläosassa olevalla videolla Toveri arvioi Ukrainan seuraavaa hyökkäyssuuntaa.

Toverin mukaan Venäjällä ei ole sodan tässä vaiheessa enää kykyä tai mahdollisuuksia nykyaikaiseen varustamiseen. Vanhaa materiaalia ja kalustoa on vielä jäljellä, mutta sekin vähenee kovaa vauhtia.

– Ei tässä vaiheessa talven aikana mitään nykyaikaista armeijaa varusteta. Kasaan saatetaan saada jotenkin sellainen toisen maailmansodan mallin mukainen jalkaväkiarmeija, mutta sekään ei ole kauhean hyvin koulutettu. Jos länsi jatkaa Ukrainan tukemista, niin Ukraina tulee keväällä vahvempana, Toveri toteaa.

Toverin kuvaus yksittäisen venäläistaistelijan tilanteesta on todella synkkä.

– Varusteet vaikuttavat tosi surkeilta. Kalustoa on ruostunut, ja suojavarusteet ovat kiinalaista halpatuotantoa.

Rintamalla alempi johto ja huolto ovat Toverin mukaan niin ikään alhaisella tasolla.

– Suojat, muonitus ja majoitus ovat huonot. Sitten näitä huonosti koulutettuja reserviläisiä laitetaan jonnekin metsään ja käsketään pitämään aluetta hallussa ilman kunnon tietoja, tukea tai lääkintämateriaaleja.

Pekka Toveri arvioi, että Ukrainan joukot valtaavat maataan takaisin kylä kerrallaan.

Mobilisoitujen joukkojen heikolla koulutustasolla on niin ikään suuri merkitys. Toveri arvioi, että rintamalle vast’ikään komennetut reserviläiset eivät käytännössä kykene hyökkäysoperaatioihin.

Näin ollen he voivat vain vahvistaa venäläisjoukkojen jo luomia puolustuslinjoja.

– Potero voidaan tietysti osoittaa ja sanoa: ”Ammu tuohon suuntaan, kun sieltä tulee jotakin. Jos lähdet tuohon toiseen suuntaan, niin siellä ollaan takana. Ne ampuvat sinut, jos yrität paeta.” Eli pakotetaan pysymään siellä linjassa.

Myös venäläisjoukkojen taistelumoraalin heikkoudesta on Toverin mukaan useita viitteitä. Toveri ei usko, että sotilailla, eli asevoimilla, olisi mahdollisuuksia haastaa Putinin asemaa Venäjän johdossa.

Rintamalla tilanne on kuitenkin toinen kuin Moskovassa. Joukot voivat vältellä taistelua tai kieltäytyä siitä jopa kokonaan, mikä todennäköisesti tuottaisi johdolle suurta päänvaivaa.

Talvi ei saa Ukrainaa taipumaan

Toverin mukaan Vladimir Putin toivoo tällä hetkellä, että rankka talvi nostaisi energian hintoja entisestään ja pakottaisi lopulta lännen vähentämään tukeaan Ukrainalle.

Samaan aikaan Ukrainan kansalaisten olojen kiristyminen voisi Putinin mielikuvissa johtaa siihen, että kansalaiset vaatisivat presidentti Volodymyr Zelenskyiä taipumaan rauhanneuvotteluihin.

Vladimir Putin kuvattiin Venäjän federaation turvallisuusneuvoston kokouksessa.

Evp. kenraalimajuri Pekka Toveri ei usko, että Ukraina antaisi periksi rankan talven vuoksi. Hän muistuttaa, että Venäjä haluaa neuvotella silloin, kun se on häviämässä. Ukraina taas ei halua keskustelupöytiin, sillä Zelenskyi tietää, että Venäjä todennäköisesti jatkaisi hyökkäystä itselleen sopivaan aikaan.

Venäjän oman ilmoituksen mukaan se on saanut mobilisoitua yhteensä 318 000 uutta sotilasta. Liikekannallepano on Venäjän virallisen ilmoituksen mukaan päättynyt, mutta totuus on jälleen toinen, Toveri toteaa.

– Rekrytointia jatketaan ja palvelukseenastumismääräyksiä jaellaan edelleen.

Huono sotamenestys Ukrainassa on jo saanut ihmisiä pakenemaan maasta liikekannallepanoa. Toveri kuitenkin muistuttaa, että liikekannallepano koski enimmäkseen syrjäseutujen venäläisiä, ei niinkään Pietarin tai Moskovan kaupunkilaisia.

– Jossakin vaiheessa se kotirintamankin selkäranka kuitenkin katkeaa, jos suuria tappioita tulee liikaa.

Ukraina ei välttämättä hyökkää voimalla

Suuri kysymys tuleville viikoille ja kuukausille on luonnollisesti se, miten Ukrainan hyökkäys mahdollisesti jatkuu. Toverin mukaan Ukrainalla on hyvät syyt jatkaa hyökkäämistä, mutta laajamittaista, Harkovan ja Hersonin vertaista, hyökkäysoperaatiota ei välttämättä ole luvassa.

– Ukraina ei halua jättää kansalaisiaan ja alueitaan venäläisten haltuun, kun tiedetään, miten huonosti siellä (Venäjä kohtelee) kansalaisia.

– Sieltä ei kuitenkaan välttämättä ole tulossa sellaisia suuria operaatioita – niin kuin Harkovan tapaan, että otetaan toistakymmentä tuhatta neliökilometriä alueita nopeasti haltuun. Siihen ei välttämättä kyetä, mutta pienimuotoisemmin isketään sieltä ja täältä, kylä kylältä Ukrainaa vapautetaan.

Ukrainan joukot kärsivät loppukesästä ja alkusyksystä tappioita, kun hyökkäys eteni vaikeassa maastossa Hersonia ja linnoittautuneita venäläisjoukkoja kohti. Toveri kertoo, että Ukraina pääsi tavoitteeseensa katkomalla sillat ja siten venäläisjoukkojen huoltoreitit.

– Pääosa alueesta saatiin itse asiassa hyvinkin pienellä tappiolla. Sitä kyllä edelsi pitkä ja verinen jakso, jolloin tappioita kärsittiin molemmin puolin. Menestyksekäskin hyökkäys kuluttaa joukkoja ja materiaaleja. Ne alueet, jotka on otettu haltuun, on myös suojattava. Selusta pitää tarkistaa ja sulutteet raivata. Venäläiset suluttavat aivan silmittömästi ja ansoittavat paljon.

Alla olevalla videolla raivataan miinoja Hersonissa.

Onnistunutta hyökkäystä seuraa väistämättä tauko, näin myös Hersonissa, Toveri summaa. Kun haltuun otettu alue on saatu turvattua ja varmistettua, niin joukot on vielä huollettava ja täydennettävä.

Donbasissa käydään nyt jonkin verran taisteluita, mutta Toverin mukaan Hersonin seudulla on käynnissä eräänlainen hyökkäyksen jälkeinen tauko.

Mikä ukrainalaisten seuraava suunta?

Toverin mukaan tällä hetkellä on viitteitä siitä, että venäläisjoukot eivät olisi jäämässä Dneprjoen etelärannalle. Joukkojen pääpuolustusasemat rakentuvat syvemmälle ja kauemmas rintamalinjasta. Tämä liittyy siihen, että Venäjällä ei ole enää juurikaan kykyä hyökätä.

Mistä suunnasta Ukraina sitten voisi hyökätä, kun sillä nyt on aloite? Asiantuntijat ovat arvioineet, että todennäköinen Ukrainan seuraava hyökkäyssuunta voisi olla Zaporizzjasta Melitopolin suuntaan ja mahdollisesti Mariupoliin. Näin Venäjän huoltoreitti Asovanmeren rantaviivan lähellä katkeaisi.

Toinen vaihtoehto on Hersonin suunta. Toveri arvioi, että ukrainalaiset olisivat jo päässeet pienillä joukoilla Dneprjoen yli Hersonin suunnalla.

– Hyökkäyksellisesti Hersonin suunta olisi helpompi, koska Kertshinsalmen silta on poikki. Ajoneuvoliikennettä on toki jonkin verran, mutta rautatieyhteydet ovat poikki.

Venäjän pitäisi käyttää näin ollen Krimin pohjoispuolella sijaitsevia huoltoreittejä, mutta ne taas ovat Ukrainan Himars-raketinheitinjärjestelmien kantaman sisällä. Ukrainan joukot pystyisivät iskemään näihin Venäjän huoltoreitteihin.

Ukrainan olisi kuitenkin saatava Hersonin suunnalla oma tykistönsä ja huoltonsa suuressa mittakaavassa Dneprjoen yli, mikä on suuri haaste. Venäjä tuhosi nimittäin perääntyessään kaikki sillat niin pahasti, että niitä on vaikea korvata.

Zaporizzjan suunnasta hyökkäyksen haaste on puolestaan se, että Venäjän joukkojen huolto perustuu rautateihin. Donetskissa on edelleen varsin tiheä ja toimiva rautatieverkko ja yhteydet Venäjälle. Näin ollen venäläisjoukkojen huolto toimii siellä paremmin kuin Hersonin suunnalla.

Lisäksi hyökkäyksessä Zaporizzjasta etelään sekä idän että lännen puoleiset sivustat ovat helposti vaarassa jäädä suojaamatta, mikä sitoo Toverin mukaan joukkoja.

Himars-järjestelmistä ei ole Toverin mukaan Etelä-Ukrainan taisteluiden ratkaisijaksi. Himars-raketiniskuilla voidaan vaikeuttaa venäläisten toimintaa huoltoreiteillä, mutta yksittäistä ratkaisevaa reittiä ei ole katkaistavaksi.

Lisäksi Himars-rakettien lukumäärä on rajallinen. Niiden merkitys ei näin ollen voi olla yhtä merkittävä kuin Hersonin takaisin valtauksessa.

Venäjä valmistautuu taistelemaan syvyydessä

Merkittävää on Toverin mukaan se, että Venäjän joukot linnoittavat jo Krimin pohjoispuolella. Puolustusasemia on tätä ennen rakennettu jo Dneprjoen eteläpuolelle kolmeen portaaseen, mutta nyt linnoitetaan vieläkin etelämpänä.

Seuraavaa Ukrainan hyökkäyssuuntaa on vaikea arvioida, sillä Ukraina on osoittanut, että se pystyy yllättämään. Toveri kuvailee Ukrainan kykyä suunnitella ja toteuttaa operaatioita taitavaksi.

Luvassa voi hyvinkin olla harhautuksia ja yllätyksiä. Lännen tuen vuoksi ukrainalaisjoukkojen tilannekuva on kaiken lisäksi hyvä.

Voit katsoa Pekka Toverin vierailun Ukraina-studiossa kokonaisuudessaan alla olevasta videosta.