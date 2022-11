Suomalainen asiantuntija: Vapautetun Hersonin puhdistaminen räjähteistä on vaarallinen urakka – "Voivat olla ihan missä tahansa"

Suomalaiset joutuivat raivaamaan Lappia räjähteistä intensiivisesti vuoteen 1952 saakka. Raivaustehtäviä tulee vielä tänäkin päivänä, kertoo kapteeni Timo Lajunen.

Venäjän miehitysjoukot jättivät Hersoniin tappavan perinnön. Kaupungissa ja sen ympäristössä on runsaasti miinoja, räjähtämättömiä ammuksia ja räjähdeansoja, joiden purkaminen on työlästä.

Kapteeni Timo Lajunen Kymen pioneeripataljoonasta vertaa urakkaa suomalaisten kokemuksiin Lapissa sotien jälkeen.

– Kyllä se työmäärä on valtava. Jos haetaan vertailukohtia sotahistoriasta, niin Suomi raivasi toisen maailmansodan jälkeen Lapissa vuoteen 1952 asti intensiivisesti. Sen jälkeenkin, vielä tähän päivään saakka, tulee raivaustehtäviä, Lajunen sanoi IS:lle puhelimitse Karjalan prikaatista Vekaranjärveltä.

Historiallisia vertailukohtia kaupunkialueiden raivaamisesta löytyy Saksasta.

– Saksassa raivataan lähes vuosittain toisen maailmansodan aikaisia lentopommeja, jotka nousevat esille esimerkiksi rakennustöiden yhteydessä. Urakka on valtava, ja se jatkuu vuosia.

Suomalaiset pioneerit raivasivat saksalaisjoukkojen miinoittamaa maantietä Tervolan suunnalla Torniossa lokakuussa 1944.

Sortuneet rakennukset tekevät raivaustyöstä kaupunkialueilla erityisen haasteellista.

– Raunioissa voi piillä räjähtämättömiä ampumatarvikkeita. Pahimmassa tapauksessa ne voivat räjähtää esimerkiksi jälleenrakennustöiden yhteydessä. Se on vaarallinen ja pitkä urakka.

Venäläisten raportoidaan jättäneen Ukrainan vapauttamille alueille räjähdeansoja.

– Ne ovat erityisen hankalia juuri sen vuoksi, että ne voivat olla ihan missä tahansa. Ne on voitu naamioida ihan miten tahansa. On vaikea ennustaa, mikä esine hylätyssä rakennuksessa on se, missä ansa on viritettynä, Lajunen kertoi.

Venäjä on osapuoli niin sanotussa CCW-sopimuksessa, joka kieltää muun muassa miinojen kohdentamisen siviiliväestöä vastaan. Silti venäläisjoukot ovat riippumattomien raporttien mukaan muun muassa kylväneet siviiliasutuksen keskelle vaarallisia sirotemiinoja.

Lajusen mukaan tällainen toiminta on CCW-sopimuksen vastaista, vaikka miinoissa olisi itsetuhomekanismi.

– Kaikissa tilanteissa on kiellettyä kohdentaa miinoja siviiliväestöä vastaan.

CCW-sopimuksesta poiketen Venäjä ei ole allekirjoittanut Ottawan sopimusta, joka kieltää jalkaväki- tai henkilömiinojen käytön.

Ukrainasta on löydetty muun muassa uusia venäläisiä POM-3-sirotemiinoja. Näissä jalkaväkimiinoissa on seisminen sytytin, joka reagoi tärinään. Miina on kehitetty 2000- tai 2010-luvulla.

– Niissä on maahan asennettava seisminen sensori, joka tunnustelee maan tärinää. Se tunnistaa esimerkiksi ihmisen askellukselle tyypillisen tärinän. Järjestelmässä oleva elektroniikka määrittää, milloin ihmiseksi tunnistettu kohde on halutulla etäisyydellä ja laukaisee silloin miinan.

Lauetessaan miina hyppää ihmisen rinnan korkeudelle ja sinkoaa ympärilleen tappavia metallinpaloja.

Valmistaja ilmoittaa, että POM-3 jopa yrittää erottaa sotilaat siviileistä ja ihmiset eläimistä askellustyypin perusteella. Väitteen todenperäisyyttä on Lajusen mukaan vaikea arvioida.

Tärinään reagoivia miinoja ei voi lähestyä turvallisesti – ne ovat vaarallisia miinakentän raivaajille.

– Sirotemiinojen tapauksessa tilanne on helpompi, sillä ne jäävät maan pinnalle näkyviin. On videoita, joissa ukrainalaiset raivaavat erilaisia ampumatarvikkeita ampumalla, vaikkapa tarkkuuskiväärillä. Sellainen menetelmä voisi sopia esimerkiksi näiden POM-3-miinojen raivaamiseen.

” Tiedostamme uhan ja seuraamme sen kehitystä.

Suomessa puolustusvoimat on Lajusen mukaan varautunut sellaiseen miinasodankäyntiin, jota Venäjä käy Ukrainassa.

– Olemme varautuneet. Kyllähän me seuraamme, millaisia teknisiä järjestelmiä maailmalla on olemassa. Koulutamme lähtökohtaisesti kaikille joukoille toimintaa miinavaarallisella alueella ja reagointia miinoitteisiin. Tiedostamme uhan ja seuraamme sen kehitystä, Lajunen sanoi.