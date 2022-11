Kommentti: Venäjän tv-propagandan karmeutta ei tajua ennen kuin sen näkee ja kuulee itse – mutta onneksi on Julia Davis

Toimittaja Julia Davis julkaisee liki päivittäin pieniä videoklippejä Venäjän tv:n propagandistien uhosta englanninkielisin tekstityksin. Hän haluaa näyttää koko maailmalle, kuinka Kremlin aivopesukoneisto toimii, Arja Paananen kirjoittaa.

Meillä Suomessa kummastellaan yhä edelleen, miten ihmeessä presidentti Vladimir Putin on onnistunut saamaan venäläiset niin tiukkaan otteeseensa – ja miksi ihmeessä venäläiset tuntuvat hyväksyvän niin helpolla Kremlin verenhimoisen sodan Ukrainaa vastaan.

Ilmiön ymmärtämiseksi meidän pitäisi katsoa joka päivä Venäjän valtiollista televisiota.

Suurella osalla suomalaisista esteeksi tulee kuitenkin kielimuuri. Tärkeää olisi seurata tavallisille venäläisille suunnattuja venäjänkielisiä lähetyksiä – ei siis maailmalle lähetettävää englanninkielistä RT-propagandaa, jolla Venäjä pyrkii vaikuttamaan juuri meihin ulkomaalaisiin.

Venäjää osaavilla suomalaisilla – kuten minulla itselläni – on puolestaan se ongelma, että Venäjän television päivittäinen tuijottaminen aiheuttaa aivan konkreettisesti sekä henkistä että fyysistä pahoinvointia.

”Kevytratkaisu” Venäjän propagandan tajuamiseen on seurata käännösprojekteja, joissa tekstitetään keskeisiä videoklippejä englanniksi. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, että ei erehdy seuraamaan hupikäännöksiä, sillä niitäkin on liikkeellä – eikä niitä ole aina helppo erottaa sarkasmiksi, sillä niin järjetöntä on jo alkuperäinenkin materiaali.

Yksi uranuurtajista käännöstyössä on toimittaja Julia Davis, 48, joka tuntee venäläisen ajattelun. Hän on syntynyt Neuvostoliiton aikana Ukrainassa ja muuttanut sittemmin Yhdysvaltoihin. Englannin lisäksi hän osaa sekä ukrainaa että venäjää.

Julia Davis Dozhd-kanavan haastattelussa.

Kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan keväällä 2014 ja käynnisti sen jälkeen Itä-Ukrainassa itsenäisyysliikkeeksi naamioidun sodan, Davis perusti YouTubeen projektin nimeltä Russian Media Monitor.

Davis kääntää liki päivittäin englanniksi videoklippejä Venäjän valtiollisen television tärkeimmistä keskusteluohjelmista. Käännökset ovat tarkkoja ja videot kestoltaan noin 2-7 minuuttia, joten niitä seuraamalla saa nopeasti käsityksen, mitä venäläisille juuri sillä hetkellä syötetään.

– Minä katson Venäjän valtiollista televisiota, jotta sinun ei tarvitse, on Davisin mottona hänen Twitter-tilillään.

Yksi Davisin ensimmäisistä käännösklipeistä on arvokas todistusaineisto malesialaisen MH17-matkustajakoneen alasampumisesta heinäkuussa 2014.

Davis ehti ottaa talteen videon, jolla Venäjän uutisjuontaja kertoo Itä-Ukrainan ”separatistien” ilmoittaneen, että he ampuivat alas ukrainalaisen AN-26-kuljetuskoneen. Kun lentokone paljastuikin Boeingin matkustajakoneeksi, sama juontaja ilmestyi pikavauhdilla ruutuun syyttämään alasampumisesta Ukrainaa.

(Alla on Julia Davisin talteen ottama ja kääntämä video MH17:n ampumiseen liittyvistä uutisista heinäkuussa 2014.)

Venäjän propagandan tehon tajuaa vasta sitten, kun sitä seuraa omin silmin ja korvin. Näkee ja kuulee, kuinka tv-juontajat lietsovat joko uskomattomalla kepeydellä tai järkyttävällä raivolla väkivaltafantasiaa Ukrainaa ja koko läntistä maailmaa kohtaan.

Venäläisille katsojille propagandistit kertovat puolestaan tarinaa, jonka mukaan Venäjä on pakotettu sotimaan Ukrainaa ja Natoa vastaan. Muussa tapauksessa kaikki venäläiset joutuisivat keskitysleireille, heiltä riistettäisiin oikeus puhua venäjän kieltä ja pakotettaisiin tekemään lapsistaan homoja lännen tapaan.

Tigran Keosajan ja Margarita Simonjan.

Venäjän tv:n yksi erikoisuus ovat propagandistipariskunnat. RT-kanavan pehmeä-ääninen sotaintoilija Margarita Simonjan on naimisissa toisen propagandistin Tigran Keosajanin kanssa. Metallisen kolkosta äänestään tunnettu Rossija 1 - kanavan huippupropagandisti Olga Skabejeva on puolestaan naimisissa duumassa nykyisin istuvan propagandankylväjän Jevgeni Popovin kanssa. Tunnetuimpia miespuolisia aivopesureita ovat Vladimir Solovjov ja Dmitri Kiseljov.

Dmitri Kiseljov ja Vladimir Solovjov.

Davisin mukaan länsi sortui pitkään siihen virheeseen, että Venäjän propagandaa pidettiin vain kotiyleisölle tarkoitettuna show’na, jota ei tarvitsisi ottaa vakavasti.

Propagandistit ovat kuitenkin systemaattisesti maalanneet ukrainalaisista natseja ja vaatineet Venäjää alistamaan Ukrainan jo vuosikausien ajan. Eivätkä he ole tehneet sitä omine lupineen, vaan Putinin hallinnon käskystä.

– He tuntuvat aivan aidosti iloitsevan sodasta. He ovat valmiit tuhoamaan Ukrainan eikä heillä ole mitään myötätuntoa surmattuja siviilejä kohtaan, Davis sanoi vastikään Dozhd-kanavalle.

(Alla on Julia Davisin haastattelu Venäjän maanpaossa olevalle Dozhd-kanavalle.)

Davis tallentaa muistiin propagandistien lausumia myös siksi, että niitä voitaisiin käyttää todistusaineistona heitä vastaan mahdollisesti tulevissa sotarikosoikeudenkäynneissä.

– He ovat osa sotakoneistoa. He ovat aivan samalla tavalla sotarikollisia kuin kuka tahansa (sotilas), jonka Putin lähettää teurastamaan ihmisiä.

(Alla on pari näytettä Julia Davisin Russian Media Monitorin videoista.)