Historian suurin purkuhanke: Yhdysvallat poistaa neljä patoa samasta joesta pelastaakseen lohet

Klamath virtaa Oregonin ja Kalifornian halki Tyyneenmereen.

Yhdysvallat ryhtyy historiansa suurimpaan padonpurkuhankkeeseen lohien takia.

Liittovaltion energiaviranomaiset ratkaisivat asian torstaina siunaamalla neljän padon toimilupien vanhenemisen Klamathjoella, joka laskee 423 kilometrin matkan Etelä-Oregonin ja Pohjois-Kalifornian halki Tyyneenmereen.

Padonpurusta kertovat muun muassa uutistoimisto AP ja sanomalehti San Francisco Chronicle.

Vuosina 1918–1962 rakennettujen neljän padon purkaminen vapauttaa Klamathin alajuoksun ensi kertaa yli sataan vuoteen. Tarkoitus on elvyttää kuningaslohen ja hopealohen kutuvesiä. Asiaa ovat jo pitkään ajaneet seudun alkuperäiskansojen heimot, joille lohenpyynti oli tärkeä elinkeino vuosisatojen ajan, kunnes Klamath padottiin sähköjen saamiseksi maaseudulle 1900-luvulla.

Auringonnousu Klamathjoella syyskuussa.

– Ihmiset ovat ansainneet tämän voiton, ja sen myötä me jatkamme pyhää velvollisuuttamme sitä kalaa kohtaan, joka on ruokkinut kansaamme aikojen alusta asti, yurok-heimon johtaja Joseph James sanoi tiedotteessa AP:n mukaan.

Klamathin lohet ovat kärsineet myös ilmastonmuutoksesta ja kuivuudesta. Joesta on tullut kalojen näkökulmasta liian lämmin ja loiseliöiden täyttämä.

Liittovaltion mailla olevat patojen vesivoimalat ovat tuottaneet sähköä parhaimmillaan 70 000 kotitalouteen, kertoo uutistoimisto Reuters. Sähköyhtiön taipumista purkamiseen helpotti, että ympäristönsuojelusäädökset olisivat velvoittaneet rakentamaan kalaportaita ja muita suojelurakenteita jopa satojen miljoonien dollarien edestä. Sellaisia säädöksiä ei ollut patojen rakentamisen aikaan.

Patojen purkutyöt saattavat alkaa jo ensi kesänä, ja ne maksavat noin 500 miljoonaa dollaria.

Sähköyhtiö maksaa tästä 200 miljoonaa dollaria, joka kerätään hinnankorotuksina sähköasiakkailta Oregonissa ja Kaliforniassa. Kalifornian asukkaat hyväksyivät kansanäänestyksessä, että osavaltio osallistuu 250 miljoonalla dollarilla.

Vaikka hanke on poikkeuksellisen suuri, vanhojen patojen purkaminen sinänsä on suuri trendi Yhdysvalloissa. Maassa on purettu noin 2 000 patoa, suurin osa niistä 25:n viime vuoden aikana