Puolaan osunut ohjus sysäsi lännen ja Ukrainan harvinaiseen riitaan – ”Se on tuhoisampaa kuin ohjus”

Länsimaiden mukaan Puolaan iskeytyi Ukrainan ilmatorjuntaohjus. Siitä huolimatta Ukraina syyttää sitkeästi Venäjää.

Puolalainen Przewodówin kylä joutui tiistai-iltana koko maailman mielenkiinnon kohteeksi, kun kylään osui ohjus. Kaksi kylän asukasta sai surmansa.

Syyllisen etsintä alkoi heti. Ukraina ja moni länsimaa syytti heti tuoreeltaan Venäjää, mutta esimerkiksi Yhdysvallat pysyi hiljaa.

Huhut velloivat. Ilmassa oli maailmansodan pelkoa.

Keskiviikkona aamupäivällä Yhdysvaltain presidentti Joe Biden rikkoi hiljaisuuden. Hän kertoi Nato- ja G7-maille, että Puolaan iskeytyi Ukrainan S-300-ilmatorjuntaohjus. Ohjus oli siis tarkoitettu puolustamaan Ukrainaa Venäjän ohjussateelta.

Tiistaina Venäjä ampui noin sata ohjusta Ukrainaan. Niistä osan Ukrainan ilmatorjunta tuhosi, osa löysi tiensä kohteeseensa.

Keskiviikkona iltapäivällä Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja Puolan valtionjohto sanoivat, että ei ole mitään viitteitä, että ohjus olisi venäläisten ampuma. Stoltenberg kuitenkin totesi heti perään, että vaikka ohjus olisi Ukrainan ampuma, kukaan ei syytä sitä. Vastuu on joka tapauksessa Venäjän, joka jatkaa hyökkäyssotaansa.

Venäjä oli koko ajan kiistänyt ampuneensa Przewodówin kylään osuneen ohjuksen.

Sekä Stoltenberg että Puolan presidentti Andrzej Duda vakuuttivat, että lopullinen selvyys ohjuksen ampujasta saadaan.

Asia vaikutti olevan sitä myöten selvä, ja kun lähes koko muu maailma alkoi hyväksyä, että ohjus oli peräisin Ukrainan ilmatorjunnasta, Ukraina jatkoi väitteitään, että ohjuksen ampui Venäjä.

Pian Stoltenbergin puheen jälkeen Ukrainan turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksij Danilov sanoi Twitterissä, että Ukraina haluaa mukaan ohjustutkimukseen.

Lisäksi Ukraina haluaa nähdä todisteet, joiden mukaan ohjus oli Ukrainan ampuma. Vastineeksi Ukraina voisi jakaa omia tietojaan, jotka viittaavat ”venäläisjälkeen”, siis siihen, että ohjus olisikin venäläisten ampuma.

Keskiviikkoiltana Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi toisti, että ohjus ei ollut Ukrainan vaan venäläisten ampuma. Hän sanoi saaneensa tiedon asiasta Ukrainan armeijan johdolta ja olevansa asiasta varma.

– Ei olisi järkeä, jos en luottaisi heihin. Olen käynyt läpi sodan heidän kanssaan.

Keskiviikkoiltana Financial Times kertoi Nato-lähteen sanoneen, että Ukraina vahingoittaa omaa mainettaan kiistämällä kyseessä olleen Ukrainan ohjus.

– Tämä alkaa olla naurettavaa. He itse tuhoavat luottamuksemme heihin. Kukaan ei syytä Ukrainaa, mutta silti he valehtelevat avoimesti. Se on tuhoisampaa kuin ohjus.

Evelyn Farkas, presidentti Barack Obaman hallinnon Venäjä-asiantuntija, on huolissaan siitä, että julkinen riitely ohjuksen alkuperästä varastaa huomion, vaikka länsimaiden pitäisi toimia yhteistyössä Ukrainan tueksi.

– Kaikki riidat pitäisi käsitellä suljettujen ovien takana. Riitely ohjuksen alkuperästä auttaa Venäjää ja saa meidät (länsimaat) näyttämään siltä, että emme ole yhtenäisiä eikä meillä ole tahtoa vastustaa Venäjää, nykyisin McCain-instituutissa työskentelevä Farkas sanoi NBC Newsille.

Torstaina Zelenskyi vaikutti tulevan hieman kumppanimaitaan vastaan. Hän sanoi Bloombergin haastattelussa, että varmaa on, että kyseessä oli venäläinen ohjus, mutta täyttä varmuutta ei ole siitä, kuka ohjuksen ampui. Hän korosti, että tiistaina Ukraina oli raskaan tulituksen kohteena.

– Olen varma, että ammuimme ilmatorjuntaohjuksia, mutta ei voi sanoa varmasti, että se (Puolaan tippunut ohjus) oli Ukrainan.

Sen enempää Ukraina, länsimaat kuin Venäjäkään eivät ole kertoneet, mitä niiden todisteet ohjusten alkuperästä ovat. Molemmat, Ukraina ja Venäjä, käyttävät neuvostoliittolaisvalmisteisia S-300-ohjuksia, jonka osia löydettiin puolalaiselta maatilalta.