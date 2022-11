Ottaako Ukraina suunnan kohti Krimiä? Asiantuntija nostaa esiin yhden suuren ongelman

Dnepr-joen ylittämiseen liittyy valtavasti riskejä, sanoo sotatieteiden dosentti ja tutkija Ilmari Käihkö.

Ukrainalaiset vapauttivat Dnepr-joen varrella sijaitsevan strategisesti tärkeän Hersonin kaupungin 11. marraskuuta. Kaupunki oli ollut venäläisten hallussa maaliskuun alusta lähtien.

Yksi mahdollinen suunta ukrainalaisille on edetä seuraavaksi Hersonista eteenpäin kohti Krimin niemimaata.

Hersonista jatkamisessa on ongelmana kuitenkin se, että vastassa on Dnepr-joki, jonka ylittäminen on vaikeaa.

Sotatieteiden dosentin, Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan Ilmari Käihkön mukaan on mahdollista, että tällaista liikehdintää tapahtuu, mutta hän ei pysty varmistamaan tietoja siihen liittyen.

– Dnepr-joen ylittäminen on vaikeaa ja riskialtista Ukrainan joukoille erityisesti sen vuoksi, että Venäjä odottaa näin tapahtuvan.

– Joki on suojaton paikka. Jos venäläiset keksivät, mistä kohtaa ukrainalaiset ylittävät joen, he alkavat keskittämään tykistöä tällaisille alueille ja pystyvät näin avaamaan tulen suhteellisen helposti.

Ilmari Käihkön mukaan Ukraina on käsrinyt mittavia tappioita Hersonissa.

Ukrainalaiset ovat tuhonneet itse joenylityspaikkoja ja venäläiset ovat räjäyttäneet loput sillat, jotta voisivat haitata ukrainalaisten etenemistä.

Joki on myös paikoin hyvin leveä, kapeimmillaankin satoja metrejä.

Käihkön mukaan Ukrainan joukkojen etenemistä Hersonista kohti Krimin niemimaata vaikeuttaa myös se, että venäläiset ovat kaivaneet vastarannalle juoksuhautoja.

– Emme myöskään tiedä, missä kunnossa Ukrainan joukot ovat ja kuinka paljon joukkoja on edes jäljellä. Ukraina on kärsinyt mittavia tappioita Hersonissa viimeisten kuukausien aikana.

Tuhoutunut Antonivskyin silta Venäjän vetäytymisen jälkeen.

Ukrainalaiset eivät saaneet Käihkön mukaan Hersonista vetäytyneiltä Venäjän joukoilta käyttöönsä niin paljon varusteita kuin esimerkiksi Harkovassa, jossa Ukraina teki läpimurron.

Sodan dynamiikkaan kuuluu Käihkön mukaan kuitenkin se, että pyritään yllättämään vastustaja.

– Jos Venäjä pitää joen ylittämistä vaikeana, ukrainalaiset ehkä ajattelevat sen olevan kannattavaa.

Jos Dnepr-joesta tulee rintamalinja, joka on vaikea ylittää, sekä Venäjällä että Ukrainalla vapautuu joukkoja muille rintamille, Käihkö sanoo.

– Tietysti voi olla, että Ukraina yrittää uhmata Venäjää monessa kohtaa sen takia, että Venäjä ei pääse vetämään isoa osaa näistä joukoista ja pistämään niitä esimerkiksi Donbasin alueelle, jossa on viime päivinä raportoitu suuremmista taisteluista.

Varoituskyltti maamiinoista Hersonissa.

Ukraina kertoi torstaina taistelujen kiihtyneen maan itäosassa, jonne Venäjän joukot ovat vetäytyneet Hersonista.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Oleksi Arestovytsh sanoi torstaina, että taistelut olivat kiivaimmillaan Donetskin alueella, kuten Pavlivkan, Vuhledarin, Marjiankan ja Bahmutin kaupunkien ympäristössä.

Räjähdyksiä on raportoitu myös muun muassa Kiovassa ja eteläisessä Odessan satamakaupungissa.