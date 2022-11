Kommentti: Putinin ohjussotaa ei pysäytetä vain aseilla –Puolan räjähdys oli sodan alaviite

Venäjä tuhoaa Ukrainan energiahuoltoa tavalla, jossa ei ole kyse vain väestön pelottelusta. Pelkästään ilmatorjunta-aseistuksen lähettäminen ei riitä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Tragediollakin on ikävä kyllä mittasuhteensa.

Suuri suru pienessä puolalaisessa kylässä, mutta vain alaviite Ukrainan valtavassa kärsimyksessä.

Tiistaina ilmeisesti ukrainalainen ilmatorjuntaohjus putosi Puolaan surmaten kaksi ihmistä. Lännen ja Naton johtajat säikähtivät.

Torstaina Venäjän ohjukset iskivät jälleen ympäri Ukrainaa, kuten nykyään joka ikinen päivä. Uutisotsikoissa ne ovat arkipäivää.

Kun sota alkoi kahdeksan kuukautta sitten, Venäjä suorastaan tuhlasi täsmäaseitaan epäolennaisiin kohteisiin. Haluttiin näyttää, että niitä riittää. Venäjä on käyttänyt sodassa jo tuhansia ohjuksia.

Venäjällä on yhä ohjustehtaansa, mutta niiden tuotanto on saattanut hidastua läntisen tekniikan puutteessa. Niinpä Venäjä on hankkinut Iranista hyökkäyslennokkeja ja on mahdollisesti hankkimassa ohjuksia.

Niitä tarvitaan iskuihin, jotka ovat nyt systemaattisia.

Urheutta tarvitaan rintaman lisäksi ohjusten tuhojen korjaamisessa.

Lännessä kehutaan aiheesta Ukrainan urhoollisuutta. Muistutetaan mielellään, että toisessa maailmansodassakaan pommitukset eivät murtaneet kansojen kanttia.

Saksalaiset eivät onnistuneet pommittamaan brittejä antautumaan. Britit ja amerikkalaiset tuhosivat Saksan kaupungit, mutta Hitler ei luovuttanut siksi. Japanin atomipommitukset olivat ainutlaatuinen poikkeus, joka vahvistaa säännön.

Venäjä ei kuitenkaan yritä murtaa vain ukrainalaisten taistelutahtoa. Se tahtoo tuhota Ukrainan energiajärjestelmät.

Tiistaina iskut osuivat ainakin 15 energialaitokseen Ukrainassa. Osa niistä on ollut kohteena jo puolenkymmentä kertaa.

Kohteet on helppo löytää, koska Ukrainan energiaverkkojen rakentaminen alkoi Neuvostoliiton aikana. Kartat löytyvät Moskovan kaapeista. Ainakin 40 prosenttia Ukrainan energiainfrastruktuurista arvioidaan vahingoittuneen.

Toisen maailmansodan aikaan tavalliset ihmiset käyttivät sähköä lähinnä kotien valaisuun kaupungeissa. Jos sähkölamput sammuivat, ne pystyi helposti korvaamaan öljylampulla tai kynttilällä.

Nykyaikaisessa kaupungissa kaikkeen tarvitaan sähköä. Ilman sitä vesiverkkokin lakkaa äkkiä toimimasta. Netti on erinomainen keksintö tiedon välitykseen ja ylläpitoon, mutta entä kun akut tyhjentyvät?

Jääkaapit lämpiävät ja pakastimet sulavat. Kun pieneltä tuntuvat asiat tapahtuvat kaikki yhtä aikaa, elämästä tulee mahdotonta. Varsinkin talvisään kylmetessä.

BBC kertoi jo pari viikkoa sitten, että Kiovan pormestari Vitali Klitshko varoitti kaupunkilaisia varautumaan jättämään kotinsa, jos suurkaupungin energiaverkot tuhotaan korjauskelvottomiksi. Sittemmin pääkaupunkilaisten pelkoja on toppuuteltu.

Jos Venäjä onnistuu tuhoteoissaan, kyse ei ole ukrainalaisten henkisessä vaan fyysisessä kestävyydessä. Ensimmäisinä hengenvaarassa ovat heikoimmat, lapset ja vanhukset. Jos hätä kautta maan yltyy ja pakolaisvirrat täyttävät tiet, myös sodankäynti rintamalla vaikeutuu.

Presidentti Sauli Niinistö käytti melko lievää kieltää todetessaan, että näissä Venäjän ”varsin julmissa” teoissa kyse voi olla ”sotarikoslainsäädännön kannalta tutkittavasta toiminnasta”.

Pimennyt Odessa. Venäläisten iskut aiheuttavat laajoja sähkökatkoja.

Puolan tapahtuman jälkeen on ilmeistä, että länsimaat tarjoavat Ukrainalle enemmän ja tehokkaampia ilmantorjuntaseita. Valtavan suuressa maassa ne eivät kuitenkaan mitenkään riitä joka kohteen suojaamiseen.

Politicon mukaan Ukraina on jälleen pyytänyt pikaista apua sähkö- ja kaasuverkkojensa korjaamiseen. Tarvitaan aivan perusvälineitä: generaattoreita, putkia ja venttiilejä. Kaikkiin neuvostoaikaisiin laitteisiin lännestä ei tietenkään ole varaosia noin vain saatavissa. Naton entisillä itäblokin mailla voi jotain olla.

Lännessä koetaan välillä suurta innostusta Ukrainaan lähetettävistä aseista. Vaikkapa Himars-raketinheitinten kykyä tuhota venäläisten asemia ihaillaan.

Sodan lopputulos voi kuitenkin olla kiinni paljon arkisemmasta avusta.