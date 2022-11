Kuka tahansa voi kuolla – Ukrainan puhdistaminen venäläisistä miinoista ja räjähteistä on jättiläis­mäinen urakka

Ukrainalaiset asiantuntijat tekevät joka päivä vaarattomiksi tuhansittain miinoja, ansoja ja räjähtämättömiä ammuksia, joita Venäjä on kylvänyt maastoon ja asutuskeskuksiin. IS tavoitti yhden heistä.

Harkovassa asuva Olena, 40, istui kotinsa lähellä olevan leikkipuiston pöydän ääressä viime keväänä. Yhtäkkiä hän kuuli suhisevan äänen ilmasta.

Olena lähti juoksemaan suojaan ystävänsä kanssa. Pian seurasi kaksi terävää pamahdusta: toinen Olenan edessä ja toinen takana.

– Tunsin kovaa kipua ja kuulin vielä yhden räjähdyksen kauempaa takaa, Olena kertoi ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tuoreessa raportissa.

Räjähdykset aiheutti Amnestyn tutkimuksen mukaan Venäjän joukkojen ampuma raketti, joka kylvi Olenan kotikadulle PTM-1S-sirotemiinoja.

Tämä ase on erityisen kavala: se yhdistää rypälepommin ja henkilömiinan ominaisuudet samaan järjestelmään. PTM-1S-sirotemiinoja ja muita sen tyyppisiä miinoja voidaan kylvää nopeasti laajalle alueelle raketinheittimistä tai helikoptereista.

– Sairaalassa kehostani poistettiin runsaasti sirpaleita. Toinen jalkani on murtunut, pohje on lähes kadonnut ja minulla on haavoja ja repeämiä. Tarvitsen ihonsiirtoja, Olena sanoi Amnestylle.

Olenan tapaus on yksi monista. Ukrainassa käydään laajinta sotaa Euroopassa sitten toisen maailmansodan, ja se on maailman raskaimmin miinoitettuja maita.

Loppujen lopuksi Olenalla kävi tuuri.

– Voin sanoa vain, että olen kiitollinen jäätyäni henkiin.

Fakta Nainen ja hänen lapsenlapsensa pakenivat Venäjän miehittämästä Berdjanskin kaupungista Zaporizzjaan 7. marraskuuta. Ukrainan siviiliuhrit 1. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaatinut 6 557 siviilin hengen, kertoi YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto 14. marraskuuta. Erilaisia vammoja on saanut yli 10 000 siviiliä. Kiireellisen humanitaarisen avun tarpeessa Venäjän miehityksestä vapautetuilla alueilla on yli 165 000 ihmistä, heistä suurin osa Hersonin hallintopiirissä. 2. Ukrainasta on paennut hyökkäyssodan aikana noin 7,8 miljoonaa ihmistä. Heistä kuusi miljoonaa on pystynyt palaamaan takaisin kotimaahansa. Maan sisäisiä pakolaisia on 6,5 miljoonaa. 3. Sata vuotta sitten aseellisten konfliktien uhreista 10–15 prosenttia oli siviilejä. Toiseen maailmansotaan mennessä siviilien osuus oli noussut lähes 50 prosenttiin. 1990-luvulla osuus oli 80–85 prosenttia, ja trendi on jatkuvasti nouseva. Lähteet: OCHA, Action on Armed Violence

Ukrainan viranomaiset, avustusjärjestöt ja yksityiset yritykset etsivät ja raivaavat päivittäin tuhansia miinoja, räjähtämättömiä ammuksia ja räjähdeansoja kaikkialta – rintamilta, niiden takaa ja Venäjän miehityksestä vapautetuilta alueilta.

Tappava vaara voi piillä missä vain. Pelloilla, metsissä, rakennuksissa, kodeissa.

Kuka tahansa voi kuolla milloin tahansa. Aikuinen tai lapsi. Siviili tai sotilas.

Ukrainalaiset asiantuntijat purkavat venäläisjoukkojen jälkeensä jättämiä räjähteitä Hersonin alueella 16. marraskuuta.

YK:n arvion mukaan Ukrainassa on tehty vaarattomaksi jo noin 150 000 miinaa ja muuta räjähdettä viime maaliskuusta lähtien. Miljoonia on vielä purkamatta. Koko maan puhdistaminen räjähteistä voi kestää vuosikymmeniä.

Työn vaikeudesta, vaarallisuudesta ja hitaudesta on paljon kansainvälisiä esimerkkejä Afganistanista, Mosambikista, Kambodzhasta aina Kosovoon ja entisen Jugoslavian tasavaltoihin saakka.

Ukrainassa veriset taistelut jatkuvat, ja valtava raivausurakka on vasta alussa.

Iryna Kustovska on ilmailualan insinööri, josta lähti vapaaehtoisesti mukaan miinojen ja räjähteiden raivaustyöhön.

IS tavoitti puhelimitse Iryna Kustovskan, joka työskentelee yksityisessä Demining Solutions -yrityksessä Kiovassa. Yritys tekee humanitaarista miinanraivausta useissa kohteissa: esimerkiksi viime viikolla Makarivissa Kiovan länsipuolella ja Tshernihivissä maan pohjoisosassa.

Kustovskan tausta on Ukrainan ilmailuteollisuudessa. Hän aloitti työt Demining Solutionsin laadunvalvontainsinöörinä viime heinäkuussa.

– Tehtäväni pitää sisällään sekä toimisto- että kenttätyötä, Kustovska kertoi IS:lle Kiovasta.

– En ole oikea miinanraivaaja. Valvon sitä, että raivausryhmämme noudattavat sovittuja toimintatapoja. Käyn katsomassa miten he tekevät työtä ja tarkistan heidän työnsä laadun varmistaakseni, ettei maaperästä löydy enää mitään (räjähteisiin viittaavia) signaaleja.

Maastosta löytyneet panssarimiinat, tykistökranaatit ja singon kranaatit koottiin hävitettäväksi venäläisten tuhoaman sillan vierelle Hersonin alueella 16. marraskuuta.

Ukrainassa on selkeä työnjako yksityisen sektorin ja järjestöjen tekemän humanitaarisen miinanraivauksen ja viranomaisten tekemän sotilaallis-operatiivisen raivauksen välillä.

Humanitaarisen raivaustyön tiimit tutkivat ja kartoittavat alueet, paikantavat räjähteet ja ilmoittavat niistä valtion viranomaisille. Asevoimien pioneerit tai siviilipuolustuksen asiantuntijat tulevat sitten paikalle ja tekevät miinat vaarattomiksi – joko räjäyttämällä tai purkamalla ne.

Ehkä suurin urakka raivaustyössä on tällä hetkellä meneillään Hersonissa. Venäjän joukot miehittivät lähes 300 000 asukkaan kaupungin heti sodan alussa ja jättivät sinne lähtiessään runsaasti miinoja ja räjähdeansoja.

Kustovska ei osaa arvioida työn laajuutta Hersonissa.

– Kysymys on operatiivisesta ja sotilaallisesta miinanraivauksesta... On hyvin vaikea sanoa, kuinka kauan työ kestää tai mitä rakennuksia ja teollisuuslaitoksia siellä on miinoitettu.

Venäläiset joukot ovat jättäneet Hersonin alueella jälkeensä paljon tuhottuja ajoneuvoja, joiden ympärillä on usein räjähteitä. Jokainen neliömetri vapautettua maata pitää tutkia ja raivata.

Tällä hetkellä Demining Solutionsin tiimit etsivät miinoja ja räjähteitä lähinnä maanviljelysalueilta: pelloista ja puutarhoista. Tämä työ on taistelualueiden puhdistusta, ei sotilaskohteiden suojaksi tai kulkuesteeksi rakennettujen miinakenttien raivausta. Taistelualueilta löytyvät räjähteet ovat useimmiten räjähtämättömiä kranaatteja ja muita ammuksia.

– Käytämme työssä erilaisia välineitä kuin miinakentillä, Kustovska sanoi.

Kaikki signaalit, jotka miinaharavat ja etsintävälineet tuottavat, on tarkistettava. Kaikki.

Yksityisen Demining Solutions -yhtiön asiantuntijat etsivät räjähteitä entisiltä taistelualueilta Ukrainan maaseudulla.

Kustovska kuvaa yhdellä sanalla sitä, mitä hän ajattelee tehdessään työtä potentiaalisesti hengenvaarallisessa paikassa.

– Olen keskittynyt. Tunnen itseni hyvin keskittyneeksi. Se on paras sana kuvaamaan tunteitani, Kustovska sanoi.

– Meidän täytyy tietenkin myös noudattaa tarkasti kaikkia sääntöjä ja määräyksiä. Turvallisuus ennen kaikkea. Ei siinä ole mitään monimutkaista. Toimimme ainoastaan sovituilla tavoilla. Se suojaa minua henkilökohtaisesti ja myös työryhmäni jäseniä.

Miinanraivaaja ja työvälineitä. Kuvan palomies puhdisti työryhmänsä kanssa Ruska Lozovan kylää räjähteistä 25. lokakuuta.

Vielä vetäydyttyäänkin Venäjä kiistää vapautettujen alueiden asukkailta normaalin elämän. Sellainen vaikutus venäläisten jälkeensä jättämillä miinoilla ja räjähteillä on.

– Tämä on itse asiassa meidän suurimpia ongelmiamme. Vaikka me vapautamme alueitamme, kuten Hersonissa, meidän täytyy tehdä paljon työtä voidaksemme taata kaupunkien turvallisuuden ja antaa asukkaille mahdollisuuden palata kotiin, Kustovska sanoi.

– Venäläisiä ei ole enää paikalla, mutta sota ei ole lähtenyt minnekään. Meillä vielä paljon työtä edessämme. Vuosikausiksi.

Miten sota sitten päättyy? Ja milloin?

– Ukrainan voittoon. Ajasta en osaa sanoa.