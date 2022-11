Ukrainalaisviranomaisten mukaan venäläiset pahoinpitelivät vankeja, antoivat heille sähköshokkeja ja tappoivat osan heistä.

Ukrainan armeijan vapautettua Hersonin venäläismiehityksestä kaupungista on löytynyt useita paikkoja, joissa venäläisten väitetään kiduttaneen paikallisia asukkaita.

Brittilehti The Guardian on vieraillut yhdessä kidutuskammioista, jossa on venäläiset pitivät ukrainalaisviranomaisten mukaan kymmeniä miehiä. Viranomaisten mukaan vankeja pahoinpideltiin, heille annettiin sähköshokkeja ja jotkut heistä tapettiin.

Rakennusta tutkiessaan viranomaiset löysivät esineitä, jotka viittaavat suoraan kidutukseen, Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU kertoi CNN:n mukaan.

– Venäläiset pitivät siellä epäinhimillisissä oloissa paikallisia patriootteja, jotka kieltäytyivät yhteistyöstä vihollisen kanssa, SBU sanoi.

Kidutuskammio sijaitsi rakennuksessa, joka oli aiemmin ollut nuorisovankila. Poliisin mukaan venäläisjoukot ottivat vankilan haltuunsa maaliskuun puoliväin tienoilla.

Kolme naapuria ja kaksi paikallista yrittäjää kertoi Guardianille alkaneensa kuulla huutoja rakennuksesta noin kuusia viikkoa sen jälkeen, kun venäläiset olivat ottaneet sen haltuunsa.

Sähkökaapeleita yhdessä vankilan selleistä.

Silminnäkijät kertoivat nähneensä, kuinka ihmisiä vietiin sisään säkit päässään ja kuinka joitakin ruumiita vietiin pois rakennuksesta.

Yhden naapureista, Mykola Ivanovytshin, parvekkeelta näkee vankilan takapihalle. Hän kertoi Guardianille nähneensä, kuinka venäläiset jättivät kaksi ruumista rakennuksen takana oleviin autotalleihin.

Kioskia vankilarakennuksen lähistöllä pitävä Ira kertoi Guardianille kohtaamisesta vankilassa pidettyjen miesten kanssa.

– He tulivat ulos hakattuina...täysin sekaisin. He tulivat tänne ja kysyivät tietä, ja me annoimme heille rahaa bussia varten.

Tietotekniikka-asiantuntija Zhenia Dremo otettiin kiinni tarkastuspisteellä, koska hänellä ei ollut antaa tupakkaa venäläissotilaille. Sotilaat löivät häntä otsaan ja veivät sitten vankilarakennukseen.

– Minua hakattiin vain vähän. Olin onnekas, mutta sellikaverini hakattiin pahasti, Dremo kertoi Guardianille.

Dremon mukaan venäläissotilaat olivat kiinnittäneet sähkösauvat sellikaverin penikseen ja kiveksiin. Hän kertoo joutuneensa kuuntelemaan sellikaverinsa huutoa kahden tunnin ajan.

Vankilassa pidettiin Dremon mukaan myös naisia.

– Siellä oli ainakin kaksi naisten selliä. Meillä oli yksi ystävä, Anna, joka oli siellä. Häntä ei raiskattu, mutta hänen päänsä ajeltiin.

Dremo kertoi, että heitä oli sellissään oli kerrallaan kahdeksan, ja ihmiset vaihtuivat säännöllisesti. Hän kertoi kuulleensa, että sellejä oli yhteensä 23, joten ihmisiä on siis voinut olla vankilassa kerrallaan noin 180.

Palanut sänky yhdessä selleistä.

Eläkeläinen Vitaliy Serdiuk kertoi venäläissotilaiden tulleet hänen taloonsa elokuun lopulla.

He veivät Serdiukin vankilaan, jossa häntä pahoinpideltiin neljän päivän ajan niin pahasti, että hänen vaimonsa Elenan mukaan Serdiuk ei ole uskaltanut poistua kotoaan viimeisen kahden kuukauden aikana.

Serdiuk kertoi, että häntä pahoinpideltiin, koska hänen poikansa palveli sotilaana Ukrainan armeijassa. Poika haavoittui hiljattain taistelussa, eikä ollut Hersonissa miehityksen aikana.