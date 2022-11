Voiko Ukrainan sota eskaloitua Puolan ohjusiskun myötä? Mika Aaltola vastaa

Ulkopoliittisen instituutin johtajan mukaan tiistain ohjusiskusta Puolassa tarvitaan lisätietoja. Tapahtumien tutkinta vaatii kuitenkin aikaa.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Puolassa tiistaina tapahtunutta ohjusräjähdystä ympäröi epätietoisuus.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi keskiviikkoiltana olevansa varma, että Puolaan osunut ohjus ei ollut ukrainalainen. Puolan ja Naton mukaan Przewodowiin iskenyt ohjus olisi todennäköisesti ukrainalainen ilmatorjuntaohjus. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kuitenkin painotti keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessa, että kyseessä ei ole Ukrainan vika vaan sodassa hyökkäävän Venäjän.

– Tässä on kiire ymmärtää, mitä tapahtui Puolassa. Se on hyvin ymmärrettävää, mutta tutkimuksen kannalta aikaa on kulunut vasta pikkuinen hetki, Aaltola toteaa.

Aaltola kuvailee tilannetta monimutkaiseksi ja muistuttaa samalla, ettei Nato ole vahvistanut, että kyse olisi varmasti Ukrainan ohjuksesta.

– Tässä täytyy nyt vielä odottaa, mitä kaikkea saadaan selville tapahtumien sarjasta.

Väitetysti paikallisten ottama kuva tiistai-illalla Przewodowiin iskeneen ohjuksen palasesta

Uutiset Puolaan osuneesta ohjuksesta kohauttivat koko maailmaa tiistai-iltana. Sodan eskalaatio on ollut uhkakuva jo viime helmikuusta lähtien, ja nyt se näytti kärjistymisen merkkejä.

Kansainvälinen media uutisoi tiistaina ensitietojen valossa, että ohjusisku olisi Venäjän teko. Myös Ukrainan presidentti Zelenskyi syytti tapahtuneesta nopeasti Venäjää.

Tilanne Puolan rajalla oli epäselvä useiden tuntien ajan, mutta tapahtumia luonnehdittiin vakaviksi. G7-maiden ja Nato-maiden johtajat kokoontuivat varhain keskiviikkona Balilla iskun takia.

Vakavuudesta kertoi myös se, että Puolan viranomaiset pitivät keskiviikkoaamuun saakka yllä narratiivia, jonka mukaan alueloukkaus vaati Naton perustamissopimuksen 4. artiklan laukaisemista ja konsultaatioita liittokunnan jäsenmaiden kesken.

Vakava huoli vaihtui ainakin osittain helpotukseksi, kun useat lähteet totesivat, ettei Venäjä todennäköisesti ampunut ohjusta Puolaan. Aaltolan mukaan eskalaation riski pelottaa ihmisiä, ja siksi helpoin selitys tilanteelle olisi se, että kyse oli Ukrainan ilmatorjuntaohjuksesta.

– Silloin se olisi asia, joka voidaan unohtaa.

Aaltolan mukaan Venäjän holtiton sota pitää sisällään vahinkojen riskejä.

– Hetket voivat tuottaa harkitsemattomia toimia. Nopeiden reaktioiden kierteitä, Aaltola kirjoitti keskiviikkona Twitterissä.

Jos tämänviikkoinen ohjusisku jää yksittäiseksi tapaukseksi, se voidaan Aaltolan mukaan paljolti sivuuttaa nostamalla Puolan puolustuksen tasoa. Saksa onkin jo tarjoutunut auttamaan Puolaa ilmatilan valvonnassa tiistaisen ohjusräjähdyksen jälkeen.

Sodan laajentamisen intressi vaikuttaa Aaltolan mukaan kaukaa haetulta.

– Venäjä on uhkaillut iskevänsä Ukrainan huoltoyhteyksiin Euroopassa. Jotain sabotaaseja onkin nähty. Mutta ei taida olla Venäjän intressissä oikeasti laajentaa sotaa, jossa se jo nyt menestyy huonosti, Aaltola summasi.

Aaltolan mukaan sodan läikkymisen riski on kuitenkin koko ajan akuutti. Tiistai-illan kaltaisia tapahtumia olisi voinut odottaa aiemminkin. Aaltolan mukaan Venäjän iskut Puolan rajan tuntumaan ovat vaarallisia ja provokatiivisia.

– Ohjussota on kiihtynyt viime viikkoina. Ukrainalle tehokkaan läntisen ilmatorjunnan antaminen estäisi sodan läikkymistä ja edistäisi sodan pysymistä Ukrainassa.

Räjähdyspaikkaa tutkitaan Puolan Przewodowissa.

Tiistain tapahtumat voivat Aaltolan mukaan kannustaa länttä antamaan tehokkaampia aseita Ukrainalle, jotta Venäjän iskut voidaan torjua tarkemmin Ukrainan puolella rajaa.

– Lännen tavoitteena on ollut kaiken aikaa sitoa konflikti Ukrainaan, ja siihen liittyy tietty vastuukin. Ei voi olettaa, että Ukraina venäläisillä ilmatorjunta-aseilla pystyisi kovin täsmällisesti torjumaan Venäjän hyökkäyksiä.

Aaltolan mukaan isossa kuvassa tiistain tapahtumat näyttelevät vain pientä roolia sodassa.

– On hyvin valitettavaa ja traagista, että kaksi ihmistä kuoli, mutta tällä ei ole merkitystä sodan isossa dynamiikassa pitkässä juoksussa.

Myös puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg arvioi eskaloitumisriskiä Ilta-Sanomille keskiviikkona:

– Venäjälle siitä ei olisi todennäköisesti mitään muuta kuin haittaa ja päänsärkyä. Venäjä on kuitenkin panostanut suuren osan kyvystään hyökkäykseen Ukrainaan.

Lindberg muistuttaa, että yllätysten aika ei ole vieläkään ohi.

– Totean vielä kerran, että sota pitää sisällään yllättäviä käänteitä. Emmehän me tietysti näitä kaikkia käänteitä ole nähneet ja vaikea on arvailla, mitä sota vielä tuo tullessaan.