Tiistaina kello 20.30 käynnistyi dramaattinen ketjureaktio – näin ohjusisku ravisteli koko maailmaa

Maailma pelkäsi Ukrainan sodan läikkyvän yli Ukrainan rajojen, kun ensitiedot ohjuksista puolalaisessa kylässä levisivät tiistai-iltana.

Maailma häkeltyi tiistai-iltana puoli yhdeksältä Suomen aikaan, kun puolalaisen radiokanava Zetin tieto alkoi levitä.

Sen mukaan kaksi venäläistä ohjusta oli osunut puolalaiseen Przewodówin kylään ja kaksi ihmistä oli kuollut.

Seuraavat 24 tuntia on kiistelty siitä, mikä pitää paikkansa.

Hyvin nopeasti ensiuutisen jälkeen yhdysvaltalainen uutistoimisto AP kertoi, että Yhdysvaltain tiedustelulle työskentelevä lähde vahvistaa tiedon. Kohta yhdeksän jälkeen Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon taas tiedotti, ettei se voi vahvistaa tietoa.

Mika Aaltola painotti tiistai-iltana, ettei vielä tiedetä, oliko teko tahallinen.

Puoli kymmeneltä Mika Aaltola totesi Ilta-Sanomille, että ilmassa on enemmän vastauksia kuin kysymyksiä. Oliko ohjusisku tahallinen provokaatio, vahinko vai jotain siitä väliltä, hän pohti.

– Joskushan tapahtuu vahinkoja, jotka ovat ikään kuin tuottamuksellisia eli olisi pitänyt tietää, että ohjus voi päätyä rajan ylitse, Aaltola sanoi.

Spekulaatioissa oli jo tuolloin myös se vaihtoehto, että ohjus olisi Ukrainan ilmatorjunnasta. Tiedot olivat epäselviä, mutta kaikki totesivat kuin yhdestä suusta, että vakavalta vaikuttaa.

Puola on Nato-maa, mikä kävi itse kullakin mielessä. Naton viides artikla on ollut tiheästi esillä julkisessa keskustelussa helmikuun jälkeen.

– Riippuen siitä, mikä tuo teko on, Puola voi hakea jossakin vaiheessa solidaarisuutta Natolta laukaisemaan artikla nelosen tai jopa vitosen. Jos se on tahallinen teko ja siellä on Venäjä takana, tilanne on hyvin jännitteinen. Sitten katsotaan, seuraako tästä jatkoa, Aaltola sanoi.

Jo kello 20.41 Latvian puolustusministeri kirjoitti, että Latvia seisoo Puolan rinnalla ja tuomitsee ”tämän rikoksen”.

– Rikollinen Venäjän hallinto laukaisi ohjuksia, joita ei ainoastaan kohdistettu Ukrainan siviileihin, vaan jotka lisäksi laskeutuivat Naton alueelle Puolaan, Artis Pabriks kirjoitti Twitterissä.

Liettuan presidentti Gitanas Nauseda totesi kello 21.20, että jokaista tuumaa Naton aluetta täytyy puolustaa. Myös Viron ulkoministeriö kommentoi asiaa välittömästi.

Tshekin pääministeri Petr Fiala kirjoitti Twitteriin kello 21.42, että jos Puola vahvistaa ohjusten osuneen sen maalle, tämä kertoo Venäjän uudemmasta eskalaatiosta.

– Seisomme vakaasti EU- ja Nato-kumppanimme takana, hän kirjoitti.

Slovakian puolustusministeri taas kirjoitti, että Venäjän holtittomuus on riistäytymässä käsistä.

Seuraukset pelottivat sosiaalisessa mediassa.

Katseet kääntyivät kohti Natoa.

Puoli yhdeltätoista sotilasliitosta kuului ensipihahdus, jonka mukaan Nato selvittää asiaa yhdessä Puolan kanssa. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi yhdentoista jälkeen keskustelleensa Puolan presidentin kanssa.

Valkoinen talo kommentoi kymmenen aikaan, ettei se voi vahvistaa Puolasta kantautuvia tietoja. Samaan aikaan Yhdysvaltain ulkoministeriö kutsui samoja tietoja ”uskomattoman huolestuttaviksi”.

Kello oli vähän yli 22, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että venäläiset ohjukset ovat osuneet Puolaan ja että Ukraina on pitkään varoittanut, ettei Venäjä rajoita tekojaan vain Ukrainaan. Hän sanoi, että käsillä on konfliktin ”merkittävä eskalaatio”.

Iskusta syntyi kraatteri puolalaiselle pellolle. Traktori kääntyi kyljelleen.

Puolan virallisia tietoja täytyi odottaa. Yhdentoista jälkeen hallituksen edustaja Piotr Müller vahvisti, että kaksi Puolan kansalaista on kuollut räjähdyksissä ja että Puola on valmis nostamaan sotilasyksiköidensä valmiutta.

Müller sanoi Puolan selvittävän, pitääkö tapahtuneen vuoksi käynnistää Naton artiklan 4 mukaisia neuvotteluja.

EU:n Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoi, että G20-kokouksessa koolla olevat EU-johtajat tavannevat keskiviikkona Balilla puhuakseen Puolan tilanteesta. Pian vuodettiin medialle tieto siitä, että Naton suurlähettiläät tapaavat keskiviikkona puhuakseen tilanteesta.

Tietoa puolalaispellon tragediaan johtaneista syistä oli yhä hyvin vähän.

Eri maiden johtajat reagoivat vielä pikkutunneilla ja kertoivat tukevansa Puolaa. Kreml kommentoi, ettei sillä olisi tapahtumasta tietoa.

Tasan kello yhdeltä yöllä putosi uutispommi, kun Puolan ulkoministeriö kertoi, että venäläisvalmisteinen ohjus oli osunut Przewodowin kylään paikallista aikaa kello 15.40 eli Suomen aikaa kello 16.40. Vielä ei puhuttu siitä, kuka ohjuksen sinänsä olisi laukaissut.

Puolan presidentti Duda sanoi vähän ennen kahta, ettei ohjuksen laukaisija ole tiedossa. Hän sanoi, että on ”erittäin todennäköistä”, että Puola aktivoi Naton neljännen artiklan keskiviikon Nato-kokouksessa.

Syyttävät sormet osoittivat kohti itää.

Ohjuksen osa kuvattuna Puolassa.

Kello oli juuri lyönyt Suomessa aamuseitsemän, kun uudenlaiset tiedot alkoivat kajastaa. Eskalaation riski alkoi hälvetä.

Uutistoimisto AP tiedotti, että alustavien tietojen mukaan Puolaan oli iskenyt Ukrainan ilmatorjuntaohjus. Pian Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi, että ohjusta ei todennäköisesti laukaistu Venäjältä.

Keskiviikon mittaan lausunnot hioituivat, ja Puola ja Yhdysvallat molemmat sanoivat, että tämänhetkisten tietojen mukaan ohjus vaikuttaa olevan Ukrainan ilmatorjuntaohjus.

Valkoisen talon välittämässä kuvassa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden (oik.) soittamassa Puolan presidentille Andrzej Dudalle Balilta keskiviikkona G20-huippukokouksen kulisseissa. Bidenin kanssa Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja Valkoisen talon turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan.

Yhdysvallat painotti lausunnoissaan, että viime kädessä tapauksesta on vastuussa Venäjä ohjusiskuja tehtaileva ja että Ukrainalla on täysi oikeus puolustaa maataan.

– Tämä ei ole Ukrainan syy. Venäjä kantaa tästä perimmäisen vastuun, koska se jatkaa laitonta sotaansa Ukrainaa vastaan, Naton Stoltenberg sanoi Nato-maiden suurlähettiläiden kokouksessa.

Kiistaton asia ei ole vielä keskiviikkoiltanakaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi keskiviikkoiltana olevansa edelleen täysin vakuuttunut siitä, ettei ohjus ollut ukrainalainen. Hän vetosi maan asevoimilta saamiinsa tietoihin ja sanoi luottavansa niihin.