Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg ihmettelee Ukrainan väitettä ohjusiskusta

Puolustusvoimain entisen komentajan Jarmo Lindbergin mukaan sodan molemmat osapuolet pyrkivät muokkaamaan informaatiota omaksi edukseen.

Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg ihmettelee Ukrainan tuoreita kommentteja, joiden mukaan maalla olisi todisteita venäläisten jäljistä tiistain ohjusiskuun liittyen.

Ukrainan turvallisuusneuvoston johtaja Oleksiy Danilov kertoi keskiviikkona, että Ukraina haluaa osallistua Puolassa tiistaina tapahtuneen ohjusräjähdyksen tutkintaan. Danilovin mukaan Ukraina on valmis luovuttamaan todisteita venäläisten jäljistä tapaukseen liittyen.

– Hämmentävin kommentti tältä päivältä on Ukrainan kommentti siitä, että heillä olisi viitteitä venäläisistä osista tai jäänteistä. Katsotaan nyt sitten, onko väitteelle minkäänlaista todellisuuspohjaa, Lindberg kommentoi.

Puolan presidentti Andrzej Dudan mukaan Puolaan iskeytynyt ohjus oli ”hyvin todennäköisesti” Ukrainan käyttämä S300-ilmapuolustusohjus. Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ovat todenneet, että kyseessä oli todennäköisesti ukrainalaisohjus. Stoltenberg sanoi, että vastuussa ohjusiskusta on kuitenkin Venäjä, koska se jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Venäjä teki tiistaina lukuisia ohjusiskuja Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt alusta lähtien, että sillä olisi ollut mitään tekemistä Puolaan iskeytyneen ohjuksen kanssa.

Lindbergin mukaan tiistainen ohjusräjähdys voi johtua esimerkiksi teknisestä viasta.

– Ukraina tietysti puolustautui kaikin mahdollisin keinoin näitä hyökkäyksiä vastaan. Kun kyse on yli 100 ohjuksen suuruisesta hyökkäyksestä niin se tarkoittaa sitä, että aikamoinen täytyy olla sen puolustavan toiminnan laajuus ja ohjusten määrä ilmassa.

Puolustusvoimain entinen komentaja muistuttaa, että sekä Venäjän että Ukrainan väittämiin on suhtauduttava lähdekriittisesti.

– Olisi tietenkin odotettavaa, että Venäjä yrittäisi käyttää tilannetta hyväksi omassa tarkoitushakuisessa tiedotuksessaan. Osapuolet pyrkivät muokkaamaan informaatiota omaksi edukseen.

Lindbergin mukaan Puola on viestinyt tiistain tapahtumista toistaiseksi rauhallisesti. Puolan presidentin kanssa keskiviikkona keskustellut tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiitti Puolaa vastuullisesta lähestymistavasta, jolla maa on käsitellyt asioita.

Stoltenbergin mukaan Puola ei aktivoinut Naton peruskirjan 4. artiklaa, mikä olisi johtanut keskusteluihin siitä, onko Puolan alueellinen, poliittinen tai sotilaallinen turvallisuus uhattuna.

– Puola ei ole ottanut kärkevämmin kantaa suuntaan tai toiseen. Todennäköisesti maa haluaa itsekin sen tarkemman analyysin, ennen kuin lähtevät tekemään johtopäätöksiä.

Lindbergin mukaan tapauksen selvittämiselle on hyvät edellytykset. Puolan presidentin Dudan mukaan Puolan ja Yhdysvaltojen hyväksyntä on välttämätöntä, jotta Ukraina pääsisi mukaan yhteiseen ohjustutkintaan.

– Yhteinen etu on selvittää se, mitä on tapahtunut ja sen selvittämiselle on varmaankin ihan hyvät edellytykset. Vuoropuhelu on ollut asiallista. Eiköhän tässä kaikki yritä olla aika pidättyväisiä ja rauhallisia, jotta ei määräänsä enempää aiheudu huolta.