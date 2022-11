Mitä Trumpin ehdokkuus tarkoittaa hänelle? IS listasi presidentti­kisaan lähtemisen plussat ja miinukset

Trumpin virallinen ehdokkuusilmoitus laukaisee automaattisesti lukuisia rajoituksia. Mutta ilmoituksella voi olla myös etuja.

Ex-presidentti Donald Trump ilmoittautui Yhdysvaltain vuoden 2024 presidenttikisaan poikkeuksellisen aikaisin, yli vuosi ennen esivaalien alkua.

Ehdokkuudesta arvioidaan olevan Trumpille sekä hyötyä että haittaa.

IS listasi seikkoja, jotka puoltavat Trumpin päätöstä. Vastaavasti hänen uskotaan myös kärsivän kiirehtimisestä.

Plussa 1: Pelotevaikutus

Trump toivoo muiden ehdokkuutta tavoittelevien republikaanien jättävän pelin kesken, koska he eivät tohdi lähteä häntä vastaan. Näin voi myös tapahtua.

Kun Trump ensimmäisen kerran pyrki presidentiksi, hän murskasi tieltään amerikkalaisen politiikan suuria nimiä, kuten presidenttisuvun vesan Jeb Bushin ja kuvernööreinä mainetta saavuttaneet John Kasichin ja Chris Christien. Näiden urat eivät koskaan enää lähteneet nousuun, ja moni miettii jatkossakin, kannattaako riskeerata samaa.

– Jos häntä kritisoi … hän kääntyy ja mottaa naamaan, kuvaili puoluetoveri, senaattori Ted Cruz, joka on yksi viime esivaaleissa iskuja saaneista.

Trumpin aikainen ilmoitus sai heti aikaan reaktion myös vastapuolen leirissä kun demokraattipoliitikot alkoivat hyödyntää häntä kampanjarahan keruussa ja maanitella kannattajiltaan varoja taisteluun häntä vastaan.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis on jo haastanut avoimesti Trumpin, vaikka ei olekaan paljastanut aikooko asettua ehdokkaaksi.

Trump esitti jo suoran uhkauksen kovassa nosteessa olevalle, presidenttiehdokkuutta pohtivalle Floridan kuvernöörille Ron DeSantisille.

– Kerron hänestä asioita, jotka eivät ole erityisen mairittelevia. Tiedän hänestä enemmän kuin kukaan muu, paitsi ehkä hänen vaimonsa, Trump laukoi viime viikolla.

Plussa 2: Innostaa kannattajia

Viime kädessä Trumpin presidenttiehdokkuudesta päättävät republikaaniäänestäjät, ja kannatusmittaukset kertovat lähitulevaisuudessa hänen todellisen suosionsa. Se voi antaa pontta Trumpille.

Hän on edelleen valtavan suosittu ydinkannattajiensa joukossa, ja on täysin mahdollista, että heidän avullaan hän jyrää aikanaan ehdokkaaksi. Useat Trumpia vastustaneet republikaanit eivät päässeet välivaaleissa edes republikaanien ehdokkaaksi, mikä kertoo Trumpin vaikutusvallasta.

Trumpin kannattajat juhlivat Mar-a-Lagon kartanon edessä myöhään tiistaina.

Trump on saanut jo paljon tukea ehdokkuudelleen.

– Hän asetti puheessaan politiikkansa ja aikaansaannoksensa vaihtoehdoksi (Joe) Bidenin hallinnolle, ja se viitoittaa tien voittoon, ylisti ajoittain kriittisesti Trumpiin suhtautunut republikaanisenaattori Lindsey Graham Twitterissä.

Plussa 3: Suojaa syytteiltä?

Trumpin on arveltu ehdokkuudellaan pyrkivän suojautumaan häntä uhkaavilta tutkinnoilta ja mahdollisilta syytteiltä. Käynnissä on oikeusministeriön tutkinta salaisista asiakirjoista Mar-a-Lagon kartanossa sekä useita muita oikeuskäsittelyjä.

Asiantuntijoiden näkemys asiasta vaihtelee.

Joidenkin mielestä tutkinnat ovat taakka Trumpille. Toisten mielestä ehdokkuus todellakin suojaisi Trumpia, koska kuka tahansa syyttäjä joutuu miettimään kahdesti, lähteäkö ajamaan syytettä maan toisen pääpuolueen keulakuvaa vastaan.

Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland joutuu viime kädessä tekemään päätöksen Trumpin mahdollisesta syyttämisestä salaisten asiakirjojen kätkemisessä.

New York Timesin tuoreen arvion mukaan ehdokkuudesta voi olla Trumpille hyötyä etenkin, jos hän onnistuu viivyttämään tutkintoja.

Joka tapauksessa Trump tuskin häviääkään mitään. On mahdollista, että hänen kannatuksensa vain nousee, jos äänestäjät kokevat tutkinnat poliittiseksi ajojahdiksi.

Plussa 4: Pois pannasta

Ehdokkuuden myötä Trump saa näkyvyyttä, jota hän tarvitsee. Aktiivipoliitikkona hänen lausuntoihinsa suhtaudutaan eri tavalla kuin eläkeläispresidenttinä.

Amerikkalaiset tv-kanavat olivat lakanneet näyttämästä Trumpin puheita. Vaikka jotkin kanavat boikotoivat häntä yhä, presidenttikisaan ilmoittautuminen toi hänet jälleen suorana lähetyksenä esimerkiksi CNN:lle – ainakin hetkeksi.

On mahdollista, että uuden asemansa vuoksi Trump saa takaisin tilinsä sosiaalisen median jättiläisissä Twitterissä ja Facebookissa, tai ainakaan hänen lausuntojaan ei enää sensuroida. Trump menetti tilinsä, kun hänen tulkittiin lietsoneen väkivaltaa ennen Capitolin valtausta.

Miinus 1: Rahoille rajat

Trumpia oli aneltu lykkäämään ilmoitustaan useista syistä. Merkittävimpiin kuuluu se, että virallisena ehdokkaana häntä koskevat tästä lähtien kaikki Yhdysvaltain kampanjarahoituslait.

Yksittäinen henkilö ei saa lahjoittaa Trumpin kampanjalle enää kuin vajaat 3 000 dollaria vuosittain. Tämän vuoksi ehdokkaat venyttävät yleensä kisaan ilmoittautumista viimeiseen asti.

– Virallisena ehdokkaana tulee rajoitteita, mitä saa ja ei saa tehdä. Siksi olisi parempi olla ei-ehdokas ja hyötyä tunnettuudestaan ja sadan miljoonan dollarin pankkitilistä, kommentoi Trumpin entinen kampanjapäällikkö Corey Lewandowski Fox Newsille.

Trump tervehti yleisöä kartanossaan yhdessä vaimonsa Melanian kanssa.

Sata miljoonaa viittaa valtavaan kassaan, jonka Trump on presidenttikautensa jälkeen kerännyt niin sanottujen vaalikomiteoiden kautta.

Vaalikomiteat eivät kuitenkaan saa olla missään yhteydessä varsinaiseen kampanjaan, joten Trump menetti yhdellä iskulla määräysvaltansa niissä.

Komiteat saavat toki tukea häntä syytämällä rahaa vaalimainontaan niin paljon kuin kykenevät.

Miinus 2: Kulut kasvavat

Ehdokkuudesta koituu Trumpille myös taloudellisia tappiota, jotka liittyvät oikeusjuttuihin.

Tähän asti republikaanipuolue on maksanut avokätisesti hänen oikeuskulujaan, mutta nyt se loppuu, koska puolueen pitää olla muodollisesti puolueeton kaikkien ehdokkaiksi pyrkivien suhteen.

Miinus 3: Kaaos uhkaa

Trumpin valmistautuminen ehdokkuuteen on eri tietojen mukaan ollut heikkoa. Amerikkalaismedian mukaan hänellä ei ole vielä minkäänlaista kampanjaorganisaatiota, koska hän ei saa enää toimia vaalikomiteoidensa kautta.

Yleensä ensin palkataan parhaat ihmiset kampanjaan, ja sitten ilmoittaudutaan kisaan. Trump teki kaiken päinvastoin, mikä voi johtaa pitkään suvantovaiheeseen tai jopa myllerrykseen hänen lähipiirissään.

Trumpin ehdokkuusilmoitusta seurasivat tiistaina hänen vanhimman poikansa naisystävä Kimberly Guilfoyle, vävynsä Jared Kushner sekä poikansa Eric Lara-vaimonsa kanssa. He kuuluvat mahdollisesti myös Trumpin kampanjan keskeisiin tekijöihin. Tytär Ivanka on kuitenkin ilmoittanut keskittyvänsä perheeseensä.

Ehdokkaana Trump joutuu jälleen tarkempaan syyniin ja hänen tekemisistään raportoidaan enemmän. Se voi muistuttaa amerikkalaisille hänen presidenttikautensa kaaoksesta, jollaista ei haluta takaisin.

Miinus 4: Vastareaktio

Trumpin suurin miinus on se, että hän on yhä sama vanha Trump, joka jakaa kansaa ja on käytännössä hävinnyt useat vaalit peräjälkeen. Moni Trumpin johtamassa republikaanipuolueessa pelkää, että hänen takiaan puolue ajautuu lopulta perikatoon.

Raporttien mukaan republikaanien kampanjarahalähteet harkitsevat Trumpin takia tarkemmin, ketä tukevat. Suurin konservatiivimedia Fox News on kääntänyt kelkkaansa Trumpia vastaan.

Mielenosoittajat vastustivat Trumpia New Yorkin Trump Towerin edessä tiistaina.

Siksi myös vastareaktio puolueessa voi voimistua Trumpin ehdokkuusilmoituksen jälkeen.

Toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että kukaan olisi luovuttamassa presidenttikisaa Trumpin takia.

– Hän on raskassarjalainen, kentän Isojalka … mutta ei hän kenttää puhdista, kommentoi republikaanistrategi David Kochel Foxille vastikään.

Useat merkittävät nimet ovat kritisoineet häntä avoimesti ja syyttäneet häntä ääriehdokkaaksi, joka karkottaa äänestäjiä. Välivaalien laimea tulos on pantu osaksi Trumpin syyksi.

– Donald Trumpin rooli koko prosessissa oli tuhoisa, laukoi Pennsylvanian eläköityvä republikaanisenaattori Pat Toomey, jonka paikka meni välivaaleissa demokraateille.

Myös koko senaatti pysyi vaaleissa demokraattien hallussa, ja enemmistön suuruus riippuu Georgian vaalien toisesta kierroksesta. Siinä piilee myös riski Trumpille.

Jos trumpilainen ehdokas Herschel Walker häviää demokraattien Raphael Warnockille, presidenttikisaan kiirehtinyt Trump voi saada siitäkin syyt niskaansa. Moni republikaani olikin anellut häntä lykkäämään ehdokkuusilmoitustaan ainakin Georgian vaalien yli.

Turhaan.