Kommentti: Republikaanien yhä vaikea valita ketään muuta – Trumpilla on kova kortti

Ryhtymällä villiksi ehdokkaaksi Donald Trump voisi turmella kenen tahansa republikaanin mahdollisuudet presidentinvaalissa.

Häpeäpilkku, riesa, painolasti. Donald Trump. Republikaanien entinen jumala.

Viime vuonna Donald Trumpin kannattajat häpäisivät Yhdysvallat yrittäessään vallata kongressitalon ja kaapata vallan.

Lukuisat oikeusjutut uhkaavat Donald Trumpia.

Kun Trump pyrkii republikaanien presidenttiehdokkaaksi, hänellä voi olla kova kilpailija omassa puolueessaan. Floridan republikaanikuvernööri Ron DeSantis on vasta 44-vuotias. Jos ensi viikonloppuna 80 vuotta täyttävä presidentti Joe Biden todella pyrkii toiselle kaudelle, DeSantisista hän saisi lähes puolet nuoremman haastajan.

DeSantis oli välivaalien sankari, useat Trumpin tukemat ehdokkaat sen pettymyksiä. DeSantis väijyy tilaisuuttaan.

Silti on hyvin mahdollista, että republikaanien seuraavakin presidenttiehdokas on Donald Trump. Hänellä on valttikortti.

Monien republikaanien mielestä Ron DeSantis olisi Trumpia parempi valinta presidenttiehdokkaaksi.

Yhdysvallat on kaksipuoluejärjestelmä. Yli 150 vuotta presidentit ovat olleet joko demokraatteja tai republikaaneja. Silti puolueiden ulkopuolisesta ehdokkaasta voi tulla ratkaisija.

Vuoden 1992 vaalien piti olla läpihuutojuttu republikaanipresidentti George H.W. Bushille. Varapresidenttinä hän oli ollut voittamassa kylmää sotaa Ronald Reaganin kanssa. Presidenttinä hän oli ottanut riemuvoiton ensimmäisessä Irakin sodassa. Yhdysvaltain valta maailmassa oli nostettu huippuunsa.

Demokraattihaastaja Bill Clinton yritti hyötyä pienestä talouden notkahduksesta juuri ennen vaaleja. Se varmasti auttoi.

Vaalien ratkaisijan nimi on kuitenkin lähes unohtunut. Miljonääri Ross Perot pyrki presidentiksi itsenäisenä ehdokkaana ja sai lähes 20 miljoonaa ääntä. Todennäköisesti suurempi osa niistä tuli Bushin kuin Clintonin mahdollisilta äänestäjiltä. Clinton voitti.

Vuonna 2000 presidentti Clintonin toinen kausi oli päättymässä ja hänen varapresidenttinsä Al Gore demokraattien ehdokas. Kisa republikaanien George W. Bushin, isänsä pojan, kanssa oli äärimmäisen tiukka. Mutta oli kolmaskin pyörä. Vihreän puolueen ehdokkaana oli kuluttuja-aktivisti Ralph Nader.

Goren sydämenasiat olivat ympäristöteemat. Nader piti häntä tekopyhänä. Kun Naderia varoitettiin, että hän auttaisi Bushin voittoon, hän tuhahti. Nader antoi ymmärtää, että Bushin voitto olisi oikeastaan parempi, koska se herättäisi ihmiset.

Lopulta vaalia ratkottiin Floridan osavaltion tarkistuslaskuissa ja korkeimmassa oikeudessa. Bush voitti.

Vaaliasiantuntijoiden mielestä todellinen ratkaisija oli kuitenkin Nader. Hänen toivomaansa ympäristöherätystä ei tullut. George W. Bush aloitti toisen Irakin sodan.

Bill Clinton voitti presidenttikisassa George H.W. Bushin. Voitostaan hän sai kiittää Ross Perotia.

Menikö perille?

Historiaa harrastavilla republikaaneilla voi olla mielessä vieläkin selkeämpi ennakkotapaus yli sadan vuoden takaa.

Heidän varapresidentistään Theodore Rooseveltista tuli presidentti vuonna 1901, kun presidentti William McKinley murhattiin. Roosevelt valittiin helposti seuraavalle kaudelle. Sitten hän päätti luopua, vaikka olisi voinut asettua vielä ehdolle. Roosevelt tuki republikaanien ehdokkaaksi Howard Taftia, joka valittiin.

Pian Roosevelt kuitenkin pettyi suojattiinsa ja halusi jälleen ehdolle vuonna 1912. Roosevelt kuitenkin hävisi republikaanien kilvan Taftille. Vihastuneena hän perusti progressiivisen puolueen, jonka ehdokkaana pyrki presidentiksi. Roosevelt sai enemmän ääniä kuin republikaanien Taft, mutta vähemmän kuin demokraattien Woodrow Wilson, josta tuli presidentti.

Puoluehajaannus kävi kalliiksi republikaaneille.

Al Gore sai syyttää tappiostaan Ralph Naderia, joka ei uskonut hänen ympäristöintonsa aitouteen. Alkuviikosta Gore puhui YK:n ympäristökonferenssisa Sharm el Sheikissä.

Vaikka republikaanijohtajat nyt kääntävät selkiään Trumpille, ruohonjuuritasolla hänellä on vankkaa kannatusta. Jos Trumpia ei valita republikaanien ehdokkaaksi, hänellä on valmiina vaalikassa ja organisaatio.

Republikaanien ehdokas, esimerkiksi DeSantis, joutuisi käymään kahden rintaman sotaa demokraattiehdokkaan ja Trumpin kanssa. Todennäköisesti demokraatti voittaisi helposti.

Trumpilla on pätevät syyt pyrkiä ehdokkaaksi ja taistella loppuun asti. Se voi hillitä syyttäjien ja tuomarien intoa käydä hänen kimppuunsa. Republikaanien ehdokkaana hänen voitonmahdollisuutensa eivät ole nolla.

Harkitsevilla republikaanijohtajilla on edessä monta unetonta yötä.