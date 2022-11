Neljä yliopisto-opiskelijaa löytyi kuolleena Yhdysvalloissa – läheisten ystävysten tappaja on täysi mysteeri

”Yleinen arvio on, että kyseessä olisi intohimorikos”, uneliaan yliopistokaupungin pormestari kertoi veriteosta.

Yhdysvalloissa neljä Idahon yliopiston opiskelijaa löydettiin kuolleena kampuksen läheltä sunnuntaina. Keskiviikkoon mennessä mahdollisia epäiltyjä ei ole otettu kiinni eivätkä viranomaiset vaikuta löytäneen tekovälinettä, jolla uhrit tapettiin.

Asiasta kertovat muun muassa New York Times ja ABC News.

Paikallisviranomaisten mukaan nuoret kuolivat ”yksittäisessä, tarkoituksellisessa hyökkäyksessä”. Tapahtumaa tutkitaan henkirikoksina.

– Kyseessä on varmuudella rikos, joten etsimme epäiltyä, kertoi Moscowin kaupungin poliisipäällikkö Anthony Dahlinger ABC Newsin mukaan.

Kaupungin pormestari Art Bettge kommentoi puolestaan, että jokin yksittäinen tapahtuma näytti johtavan hyökkäykseen eikä kyse näytä olleen esimerkiksi ryöstöstä.

– Yleinen arvio on, että kyseessä olisi intohimorikos, hän sanoi.

Tapettujen opiskelijoiden joukossa oli kolme naista ja yksi mies. Uhreiksi on tunnistettu 20-vuotiaat Ethan Chapin ja Xana Kernodle sekä 21-vuotiaat Madison Mogen ja Kaylee Goncalves.

Ketään uhreista ei epäillä rikoksesta. Latahin piirikunnan kuolemansyyntutkija Cathy Mabbuttin mukaan toistaiseksi on suljettu pois mahdollisuus, että kyse olisi esimerkiksi itsemurhaan päättyneistä tapoista. Mabbutt kertoi New York Timesin mukaan, että rikospaikalla oli ollut paljon verta.

Ketään ei ole toistaiseksi pidätetty. Poliisin arvion mukaan alueella ei ole välitöntä vaaraa asukkaille.

Tutkijat pyrkivät kokoamaan aikajanan tapahtumista tuntia ennen uhrien kuolemaa. Viranomaisten mukaan he selvittävät opiskelijoiden liikkeitä erityisesti lauantai-illan ja sunnuntaiaamun väliseltä ajalta.

Poliisi ei ole löytänyt hyökkäyksessä käytettyä asetta. Samalla poliisi on tiedottanut, että alustavien tietojen mukaan hyökkäyksessä olisi käytetty jonkinlaista teräasetta - mahdollisesti veistä.

Uhrit löydettiin sunnuntaina puolenpäivän aikoihin, kun ulkopuolinen henkilö oli ilmoittanut löytäneensä tajuttoman henkilön. Uhrit löytyivät asunnosta, joka sijaitsee kampusalueen laitamilla kerrostalokompleksissa.

Naapurustosta on kerrottu lehdistölle, että kaikki neljä uhria näyttivät olleen läheisiä ystäviä. Myös median perkaamien sosiaalisten median julkaisujen mukaan nelikko tunsi entuudestaan ja he postasivat yhteiskuvia keskenään.

Tapetun Kaylee Concalvesin perhe antoi tapauksesta tunteikkaan lausunnon tiistai-iltana.

– He olivat älykkäitä, he olivat valppaita, he olivat varovaisia ​​ja tämä kaikki tapahtui silti. Ketään ei ole pidätetty. Se tarkoittaa, että kukaan ei ole turvassa, lausunnossa sanottiin.

– Kuka tästä onkaan vastuussa, niin me löydämme sinut. Emme koskaan lopeta [etsintää]. Tuottamasi tuska ruokkii vihaamme ja sinetöi kohtalosi.

New York Timesin mukaan Idahossa sijaitseva Moscow on noin 25 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa ei ole kirjattu yhtään murhaa vuoden 2015 jälkeen.