Sosiaalisessa mediassa leviää erikoinen teoria tiistai-iltana Puolaan osuneen ohjuksen kohteesta.

Valtavan kansainvälisen kohun aiheuttanut tragedia tapahtui lähellä Ukrainan rajaa sijaitsevassa Przewodowissa, kun venäläismalliseksi arvioitu ohjus surmasi kaksi ihmistä.

Sotilasliitto Nato pitää hätäkokousta, ja Puolassa selvitetään mistä ohjus tuli ja kuka sen ampui.

Osumapaikan on nyt havaittu sijaitsevan lähes täsmälleen samalla leveyspiirillä kuin Ukrainan pääkaupunki Kiova, eli hieman 50. pohjoisen leveyspiirin pohjoispuolella.

Lisäksi Przewodow sijaitsee lähes täsmälleen samalla pituuspiirillä kuin Länsi-Ukrainan merkittävin kaupunki Lviv, eli suunnilleen 24. itäisellä pituuspiirillä.

Yksityiskohta on aiheuttanut laajaa pohdintaa sosiaalisessa mediassa siitä, onko Venäjän ohjuksia operoivassa yksikössä tapahtunut karkea virhe, ja ohjuksen kohteen koordinaatit on määritelty väärin. Eli kohteen leveyspiiriksi on päätynyt Kiova, mutta pituuspiiriksi Lviv.

IS tarkisti koordinaatit summittaisesti, ja sosiaalisessa mediassa esitetyt paikannustiedot todellakin johtivat Ukrainan rajan taakse lähelle Przewodowia.

Todisteita teorian puolesta on mahdoton saada, joten kyseessä on toistaiseksi vain arvaus.

Venäjä moukaroi Ukrainaa tiistaina poikkeuksellisen laajasti, kun se laukaisi arviolta ainakin 80 ohjusta eri kohteisiin.

Sekä Kiova että Lviv olivat iskujen kohteina.

Uutistoimisto Reuters kertoi keskiviikkona aamupäivällä Suomen aikaa Nato-lähteisiinsä viitaten Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kertoneen G7- ja Nato-kumppanimaille, että Puolaan iskeytynyt ohjus olisi ollut Ukrainan ilmatorjuntaohjus.

Venäjän mukaan kyseessä oli Ukrainan S-300-ohjus.