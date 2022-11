Puolustusvoimain entinen komentaja kenraali evp. Jarmo Lindberg arvioi, että Yhdysvaltain ja Puolan presidenttien varhaiset kommentit olivat rauhoittavia ja kertoivat yllättävän paljon. Tuoreiden tietojen mukaan kyseessä oli Ukrainan ilmatorjuntaohjus, Reuters kertoo.

Puolustusvoimain entinen komentaja kenraali evp. Jarmo Lindberg alleviivasi Puolan presidentin Andrzej Dudan ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ensimmäisten lausuntojen merkitystä.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että Puolan räjähdyksen aiheutti Ukrainan ilmatorjuntaohjus. Reutersin mukaan Biden on kertonut asiasta G7- ja Nato-maiden edustajille. Reutersille asiasta kertoivat Nato-lähteet.

Presidentti Duda totesi pian räjähdyksen jälkeen, että ohjuksen osuminen Przewodówin kylään on yksittäistapaus. Biden puolestaan arvioi nopeasti, että on epätodennäköistä, että ohjus olisi peräisin Venäjältä. Puolalaiskylään osunut ohjus tappoi kaksi ihmistä.

– Näyttää siltä, että he näkevät, että tämä olisi yksittäistapaus. Tässä saattoi olla jo alussa jonkinlaisia viitteitä tulevasta. Jos kerran Puolan presidentti sanoo näin, niin he eivät oleta, että tämä tästä laajenisi. Siinä voisi olla sellainen viite, että tämä ei ainakaan johtaisi jatkoeskalaatioon. On erittäin merkittävää, että kohdemaan presidentti toteaa näin, Lindberg kertoi.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kiteytti tilanteen keskiviikkoaamuna toteamalla, että ilman Venäjän hyökkäystä alueella ei lentäisi lainkaan ohjuksia. Tiistaina Ukrainan ilmatilassa liikkui tosiaan erityisen paljon ohjuksia.

Ukrainan puolustusministeriö on kertonut maan ilmavoimien ampuneen alas yhteensä 73 venäläistä risteilyohjusta. Iskujen laajuudesta kertoo myös se, että tiistai-iltana noin kymmenen miljoonaa ukrainalaista oli ilman sähköjä.

Nyt näyttää siltä, että Ukrainan ilmatorjuntaohjus päätyi lopulta rajan yli Puolan puolelle.

Räjähdyspaikan sijainti

Jarmo Lindberg ei pitänyt puolalaiskylään osuneen ohjuksen räjähdyspaikan sijaintia Ukrainan länsipuolella erikoisena. Ohjuksia satoi tiistaina laajasti ympäri Ukrainaa, joten iskuilta ei vältytty myöskään Ukrainan länsiosissa.

– Taisteluja käydään nyt Kaakkois-Ukrainassa, Donetskin alueella. Eri asia on kuitenkin ollut se, että Venäjä on jo pitkään iskenyt koko Ukrainan alueella energiantuotantoon ja vedenjakeluun.

– Tiistaina se teki poikkeuksellisen suuren iskun koko Ukrainan alueella: yhteensä noin sata ohjusta ja muutama kymmenen lennokkia. Tätä (ohjuksen päätymistä Puolaan) tulee tarkastella nyt sitä vasten. Kun Venäjä pystyy iskemään näin laajasti, niin ohjuksia on päätynyt ja päätyy myös Länsi-Ukrainaan.

Artiklat 4 ja 5

Nato ilmoitti järjestävänsä keskiviikkona hätäkokouksen. Puolan arvioitiin päättävän kokouksessa siitä, että se aktivoisi Naton perustamissopimuksen neljännen artiklan.

Lindberg muistutti, että neljännen artiklan aktivoiminen ei kuitenkaan tarkoittaisi automaattisesti sitä, että Puola kokisi olevansa hyökkäyksen kohteena.

Nato-jäsenmaa voi aktivoida neljännen artiklan, kun sillä on huoli alueensa – koskemattomuudesta, turvallisuudesta tai poliittisesta riippumattomuudesta.

– Jäsenmaa haluaa näin aktivoida keskustelut muiden jäsenmaiden kanssa. Juuri tähän Puolan presidentti Dudakin on jo viitannut. Puola tulisi todennäköisesti pyytämään näitä konsultaatioita. Ne ovat siis konsultaatiota ja keskusteluja, Lindberg selvitti.

Lindberg huomautti myös, että Natosta puhutaan yleensä nimenomaan sotilasliittona, mutta kyseessä on myös poliittinen järjestö. Siksi Natossa on myös erilaisia artikloita ja ”kynnyksiä”, joilla aktivoidaan keskusteluyhteyksiä eri vaiheissa ja tilanteissa ennen sotilaallisista toimista päättämistä.

Neljäs artikla on tällaisessa tilanteessa tavallaan Naton työkalu, jonka avulla keskustelua voidaan käydä alemmalla tasolla, Lindberg kuvaili.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg keskusteli Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa heti tiistai-iltana. Kuvassa Stoltenberg on Brysselissä, jossa keskustellaan Puolaan osuneesta ohjuksesta keskiviikkona.

Kriisitilanteessa neljännestä artiklasta seuraava askel olisi perustamiskirjan viidennen artiklan aktivointi. Viides artikla on jo selvästi raskaampi kuin neljäs artiklan, ja myös aktivoimisen kynnys olisi selvästi korkeampi. Viidennessä artiklassa todetaan, että hyökkäys yhteen Nato-jäsenmaahan voidaan tulkita hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita kohtaan. Viidennen artiklan mukaisten turvatakuiden aktivoituminen vaatisi kaikkien Nato-maiden hyväksynnän ja konsensuksen.

– Viides artikla on ollut käytössä vain kerran ja silloinkin yllättävällä tavalla. Usein on ajateltu, että artiklan visiona on se, että Yhdysvaltain apua tulisi Eurooppaan. Ainoa kerta kun viidettä artiklaa on käytetty menikin päinvastoin. World Trade Centerin iskujen jälkeen Yhdysvaltain ilmatila oli jonkin aikaa suljettuna. Naton tutkavalvontakoneita lähetettiin silloin Yhdysvaltoihin, ja Nato auttoi näin sotilaallisesti, Lindberg kertoi.

Konkreettista tukea Natolta?

Tätä taustaa vasten yksi mahdollinen tapa, jolla Nato voisi tukea Puolaa, saattaisi liittyä Lindbergin mukaan juuri ilmapuolustukseen. Toki kyse on pelkästä spekulaatiosta, mutta Puola voisi tällaisessa tilanteessa pyytää Natolta apua ilmapuolustukseensa, ja Nato voisi sitten suunnata sitä Puolan itärajalle.

– Aiemmin artiklan neljä konsultaatiot ovat olleet käynnissä esimerkiksi Turkin aktivoimina. Siellä on katsottu, että Syyrian alueelta on tullut sellainen uhka, että Turkki ei ole kokenut ilmatorjuntaansa riittäväksi. Turkkiin on lähetetty Naton ilmatorjuntajärjestelmiä.

Puolan aktivoimina artikla 4:n käynnistämät keskustelut voisivat ainakin periaatteessa johtaa vastaavanlaiseen ratkaisuun.

Pian Puolan itärajalla kuultujen räjähdysten jälkeen alkoi kiivas spekulointi siitä, miten ohjus päätyi Puolan puolelle rajaa. Oliko kyseessä vahinko vai eskalaatio? Ampuiko ohjuksen Venäjä vai oliko kyseessä kenties Ukrainan ilmatorjunnasta harhautunut ohjus? Vaikka kyseessä oli ilmeisesti Ukrainan ilmatorjuntaohjus, ehti tapauksesta lähteä liikkeelle monia erilaisia arvioita.

”Kunpa tieto olisi totta edes joskus”

Useat eri valtionjohtajat ottivat nopeasti kantaa tilanteeseen ja lupasivat tukensa Puolalle. Lindbergin mukaan kommenttien antaminen oli kuitenkin päätöksenteon huippupaikoilla samaan aikaan varovaista, sillä lausuntoja tulkitaan herkästi. Varovaisuudesta ja tilanteen herkkyydestä kertoivat Lindbergin mukaan etenkin edellä mainitut Bidenin ja Dudan lausunnot, jotka maalasivat kuvaa yksittäistapauksesta kertomatta kuitenkaan kaikkea.

Puolalla ja Yhdysvalloilla oli todennäköisesti jo hyvissä ajoin tietoa, jota ei kuitenkaan kerrottu heti julkisesti.

– Tilanne on herkkä, koska taustalla on pitkällinen kuukausia kestänyt informaatiovaikuttaminen. Tapahtumia pyritään nyt kääntämään omaksi eduksi. Venäjän kommenteista olemme kuulleet kuluneina kuukausina uudestaan ja uudestaan, ettei heillä ole mitään ongelmaa väittää mustaa valkoiseksi.

Hän korosti ”voimakkaan” lähdekritiikin tärkeyttä.

– Nyt pitää katsoa, mitä etua tieto saattaisi palvella ja miltä taholta asiat sanotaan julkisuuteen. Välillä tekisi mieli sanoa, että kunpa tieto olisi totta edes joskus.

Lindbergin mukaan tällaisessa tilanteessa Puolan tulkinnalla on keskeinen merkitys siihen, miten asiaan reagoidaan.