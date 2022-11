Puolustusvoimien ex-komentaja Jarmo Lindberg: Mahdollisuudet vahinkolaukaukselle olivat huomattavat

Sekä Yhdysvaltain Joe Bidenin, että Puolan presidentti Dudan kommentit viittaisivat siihen, että kuva Puolaan osuneiden ohjuksien alkuperästä on muodostumassa.

Puolaan lensi tiistai-iltana tämän hetken tietojen mukaan kaksi ohjusta, jotka tappoivat kaksi puolalaista.

Erilaiset huhut ja spekulaatiot ohjuksien alkuperästä ovat lennelleet sosiaalisessa mediassa. Varmaa tietoa tapahtuneesta ei ole vielä muodostunut.

Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali evp. Jarmo Lindberg toivoi ISTV:n suorassa lähetyksessä, että vahvistettua tietoa saataisiin pian virallisista lähteistä.

Hänen mukaansa vaikuttaisi siltä, että maiden johtajilla on jo jonkinasteinen kuva tapahtuneesta, sillä Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on todennut ohjusten lentoradan olevan tiedossa ja ettei ohjuksia ammuttu Venäjältä. Puolan presidentti Andrzej Duda sen sijaan kommentoi, että kyseessä olisi yksittäistapaus.

– Silloinhan heillä täytyy olla jotain tietoa siellä taustalla. On tärkeää, että se tulisi julkisuuteen, jotta se vähentää mahdollisuuksia isoille spekulaatioille, Lindberg sanoi.

– Oletan, että tässä ei tarvitse kauaa odotella, kun tämä tästä alkaa purkautua.

Isku tuhosi traktorin ja tappoi kaksi ihmistä Puolan Przewodówissa.

Lindberg näkee mahdollisuuksien vahinkolaukaukselle olevan huomattavat, sillä Venäjä teki eilen kattavan määrän ilmaiskuja Ukrainaan. Samaan aikaan Ukrainan ohjukset olivat ilmassa, sillä Ukrainan ilmatorjunta pyrki torjumaan Venäjän hyökkäystä.

Lindberg ei itse usko, että kyseessä olisi Venäjän eskalaatiokampanja Natoa vastaan. Tämä ei ensinnäkään hyödyttäisi Venäjää millään tavalla.

– Venäjälle siitä ei olisi todennäköisesti mitään muuta kuin haittaa ja päänsärkyä. Venäjä on kuitenkin panostanut suuren osan kyvystään hyökkäykseen Ukrainaan.

– Tappiot ovat olleet valtavat. Venäjä on sitoutunut eri puolilla Ukrainaa taisteluihin. Olemme nähneet, että ei oikein tahdo joukot eikä aseet riittää. Voi oikeutetusti kysyä, miksi Venäjä yrittäisi tässä haukata itselleen suurempaa palaa? Lindberg perustelee kantaansa.

Isku tapahtui tiistai-iltana.

Jos kyseessä taas on harhaan ajautunut Ukrainan ilmatorjuntaohjus, on sillä todennäköisesti hyvin minimaalinen vaikutus kokonaistilanteeseen, vaikka kaksi ihmistä menehtyi.

Tämä johtuu siitä, että Ukraina on ampunut ilmatorjuntaohjuksia. Kyse on ollut heidän kohdallaan maansa puolustamisesta.

– Tietysti tässä on erittäin dramaattista se, että se on mennyt naapurimaahan ja siellä on kaksi ihmistä menehtynyt. Sehän tästä tekee vakavan asian, Lindberg huomio.

Venäjän puheiden kanssa kannattaa jälleen olla varovainen, mutta myös Ukraina voi koittaa hyödyntää tapahtuneen.

– Venäjällä ei ole mitään ongelmaa väittää mustaa valkoiseksi kerta toisensa jälkeen. Täytyy olla erittäin voimakas lähdekritiikki ja katsoa, mitä etua tämä tällä kertaa saattaisi palvella, kun se sanotaan ties miltä taholta julkisuuteen.

Lindberg muistuttaa, että yllätysten aika ei ole vieläkään ohi.

– Totean vielä kerran, että sota pitää sisällään yllättäviä käänteitä. Emmehän me tietysti näitä kaikkia käänteitä ole nähneet ja vaikea on arvailla, mitä sota vielä tuo tullessaan.