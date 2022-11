Kommentti: Puolaan iskenyt ohjus teki vaarasta totta – Putinin raakalaismainen sota uhkaa koko Eurooppaa

Puolaan tiistaina osuneen ohjuksen tai ohjusten laukaisijaa selvitetään. Syyllistä ei tarvitse selvittää. Se on Venäjä, joka käy sotaa Ukrainaa vastaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Venäjä jatkoi tiistaina suuria ohjusiskujaan Ukrainaan. Ukraina yritti torjua niitä. Tällöin venäläisohjus saattoi lentää Puolaan, ukrainalainen ilmatorjuntaohjus saattoi päätyä sinne tai jopa pudota yhdessä torjumansa venäläisohjuksen kanssa. Tässä riittää tutkimista.

Venäjän iskujen tarkoitus on nyt tuhota Ukrainan energiahuolto talven kylmien kuukausien saapuessa. Se tietäisi pahimmillaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ukrainalaissiviilien kuolemaa.

Ei ole olennaista, mistä ohjus tuli Puolaan. Uhka tulee Venäjältä.

Joe Biden rauhoitteli tilannetta.

Puola voi pyytää Naton neljännen artiklan mukaisia konsultaatiota kumppaneiltaan. Näin se voisi esimerkiksi saada apua ilmatorjuntaansa.

Balilla koolla olevan G20-maiden kokouksen vuoksi tärkeimmät länsijohtajat pääsivät heti keskustelemaan asiasta. Siellä Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti pitävänsä epätodennäköisenä, että ohjus ammuttiin Venäjältä.

Pikainen lausunto kertoo halusta rauhoittaa tilannetta. Sodan alusta asti Yhdysvallat on aselähetyksillään tukenut Ukrainaa ja kannustanut muita samaan. Biden on kuitenkin tehnyt selväksi, ettei halua lähettää joukkoja Ukrainan tueksi, koska se voisi johtaa suurvaltasotaan, jota käytäisiin ydinasein.

Ukrainalaiset ovat koko ajan pyytäneen länneltä taivaansa ”sulkemista”, lentokieltoalueita. Nyt Ukraina saa varmasti lisää lännen moderneja ilmatorjunta-aseita jo vahinkojen välttämiseksikin.

Niiden käytön opettelu vie aikaa.

Ukraina on valtava maa, jonka joka kolkkaa on mahdoton koko ajan suojella ohjusiskuja vastaan. Kun Venäjän päämäärä on maan infrastruktuurin tuhoaminen, kohteet voivat olla arvaamattomia.

Vladimir Putinin Venäjä yrittää tuhota normaalin elämän edellytykset Ukrainassa.

Länsi korostaa, että Ukrainaa ei painosteta rauhaan vastoin tahtoaan. Ukraina ei ole nyt innostunut neuvotteluista, koska sen joukot koko ajan valtaavat takaisin venäläisten miehittämiä alueitaan. Venäjän presidentin Vladimir Putinin vaatimukset eivät juuri ole muuttuneet. Ne merkitsisivät vähintään nyky-Ukrainan pilkkomista.

On tulkittu, että jotkut yhdysvaltalaiset haluaisivat silti jouduttaa rauhaa. Avoimesti asiasta on puhunut maan puolustushaarankomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley. Tällaisia lausuntoja muut amerikkalaisviranomaiset toppuuttelevat.

Eurooppa seuraa sotaa hermostuneena. Puolaan osuneet ohjukset saattoivat olla vahinko, mutta yleensä vahingot tuppaavat toistumaan. Mitä kauemmin sota jatkuu, sitä todennäköisempää sen tuhon leviäminen Ukrainan rajojen ulkopuolelle on.

Eurooppa kulkee kohti keskitalvea synkissä merkeissä.