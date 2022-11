Tämä Puolaan väitetysti osuneista ohjuksista tiedetään nyt

IS seuraa ohjuksiin liittyvää uutisointia tässä artikkelissa.

Useiden ulkomaalaisten medialähteiden mukaan venäläiset ohjukset iskeytyivät Puolassa sijaitsevan Przewodówin kylän lähelle noin kymmenen kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Puolan hallituksen edustaja Piotr Müller vahvisti tiistai-iltana, että kaksi Puolan kansalaista kuoli räjähdyksessä. Puola ei ole ottanut kantaa siihen, johtuivatko räjähdykset ohjuksista.

IS seuraa tapahtumien uutisointia tässä artikkelissa ja päivittää tietoja tilanteen edetessä.

Venäjän puolustusministeriön mukaan puolalaismedian ja virkamiesten kommentit venäläisohjuksista ovat ”tahallinen provokaatio”, jonka tarkoituksena on eskaloida tilannetta, Interfax uutisoi tiistai-iltana. Venäjän puolustusministeriön mukaan venäläisillä aseilla ei ole isketty kohteisiin lähellä Ukrainan ja Puolan rajaa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov taas totesi, ettei hänellä ole tietoa koskien Puolan tapahtumia. Asiasta uutisoi Reuters.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba puolestaan kiistää, että ukrainalainen ilmatorjuntaohjus olisi osunut Puolaan.

Kenraalimajuri evp Pekka Toverin arvion mukaan ohjusiskussa Puolaan on kyse vahingosta.

– Jos ne ovat venäläisiä ohjuksia, olettaisin, että kyseessä on joku tekninen vika tai muu virhe. Venäjällä ei ole mitään intressejä ajautua sotilaalliseen kriisiin Naton kanssa, Toveri arvioi tiistai-iltana tapahtumien ensitietojen valossa.

Toverin mukaan teoriassa on myös mahdollista, että ohjukset olisivat ukrainalaisten, mutta hän ei pidä sitä todennäköisenä. Toverin mukaan asiantuntijat pystyvät selvittämään ohjusten kappaleista nopeasti alkuperän. Tarkempia tietoja asiasta voidaan odottaa jo keskiviikkona.

Poliisin tiesulku lähellä tapahtumapaikkaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Väitetyistä kahdesta ohjuksesta levisi tiistai-iltana valokuvia sosiaalisessa mediassa. Kuvissa näkyi räjähtäneen ohjuksen kappaleita. Monet sotilasasiantuntijat olivat kuvien perusteella sitä mieltä, että kyse on S-300-ohjuksesta.

S-300 on Neuvostoliitossa jo 1970-luvun lopulla kehitetty ilmatorjuntaohjus, joka on tarkoitettu tuhoamaan vihollisen risteilyohjuksia ja ballistisia ohjuksia. Se on yhä käytössä sekä Venäjän että Ukrainan asevoimissa. Venäjän ohjusarsenaali on Ukrainan sodan aikana käynyt niin vähiin, että se on joutunut modifioimaan S-300-ohjuksia niin, että niitä on käytetty myös maakohteisiin.

Sosiaalisessa mediassa leviävä kuva Puolasta paikasta, johon ohjukset olisivat osuneet.

Jos Puolaan osui S-300-ohjus, ongelmaksi nousee ohjuksen suorituskyky. Ohjuksen kantama on enimmillään noin 200 kilometriä, mikä ei riitä lähellekään etäisyydelle, jossa Venäjän joukot Puolan rajasta ovat. Teoriassa S-300-ohjukset olisi kuitenkin voitu laukaista Puolan rajalle Venäjän liittolaismaasta Valko-Venäjältä, jonka lähin raja on alle 100 kilometrin etäisyydellä.

Myös Ukrainan asevoimilla on Neuvostoliiton jäljiltä sekä Venäjältä sodan aikana vallattuina paljon S-300-pattereita. Sodan alkaessa helmikuussa niitä oli arviolta sata. Ukraina on käyttänyt ohjuksia muun muassa Venäjän risteilyohjusten torjumiseen. Siksi voi olla mahdollista, että Puolaan päätynyt ohjus olisi Ukrainan ilmatorjunnan harhautunut ohjus.

Sosiaalisessa mediassa leviää kuva Puolan rajan tuntumasta, jossa näkyy savupatsas epäiltyjen ohjusiskujen jälkeen.

Uutisiin Puolasta reagoitiin nopeasti ympäri maailmaa. Vahvitettujen tietojen tärkeyden perään ovat kuuluttaneet muun muassa Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Puolan presidentti Andrzej Duda keskusteli tapahtumien jälkeen Stoltenbergin lisäksi muun muassa Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Puolan hallituksen edustajan mukaan Puola selvittää, onko tarvetta aktivoida Naton artikla neljä. Neljännen artiklan mukaan Naton jäsenmaat neuvottelevat virallisesti yhdessä, jos jonkun mielestä jäsenmaan alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna.