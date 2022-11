Näin Puolan tilanteeseen reagoitiin maailmalla – Baltian maat: ”Jokaista senttiä Naton maaperällä puolustettava”

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi puhuneensa Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa.

Nato-maiden johtajat ovat reagoineet vahvasti tietoihin ohjusiskusta Puolan maaperälle.

Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua kertoivat olevansa valmiita puolustamaan jokaista senttiä Naton maaperällä.

Latvian puolustusministeri Artis Pabriks esitti surunvalittelunsa Puolalle ja sanoi Latvian seisovan yhdessä ”puolalaisten ystäviensä kanssa ja tuomitsevan tämän rikoksen”.

Pabriksin mukaan Nato voisi tarjota ilmapuolustusta Puolalle ja ”osaan Ukrainaa”.

– Yksi mahdollisuuksista on sopimus Naton jäsenmaiden ja Puolan välillä lisäilmatorjunnan toimittamisesta, mukaan lukien osaan Ukrainan aluetta, Pabriks twiittasi Reutersin mukaan.

Liettuan presidentti Gitanas Nauseda totesi Twitterissä, että hänen maansa seisoo vahvasti ja solidaarisesti Puolan rinnalla.

– Jokaista senttiä Naton alueella täytyy puolustaa, Nauseda kirjoitti.

Viron ulkoministeriön mukaan uutiset Puolasta ovat huolestuttavia, ja Viro konsultoi Puolaa ja muita Nato-liittolaisia.

– Viro on valmis puolustamaan jokaista senttiä Naton maaperällä. Olemme täysin solidaarisia läheiselle liittolaisellemme Puolalle.

Useat mediat kertovat kahden venäläisen ohjuksen osuneen Puolan puolelle Przewodówin kylään lähelle Ukrainan rajaa

Puola ei ole vahvistanut, että sen maaperällä olisi tapahtunut ohjusiskua. Puolan hallituksen edustaja vahvisti, että räjähdyksessä oli kuollut kaksi Puolan kansalaista. Hän ei kuitenkaan ottanut kantaa räjähdyksen syyhyn.

Venäjä on kiistänyt, että sen ohjuksia olisi osunut Puolaan ja kutsunut väitteitä ”tahalliseksi provokaatioksi”.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi Twitterissä puhuneensa Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa Puolassa tapahtuneesta räjähdyksestä. Stoltenbergin mukaan Nato "seuraa tilannetta ja liittolaiset konsultoivat toisiaan”.

– On tärkeää, että kaikki faktat saadaan vahvistettua, Stoltenberg twiittasi.

Valkoinen talo kertoi Reutersin mukaan, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on tutustunut Puolasta tulleisiin raportteihin ja puhuu Puolan presidentin Dudan kanssa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on on ollut yhteydessä Puolan viranomaisiin, Reuters kertoo.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi, että Saksa seuraa tilannetta tiiviisti ja on yhteydessä Puolaan sekä Nato-liittolaisiin.

– Ajatukseni ovat Puolassa, läheisessä liittolaisessamme ja naapurissamme, Baerbock kirjoitti Twitterissä.

Tshekin pääministerin Petr Fialan mukaan kyseessä on Venäjän eskalaatio, jos Puola vahvistaa ohjusten osuneen Puolan alueelle.

– Me seisomme lujasti EU- ja Naton-liittolaisemme takana, Fiala kirjoitti Twitterissä.

Slovakian puolustusministeri Jaroslav Nad sanoi Twitterissä, että Venäjän holtittomuus on lähdössä käsistä.

Unkarin pääministeri Viktor Orban on kutsunut koolle maan puolustusneuvoston, koska öljyntuonti Venäjältä Unkariin johtavasta öljyputkesta on loppunut ja Puolaan on iskeytynyt ohjus, kertoi pääministerin tiedottaja Zoltan Kovacs Twitterissä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoi olevansa järkyttynyt tiedoista, että ohjus tai muu aseistus on tappanut kaksi ihmistä Euroopan unioniin kuuluvassa Puolassa.

Hän sanoi Twitterissä EU:n seisovan Puolan rinnalla. Michel sanoo olevansa yhteydessä muun muassa Puolan viranomaisiin ja Eurooppa-neuvoston jäseniin.

EU:n ulkosuhteista vastaavaan Josep Borrell on yhteydessä kollegoihinsa saadakseen lisätietoja Puolan tilanteesta, hänen tiedottajansa kertoi Reutersin mukaan.