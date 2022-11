Suursodan syttyminen Naton ja Venäjän välille on epätodennäköistä, arvioi erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Pienestä Przewodówin kylästä Puolan rajaseudulla tuli hetkeksi maailman uutisten keskipiste. Tiistai-illan tietojen mukaan sinne osui venäläinen risteilyohjus, tai kaksi.

On vaikea löytää sanoja, joilla voisi kuvailla tätä Venäjän uusinta möhläystä.

Puola on Naton jäsenmaa, ja sotilaallisesti erittäin vahva sellainen. Lisäksi se on Naton ja Euroopan unionin kovimpia Venäjän vastustajia. Historia kertoo, miksi.

Hätäistuntoon kokoontunut Puolan hallitus todennäköisesti neuvottelee pikaisesti Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa ja pitää linjat Washingtoniin kuumina. Ja kutsuu Naton koolle perussopimuksen artikla 4:n edellyttämiin konsultaatioihin.

Artikla 4:n mukaan Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolet neuvottelevat keskenään aina, kun jokin sopimuspuoli pitää ”alueellista koskemattomuuttaan, poliittista itsenäisyyttään tai turvallisuuttaan” uhattuna. Puolan alueellisen koskemattomuuden ja turvallisuuden loukkaus on tässä tapauksessa räikeä.

Turvatakuuartikla 5 ei kuitenkaan laukea automaattisesti. Ensin puhutaan, sitten sovitaan yhdessä mihin toimiin ryhdytään.

Entä oliko isku tahallinen provokaatio? Kai sekin on mahdollista. Venäjä on toistuvasti ilmaissut ärtymyksensä siitä, että Nato tukee Ukrainaa aseellisesti. Suuri osa Naton ase- ja ampumatarvikekuljetuksista tulee Ukrainaan Puolan kautta. On kuitenkin vaikea uskoa, että Venäjä iskisi Puolaan tarkoituksellisesti, estääkseen näitä kuljetuksia. Onneton hutilaukaus on todennäköisempi selitys.

Venäjällä on nyt selityksen paikka. Ensi kommenttien mukaan venäläiset eivät näytä uskovan, että ohjusisku on totta. Se on Venäjälle tyypillistä denialismia.

Kremlin pääpropagandisteihin kuuluva RT-kanavan pomo Margarita Simonjan puolestaan kohautti Twitterin mukaan olkapäitään ja kommentoi, että Puolalla on nyt ”oma Belgorodinsa”. Mitä muuta odotitte, Simonjan kysyi.

Belgorod on Venäjän ja Ukrainan rajalla sijaitseva kaupunki, joka on joutunut tulituksen kohteeksi. Whataboutismin sijaan Simonjan olisi rehellisempää yrittää selittää, miksi Venäjän asevoimat on jälleen kerran tyrinyt katastrofaalisesti.

Kovat vastatoimet Natolta ovat mahdollisia, sillä Naton aluetta on loukattu sotilaallisesti, ja ainakin kaksi siviiliä on kuollut. Kaikki riippuu nyt siitä, mitä liittokunta päättää konsultaatioissa. Tarkkailijajäsenenä Suomi ja Ruotsi otetaan varmasti mukaan näihin keskusteluihin.

Tilanteen eskaloituminen Naton ja Venäjän väliseksi suursodaksi on kaikesta huolimatta epätodennäköistä. Mutta läheltä piti.