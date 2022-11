Pekka Toveri: Ohjusiskussa tuskin kyse tahallisesta teosta

Kenraalimajuri evp Pekka Toverin mukaan Venäjän seuraavilla siirroilla on suuri vaikutus siihen, mitä Puola ja Nato tekevät seuraavaksi.

Kenraalimajuri evp Pekka Toverin arvion mukaan tiistai-iltana tapahtuneessa ohjusiskussa Puolaan on kyse vahingosta. Mediatietojen mukaan kaksi venäläistä ohjusta osui Puolan puolelle Przewodówin kylään lähelle Ukrainan rajaa.

– Jos ne ovat venäläisiä ohjuksia, olettaisin, että kyseessä on joku tekninen vika tai muu virhe. Venäjällä ei ole mitään intressejä ajautua sotilaalliseen kriisiin Naton kanssa.

Toverin mukaan Venäjä on joutunut käyttämään sodankäynnissä vanhempaa ohjuskalustoa, koska uudemmat ohjukset ovat käyneet vähiin.

– Niiden [vanhempien ohjusten] tarkkuus ja luotettavuus on heikompaa.

Toverin mukaan Venäjä on ampunut hyökkäyssodassa Ukrainaan tähän mennessä yli 4 500 ohjusta.

– Mitä enemmän ammutaan ja roiskitaan, sitä suurempi riski on sille, että tulee toiminnallisia vikoja tai jotain muita virheitä.

Sosiaalisessa mediassa leviävä kuva Puolasta paikasta, johon ohjusten sanotaan osuneen.

Toverin mukaan teoriassa on myös mahdollista, että ohjukset olisivat ukrainalaisten, mutta hän ei pidä sitä todennäköisenä. Toverin mukaan asiantuntijat pystyvät selvittämään ohjusten kappaleista nopeasti alkuperän. Tarkempia tietoja asiasta voidaan odottaa jo keskiviikkona.

– Jos tieto kahdesta ohjuksesta pitää paikkansa, se on vähän erikoista. Että kahdelle yhtä aikaa tapahtuisi tällainen [vika].

Toverin mukaan Puola tulee Naton jäsenmaana vaatimaan todennäköisesti toimenpiteitä myös puolustusliitolta.

– Voisin kuvitella, että puolalaiset saattaisivat vaatia, että Naton 5. artikla otetaan käyttöön, jos kyseessä on venäläinen ohjus, koska Puolan alueellista koskemattomuuttaan on loukattu ja kansalaisia on tapettu.

Viidennen artiklan mukaan hyökkäys yhtä Naton jäsenmaata kohtaan katsotaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita kohtaan. Puolan ja Naton suhtautumiseen vaikuttaa Toverin mukaan olennaisesti se, mitä Venäjä tekee seuraavaksi.

Toimenpiteitä voisi lieventää Toverin mukaan se, että Venäjä myöntäisi mahdollisen virheensä ja esimerkiksi maksaisi Puolalle korvauksia tapahtumien seurauksena.

– Venäjän asenne ja toiminta vaikuttaa paljolti siihen, kiristyykö vai lieventyykö tämä tilanne. Jos Venäjä toimii tyypillisesti eli kiistää kaiken tai ei noteerata asiaa millään tavalla, silloin seuraamukset ovat varmasti kovemmat Naton ja Puolan suunnasta.

Toverin mukaan tapahtumat vaikuttavat todennäköisesti olennaisella tavalla myös tavallisten kansalaisten mielipiteisiin Puolassa ja muissakin Nato-maissa.

– Kansalaisten mielipiteet kääntyvät enemmän ja enemmän taas siihen suuntaan, että Ukrainaa pitää tukea, että se pystyy puolustautumaan.

Toveri ei itse pidä todennäköisenä, että Venäjä ottaisi vastuun teosta.

– Se olisi järkevää, mutta venäläiset eivät ole toimineet kovin rationaalisesti viime vuosina. Sieltä voi tulla ihan mitä tahansa, kaikki on mahdollista venäläisten kanssa. Mielenkiintoista nähdä, mitä he sanovat.