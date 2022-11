Arvuuttelu Puolaan osuneista ohjuksista käy kuumana – oliko kyse sittenkin Ukrainan ilmatorjunnasta?

Kuvat Puolaan osuneiden ohjusten kappaleista viittaavat joidenkin aseasiantuntijoiden mukaan pitkän kantaman ilmatorjuntaohjuksiin.

Puolaan tiistaina osuneista väitetyistä kahdesta ohjuksesta levisi illan mittaan muun muassa Twitterissä paljon kuvia. Kuvissa näkyi räjähtäneen ohjuksen kappaleita.

Monet sotilasasiantuntijat olivat sitä mieltä, että kuvien perusteella kyse on S-300-ohjuksesta.

S-300 on Neuvostoliitossa jo 1970-luvun lopulla kehitetty ilmatorjuntaohjus, joka on tarkoitettu tuhoamaan vihollisen risteilyohjuksia ja ballistisia ohjuksia. Se on yhä käytössä sekä Venäjän että Ukrainan asevoimissa.

S-300P-ohjusjärjestelmää tarjottiin myös Suomelle 1990-luvun alkupuolella, mutta Suomi valitsi venäläisen Buk-M1:n.

Ukrainan asevoimien S-300-järjestelmä itsenäisyyspäivän sotilasparaatissa elokuussa 2001.

Venäjän ohjusarsenaali on Ukrainan sodan aikana käynyt niin vähiin, että se on joutunut modifioimaan S-300-ohjuksia niin, että niitä on käytetty myös maakohteisiin. Sellaiseen S-300 on kuitenkin hyvin epätarkka ja iskuissa Ukrainaan on kuollut lukuisia siviilejä.

Lue lisää: Ukrainalais­viranomaiset: Zaporizzjan kaupunkiin isketty Shahed-136-droneilla ja S-300-ohjuksilla

Jos Puolaan osui S-300-ohjus, niin ongelmaksi nousee ohjuksen suorituskyky. Ohjuksen kantama on enimmillään noin 200 kilometriä, mikä ei riitä lähellekään etäisyydelle, jossa Venäjän joukot Puolan rajasta ovat. Uudemman S-400-ohjuksen kantama on noin 400 kilometriä.

Ohjusten kerrotaan osuneen Przewodówin kylään lähellä Ukrainan rajaa, noin 70 kilometriä Lvivistä pohjoiseen. Venäjä teki tiistaina lukuisia ohjusiskuja Ukrainaan ja Lviv oli yksi kohteista.

Lvivistä Venäjän miehittämille alueille Itä-Ukrainassa on matkaa yli 1­000 kilometriä. Teoriassa S-300-ohjukset olisi kuitenkin voitu laukaista Puolan rajalle Venäjän liittolaismaasta Valko-Venäjältä, jonka lähin raja on alle 100 kilometrin etäisyydellä.

S-300-ohjuksen laukaisu sotaharjoituksissa Venäjällä 2017.

Mutta myös Ukrainan asevoimilla on Neuvostoliiton jäljiltä sekä Venäjältä sodan aikana vallattuina paljon S-300-pattereita. Sodan alkaessa helmikuussa niitä oli arviolta sata. Ukraina on käyttänyt ohjuksia muun muassa Venäjän risteilyohjusten torjumiseen.

Siksi voi olla mahdollista, että Puolaan päätynyt ohjus olisi Ukrainan ilmatorjunnan harhautunut ohjus. Tosin on väitetty ohjuksia olleen kaksi, joten olisi erikoista, jos molemmat harhautuisivat samaan paikkaan.

– Jos tieto kahdesta ohjuksesta pitää paikkansa, se on vähän erikoista. Että kahdelle yhtä aikaa tapahtuisi tällainen [vika], huomautti kenraalimajuri evp Pekka Toveri IS:lle.

Yksi esitetty teoria on, että toinen olisi venäläinen risteilyohjus, jonka Ukrainan ilmatorjuntaohjus tuhosi, mutta molemmat päätyivät Puolan puolella rajaa.

Tarkemmin ohjusten alkuperästä saadaan tietoa vasta myöhemmin, kun asiantuntijat ovat tutkineet ne.

Lue lisää: Pekka Toveri: Ohjusiskussa tuskin kyse tahallisesta teosta

S-300-ohjusjärjestelmien kalustoa Astrahkanissa Venäjällä 2019.

Lue lisää: Tiedustelu­raportti: Tästä syystä Venäjä on lisännyt ilma­torjunta­ohjusten käyttöä