Mika Aaltola: Isku Puolaan voi johtaa Naton 4. tai 5. artiklan laukaisemiseen

Mika Aaltolan mukaan tällä hetkellä kuumin kysymys on, onko Venäjä tehnyt tahallisen ohjusiskun Puolan hetkelle. Seuraukset riippuvat tahallisuudesta.

Jännittyneessä tilanteessa ohjuksen tuleminen valtion rajan yli on aina kimurantti asia, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Muun muassa yhdysvaltalaisista tiedustelulähteistä saatujen tietojen mukaan kaksi venäläistä ohjusta olisi osunut puolalaiseen kylään tappaen kaksi puolalaista.

– Hyvin jännitteisellä rajalla tapahtunut epämääräinen tilanne, jossa väärintulkinnat voivat olla jo itsessään vaarallisia, summaa Aaltola.

Eskalaatioita voi hänen mukaansa tapahtua jopa automaattisesti, eikä kuolonuhreja vaatinutta vieraan valtion tekoa voi helpolla sivuuttaa. Sodan laajentuminen ei kuitenkaan ole suinkaan itsestäänselvä reaktio tapahtuneeseen.

Ilmassa on paljon sodan sumua ja kysymyksiä, huomauttaa Aaltola. Hän pitää tärkeimpänä kysymyksenä sitä, mikä teon syynä on. Oliko ohjusisku tahallinen provokaatio, vahinko vai jotain siitä väliltä?

– Joskushan tapahtuu vahinkoja, jotka ovat ikään kuin tuottamuksellisia eli olisi pitänyt tietää, että ohjus voi päätyä rajan ylitse, hän sanoo.

Sitäkin on spekuloitu, ovatko kyseessä varmasti venäläiset ohjukset vai olisivatko ohjukset voineet kuulua Ukrainan ilmatorjuntaan.

– Jos lähdetään siitä, että se on harhaantunut ohjus, niin asia on varmaankin vielä hoidettavissa nootilla ja Venäjän selityksellä, mutta jos kyseessä on tahallinen teko, niin se on paljon vakavampi asia.

Puolan ja Venäjän välit ovat hyvin tulehtuneet. Venäjä on pitkään uhkaillut iskevänsä Puolassa oleviin Ukrainan huoltoyhteyksiin.

– Jos vahinkokin tapahtuu noissa olosuhteissa, niin siinä on paljon Venäjällä selitettävää, Aaltola sanoo.

Eikä Venäjä mielellään myönnä tekevänsä vahinkoja, Aaltola toteaa.

– Jos se sitten on jotain muuta kuin vahinko, niin Puola varmasti siihen vastaa joko kiihdyttämällä aseellista apua Ukrainalle tai hakemalla Natosta tukea.

Erityisen herkän tilanteesta tekee se, että Puola on Naton jäsenvaltio. Se voi pyytää muita Nato-maita apuun.

– Riippuen siitä, mikä tuo teko on, Puola voi hakea jossakin vaiheessa solidaarisuutta Natolta laukaisemaan artikla nelosen tai jopa vitosen. Jos se on tahallinen teko ja siellä on Venäjä takana, tilanne on hyvin jännitteinen. Sitten katsotaan, seuraako tästä jatkoa, Aaltola sanoo.

Neljännen artiklan mukaan Naton jäsenmaat neuvottelevat virallisesti yhdessä, jos jonkun mielestä jäsenmaan alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna.

Viidennen artiklan mukaan hyökkäys yhtä Naton jäsenmaata kohtaan katsotaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita kohtaan.

Ohjusten tuleminen rajan yli ei kuitenkaan vielä tarkoita sodan laajentumista.

– Kaikkihan on kyse siitä, mikä tuo teko on. Onko se alku jollekin, vai onko se vahinko? Aaltola sanoo.

Näin jännittyneessä tilanteessa teolla voi hänen mukaansa olla poliittisia seurauksia, vaikka se olisi vahinko. Teko voi herättää Puolassa suurta halua tukea Ukrainaa enemmän esimerkiksi antamalla hävittäjiä.

– Siviilikohteeseen ohjuksen ampuminen Ukrainassa on jo hyvin epäilyttävää toimintaa saatikka jos ohjus päätyy Puolaa, jossa riskeerataan sodan laajentuminen. Ilman muuta, oli vahinko tai ei, niin holtitonta toimintaa, hän toteaa.