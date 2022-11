Sotatieteilijä uskoo Ukrainan jatkavan hyökkäystään kohti etelää – tämä voisi olla seuraava siirto

Ukrainan armeijalla on Hersonin vapauttamisen jälkeen yhä tukevammin hallussaan sodassa tärkeä aloitekyky. Siksi sen ei kannata tyytyä nykyisiin rintamalinjoihin.

Sotatieteiden dosentin Ilmari Käihkön mukaan Ukrainan ei kannata päästää tilaisuutta käsistään.

– Totta kai pitää käyttää aloite hyväkseen, Käihkö sanoo ISTV:n studiohaastattelussa.

Hänen mukaansa Ukrainan on parasta varautua siihen, että keväällä sen ja Venäjän armeijoiden välinen voimatasapaino voi olla erilainen.

– Niin pitkään kuin se suosii Ukrainaa, sen kannattaa tehdä mahdollisimman paljon.

Hersonin asukas maalasi Venäjän armeijan entisen tarkastuspisteen Ukrainan värein ja toivotti vapauttajat tervetulleiksi 13. marraskuuta.

Venäjän armeijalla on ollut jo pitkään peruutusvaihde päällä. Se on kulunut, väsynyt ja odottaa kuumeisesti täydennystä. Niin sotilaiden kuin huollonkin osalta.

Venäjä haluaisi jäädyttää rintamalinjat talveksi. Käihkö muistuttaakin, että Venäjän liikekannallepanon täyttä vaikutusta ei olla vielä nähty.

Se on väittänyt mobilisoineensa 320 000 sotilasta.

– Emme tiedä, mikä heidän sotilaallinen arvonsa on. Joku merkitys tässä sodassa heillä tulee varmasti olemaan, Käihkö pohtii.

– Se voi olla Venäjälle pitkällä tähtäimellä negatiivinenkin merkitys. Jos tulee hirveät tappiot, se voi vaikuttaa sisäpolitiikkaan, ja sitä kautta Putinin asemaan.

Ukrainan armeijan sotilaat ampuivat tykkitulta Hersonissa marraskuun alkupuolella.

Ukrainalla sen sijaan on riittänyt hyökkäysvoimaa ja -tahtoa, vaikka se salaakin tehokkaasti joukkojensa määrän ja kunnon. Käihkön mukaan Ukrainallakin voi olla reservissä vereksiä joukkoja, joilla tehdä uusia manöövereitä.

– Harkovassa ne saivat jostain taiottua uusia joukkoja, millä pääsivät tekemään läpimurtoa.

– Onko niitä nyt ja kuinka paljon niitä on, ja milloin ukrainalaiset käyttävät niitä? Niin pitkään, kun me emme tiedä sitä, meidän on vaikea ennustaa mitä tässä sodassa tapahtuu.

– Jos Ukrainalla on noin 10 000 miestä ja naista aseissa jossain, niin kyllähän se tulee vaikuttamaan rintamatilanteeseen.

Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan mukaan Ukrainan seuraavan hyökkäyksen pääkohde voisi olla Melitopolin kaupunki. Se on Krimin ja eteläisen Hersonin tärkeän huoltoreitin solmukohta.

– Venäjä varautuu siihen, että Ukraina iskee Zaporizzjan suunnasta etelään Melitopoliin. Sinne on varmasti mennyt (Hersonista) Venäjän joukkoja.

– Jos Ukraina pääsee katkaisemaan huoltoyhteydet siellä, se tulisi vaikuttamaan huomattavasti Venäjän kykyyn käydä sotaa.

Hänen mukaansa Ukrainan kannattaa kohdistaa iskuja huoltoon, koska sen taktiikka on toiminut hyvin heinäkuun jälkeen Donbasissa ja Hersonin alueella.

– Melitopol on suuri kaupunki ja on siinä mielessä symbolinen, että sieltä saadaan taas vapautettua lisää ukrainalaisia.

Tässä sodassa jo paljon mainetta niittänyt Himars-raketinheitinjärjestelmä tulee olemaan jatkossakin tärkeä ase Ukrainan mahdollisissa hyökkäysoperaatioissa.

– Kyllä Himars varmasti näyttelee tärkeätä roolia, jos vain ammukset riittävät. Ja varmasti länsimaat katsovat, että ammuksia on tulevaisuudessakin riittävästi.