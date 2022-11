Ilmari Käihkö: Ukrainan ja Venäjän saaminen neuvottelu­pöytään on vielä epärealistista – nämä asiat hiertävät

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkön mielestä Ukrainan ja Venäjän neuvottelujen lähtöasetelmat olisivat todella vaikeat monesta eri syystä. Käihkö kommentoi asiaa ISTV:n Ukraina-studiossa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi esitteli tänään tiistaina, että Ukrainalla on 10 selkeää rauhanehtoa. Hän julkaisi rauhanehtoja käsittelevän lausunnon Telegramissa ja puhui lisäksi videoyhteydellä G20-huippukokouksessa.

ISTV:n Ukraina-studiossa vieraillut sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö pitää selvänä, että kumpikaan osapuoli, Ukraina tai Venäjä, ei nykytilanteessa peruuta vaatimuksissaan.

– Ukrainalle rauhanehdot ovat elintärkeitä. Ne ovat ne asiat, jotka Ukraina haluaa saavuttaa. No, ainakin Lavrovin näkökulmasta realistista olisi varmaankin sitten se, että Venäjä pitäisi kaiken, mitä he nyt jo pitävät hallussaan. Lisäksi kauppapakotteet häviäisivät.

Käihkön mukaan Venäjän tavoitteet eivät olisi mitenkään realistisia ukrainalaisten näkökulmasta – eikä länsikään voisi ”palkita” Venäjää aggressiosta. Merkittävää on myös se, että Ukrainan ei kannata joustaa neuvotteluasemistaan niin kauan kuin sillä on sodassa aloite.

– Voi olla, että neuvottelujen alkuvaiheessa kummallakin on hyvinkin kovat vaatimukset. Sitten neuvotteluissa lähtökohtaisesti lähdetään vähän toista osapuolta vastaan. Tämä vaatisi kuitenkin aivan toisenlaisen sotilaallisen tilanteen, Käihkö toteaa.

Vladimir Putin ei ole osoittanut merkkejä siitä, että Venäjä olisi perääntymässä vaatimuksissaan, antamassa myönnytyksiä tai kutsumassa joukkojaan pois Ukrainasta.

Näin ollen näyttää epätodennäköiseltä, että Ukraina ja Venäjä pääsisivät neuvottelupöytään.

Zelenskyi puhui G20-huippukokoukselle antamassaan videolausunnossa myös Minsk 3 -sopimuksen mahdollisuudesta. Viesti oli selvä: Ukraina ei tule lähtemään mukaan uuteen Minsk-sopimukseen.

Minsk 2 -sopimus saatiin aikaan helmikuussa 2015, ja se oli sopimus Ukrainan, Venäjän ja Etyj-järjestön välillä. Sen tavoitteena oli tulitauko Itä-Ukrainassa ja kriisin ratkaiseminen. Lisäksi sopimuksessa määrättiin muun muassa Donetskin ja Luhanskin alueiden erityisasemasta.

Kaksi ensimmäistä Minsk-sopimusta jäivät löyhiksi tulitaukosopimuksiksi. Minsk 2 -sopimuksen Donbasin alueita koskevista tulkinnoista Ukraina ja Venäjä eivät päässeet sopuun oikeastaan lainkaan. Oikeastaan Venäjä ei ole edes tulkinnut olevansa mukana koko sopimuksessa. Kremlin mielestä Venäjä on sopimuksessa vain tarkkailija. Rauhan sopiminen olisi Kremlin näkökulman mukaan Ukrainan ja separatistialueiden asia.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on kertonut Kremlin näkökulman Zelenskyin Minsk 3 -kommentteihin. Kremlin mukaan Ukraina ei ole valmis rauhanneuvotteluihin, koska se ei halua neuvotella uudesta Minsk-sopimuksesta.

Käihkö viittaa Minsk-sopimusten tulkinnanvaraisuuteen ja lyhytikäisyyteen.

– En ole sen (Minsk 3) sisältöä nähnyt, mutta Minsk 1 ja 2 olivat hirveän lyhyitä tulitaukosopimuksia, joita voitiin tulkita eri tavalla. Nehän vain jäädyttäisivät tämän tilanteen uudestaan. Ja ongelmahan näissä oli se, että Ukrainan pitäisi päästä eteenpäin.

Käihkö huomauttaa, että Venäjän tyytymättömyys helmikuussa 2015 solmittuun Minsk 2 -sopimukseen johti surulliseen ratkaisuun vuosia myöhemmin.

– Seitsemän vuotta myöhemmin aloitetaan sota tilanteen muuttamiseksi. He katsoivat, että he häviävät, kun sopimusta otetaan käytäntöön.

Käihkö arvioi neuvottelujen tilannetta yhdellä selkeällä sanalla: pattitilanne.

Neuvottelutilanne on Käihkön mukaan hankala, sillä Ukrainan olisi saatava jonkinlaiset turvallisuustakuut, jotta esimerkiksi ulkomaiset yritykset uskaltautuisivat toimimaan maassa täysipainoisesti. Jos sodanuhka on jatkuvasti ilmassa, ei talous pääse pyörimään kunnolla. Jälleenrakennus ei olisi mahdollista – ja se on haaste jo nykytilanteessa.

Onko Ukraina sitten pakottanut hyökkäyksellään ja sotamenestyksellä Venäjän tilanteeseen, jossa on pakko neuvotella?

Tähän on kaksi eri tulkintaa, Käihkö arvioi. Ensinnäkin Ukraina on tosiaan vallannut noin puolet Venäjän helmikuussa alkaneen hyökkäyksen alkuvaiheessa valtaamasta alueesta takaisin. Toisaalta negatiivisessa mielessä Venäjä pitää edelleen hallussaan tai miehittää vielä noin viidennestä Ukrainan alueesta.

– On realistista varautua siihen ikävään skenaarioon, että sota kestää kuukausia tai vuosia.

Käihkön mukaan on vielä vaikea sanoa, kuinka ehdottomia Ukrainan rauhanehdot ovat, sillä Ukrainan on paitsi vaikeassa neuvottelutilanteessa niin myös riippuvainen lännen tuesta.