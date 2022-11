Suomi-suhteistaan tunnettu ”Putinin hieroja” pakeni Venäjältä – ja sitten hänen poikansa kuoli

Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvaa liikemiestä Konstantin Goloshtshapovia uhkasi kotietsintä, mutta hän ehti poistua Venäjältä ennen sitä. Vastikään paljastui, mitä hänen Dmitri-pojalleen oli tapahtunut isän oletetun paon jälkeen.

Konstantin Goloshtshapovista on julkisuudessa vain vähän valokuvia, sillä hän ei yleensä koskaan anna lausuntoja tiedotusvälineille.

Venäjällä on noussut kohu liikemiehestä, jota kutsutaan myös presidentti Vladimir Putinin hierojaksi.

Kyseessä on upporikas ortodoksiliikemies Konstantin Goloshtshapov, 68, jolla on tiiviit suhteet myös Suomeen.

Goloshtshapov on rakennuttanut 2000-luvulla Kuopion lähelle yli 13 miljoonaa euroa maksaneen Tahko-Toursin lomakylän. Lähellä Tahkovuoren hiihtokeskusta sijaitsevassa lomakylässä ovat vierailleet vuosien varrella useat Putinin lähipiiriin kuuluvat Venäjän ylimmän valtaeliitin edustajat.

Goloshtshapov on omistanut ainakin vielä 25. marraskuuta 2021 Tahko-Toursin kokonaan. Tämä käy ilmi Suomen Asiakastiedon osakastiedoista, jotka on päivitetty viimeksi tuolloin.

Kuva on vuodelta 2005, kun Tahko-Tours oli rakentanut jo mökkejä Tahkovuorelle.

Venäjän viranomaiset ryhtyivät kesällä 2022 tutkimaan rikosjuttua, joka liittyy epäiltyihin petoksiin ja kavalluksiin Pietarissa tehdyissä rakennushankkeissa, kertoo The Insider.

Viranomaisia kiinnostivat esimerkiksi Pietarin vesilaitoksen Vodokanalin ja energiayhtiö Lenenergon väliset sopimukset vuosilta 2015–2018. Rakennushankkeissa oli ollut tuolloin urakoitsijana rakennusyhtiö Nostrum, joka kerrotaan toimineen käytännössä Goloshtshapovin ”suojeluksessa” hänen vaimonsa Ira Gulmutdinovan ja tämän liikeystävien kautta.

Radio Svobodan ja Sever Realin mukaan Goloshtshapovin itsensä ei ole kuitenkaan kerrottu olevan epäiltynä mistään eikä häntä ole etsintäkuulutettu.

(Alla olevassa twiitissä kerrotaan Goloshtshapovin jättäneen tehtävänsä 2019 perustamansa Fabergé-museon johdossa Saksan Baden-Badenissa.)

Kesäkuun 22. päivänä Goloshtshapovin asuntoon Moskovassa tehtiin kotietsintä, mutta hän ei ollut kotona. Venäjän median mukaan Goloshtshapovilla oli ollut mitä ilmeisimmin aavistus tulevasta kotietsinnästä, ja hän oli poistunut sitä ennen maasta.

Goloshtshapovilla on myös Kreikan kansalaisuus, ja uutissivusto Fontankan mukaan hänen kerrotaan lentäneen Kreikkaan jossain vaiheessa ennen kotietsintää. Yksi Goloshtshapovin pojista poistui Venäjältä Valko-Venäjälle puolestaan 21. kesäkuuta eli vain päivää ennen isän luo tehtyä kotietsintää.

Goloshtshapovilla on ainakin kuusi lasta eikä Valko-Venäjälle poistuneen pojan henkilöllisyydestä ole varmuutta. Vastikään varmistui kuitenkin yhden lapsen, eli Dmitri Goloshtshapovin, 29, kohtalo erikoisten sattumien kautta.

Telegram-kanava Rotonda ja Fontanka-uutissivusto kertovat havahtuneensa 11. marraskuuta siihen, että Dmitri Konstantinovitsh Goloshtshapov on haudattu pietarilaiselle hautausmaalle. Hänen kuolinpäiväkseen on merkitty 25. kesäkuuta 2022 – eli hänen kuolemansa on tapahtunut vain kolme päivää isän kotiin tehdyn kotietsinnän jälkeen.

(Alla olevassa twiitissä on kuva Dmitri Goloshtshapovin haudalta pietarilaisella hautausmaalla.)

Dmitri Goloshtshapovin kuolema paljastui siinä yhteydessä, kun Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov oli jättämässä hautausmaalla jäähyväisiä Putinin lähipiiriin kuuluneelle Pietarin FSB:n entiselle johtajalle Viktor Tsherkesoville.

Seremonian jälkeen Beglov laski kukat myös Dmitri Goloshtshapovin haudalle, ja toimittajat huomasivat haudan vasta silloin. Kävi ilmi, että Dmitri Goloshtshapov oli haudattu ulkopuolisilta suljetussa seremoniassa kesällä. Rotonda-kanavan mukaan hautajaisiin olivat ottaneet osaa sekä nykyinen Pietarin kaupunginjohtaja Beglov että aiempi kaupunginjohtaja Georgi Poltavtshenko.

Venäjän mediassa ihmetellään sattumaa, miksi Goloshtshapovin poika on kuollut vain muutama päivä isän kotiin tehdyn kotietsinnän jälkeen. Hänen kuolinsyytään ei tiedetä. Dmitri Goloshtshapov oli itsekin tehnyt uraa jo muun muassa hotellibisneksessä sekä Venäjällä että Italiassa, ja hänen tiedettiin harrastavan e-urheilua, kertoo Russkaja Pressa.

Konstantin Goloshtshapovin tämänhetkinen olinpaikka ei ole tiedossa. Hänen tiedetään hankkineen reilut kymmenen vuotta sitten 5 000-neliöisen linnan Kroatiasta, ja hänellä on Delovoi Peterburgin mukaan myös Kroatian kansalaisuus. Lisäksi hän omistaa talon myös Italiassa.

Goloshtshapov on tunnettu syvästä ortodoksisuudestaan ja häntä on kutsuttu myös Putinin hengelliseksi neuvonantajaksi. Häntä pidetään myös yhtenä Venäjän ortodoksikirkon suurimmista taustavaikuttajista ja hyväntekijöistä.

Venäjän kirkon johto on herättänyt viime aikoina huomiota raivokkaana Putinin hyökkäyssodan tukijana, mutta Goloshtshapovin mielipide Ukrainan sodasta ei ole tiedossa julkisuudessa.

Goloshtshapovin kerrotaan tutustuneen Putiniin jo 1970-luvulla judoharrastuksen parissa. Samoissa judopiireissä vaikuttivat myös liikemiesveljekset Arkadi ja Roman Rotenberg, joista viime mainittu sai 1990-luvulla Suomen kansalaisuuden. Goloshtshapovilla on ollut myös yhteisiä liiketoimia Rotenbergien kanssa.

Lisänimen ”Putinin hieroja” Konstantin Goloshtshapov on saanut Venäjän median mukaan siitä, että hän osasi korjata Putinin judoharrastuksissa venähtäneen selän hieromalla. Hänellä on nuoruudestaan tiettävästi työkokemusta hoitajan tehtävistä sairaalassa.

Miesten ystävyys kehittyi selän parantumisen jälkeen niin luottamukselliseksi, että Putinin kerrotaan palkanneen Pietarin varakaupunginjohtajana toimiessaan useita Goloshtshapovin suosittelemia henkilöitä avainpaikoille.

Goloshtshapovin omaisuuden tämänhetkinen määrä ei ole tiedossa, mutta Delovoi Peterburgin mukaan hän on kuulunut Venäjän 50-100 rikkaimman miehen joukkoon vuosikaudet. Viime kuukausina hänen tiedetään myyneen omaisuuttaan Venäjällä.

Golosthsapov on kuuluisa siitä, että hän ei yleensä koskaan kommentoi mitään medialle. Hänestä on olemassa myös hyvin vähän valokuvia, sillä hänen kerrotaan viihtyvän mieluummin vallan kulisseissa ”harmaana kardinaalina”.