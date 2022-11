Ukraina listasi rauhanehdot – näin asiantuntija kommentoi

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tyrmäsi Zelenskyin esittämät ehdot heti.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi tiistaina Telegramissa kymmenen kohdan listan Ukrainan rauhanehdoista.

Hän myös sanoi G20-kokouksessa Indonesiassa, että Ukraina ei suostu niin sanottuun Minsk 3 -sopimukseen.

– Emme anna Venäjän odottaa, kasvattaa joukkojaan ja sitten aloittaa uutta terrorin ja maailmanlaajuisen epävakauden sarjaa. Ei tule Minsk 3 -sopimusta, jota Venäjä rikkoo heti sopimuksen solmimisen jälkeen, Zelenskyi sanoi.

Hän viittasi kahteen epäonnistuneeseen tulitaukosopimukseen, jotka solmittiin Itä-Ukrainan sodan alussa vuosina 2014 ja 2015.

Euromaidan Press -julkaisu kertoi ehdoista tarkemmin. Tällaiset ovat Ukrainan rauhanehdot Zelenskyin mukaan:

1. Säteily- ja ydinturvallisuus

Venäjän on välittömästi vedettävä taistelujoukkonsa pois Zaporizzjan ydinvoimalaitoksen alueelta.

2. Elintarviketurvallisuus

Ukraina kykenee viemään 45 miljoonaa tonnia viljaa tänä vuonna. Huomattava osa viennistä on suunnattava eniten kärsiviin maihin.

3. Energiansaannin varmuus

Mikäli Venäjä pyrkii riistämään Ukrainalta, Euroopalta ja kaikilta maailman energiankäyttäjiltä ennustettavuuden ja hintavakauden, vastauksena pitää Venäjän vientihinnoille määrätä rajoituksia.

4. Kaikkien vankien ja pakkosiirrettyjen vapauttaminen

On saavutettava yksimielisyys siitä, että ainoa realistinen tapa vapauttaa vangit on ”kaikki kaikista”. Vapautuksen pitää koskea myös kaikkia Venäjälle pakkosiirrettyjä lapsia ja aikuisia.

5. YK:n peruskirjan täytäntöönpano ja Ukrainan alueellisen koskemattomuuden palauttaminen

Venäjä on selkeästi rikkonut YK:n peruskirjan toista artiklaa. Hyökkääjän kanssa ei pidä tehdä kompromisseja, eikä tämän ehdon noudattamisesta voi neuvotella.

6. Venäjän joukkojen vetäytyminen ja vihollisuuksien lopettaminen

Venäjän on vedettävä kaikki joukkonsa ja sotilaalliset muodostelmansa Ukrainan alueelta. Ukrainalle on palautettava rajansa valvonta koko valtionrajan pituudelta.

7. Oikeuden palauttaminen

Kansainvälisen yhteisön on tuettava erityistuomioistuimen perustamista selvittämään Venäjän aggressioon liittyviä rikoksia ja kansainvälisen mekanismin luomista sodan aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Korvauksiin on käytettävä Venäjän varoja.

8. Ympäristötuhon estäminen

Kaikkien sodasta johtuvien ympäristövahinkojen torjumiseksi on löydettävä yhteiset keinot.

9. Eskaloitumisen estäminen

On pidettävä kansainvälinen kokous sodanjälkeisestä turvallisuusarkkitehtuurista euroatlanttisella alueella. Siihen on sisällyttävä turvatakuut Ukrainalle.

10. Sodan lopettamisen kirjallinen vahvistaminen

Kun kaikki rauhaan tähtäävät toimet on pantu täytäntöön ja turvallisuuden ja oikeuden palauttaminen on alkanut, osapuolten on allekirjoitettava asiakirja sodan päättämisestä.

Sotatieteen dosentti, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö sanoi tiistaina ISTV:ssä, että rauhanehdot ovat Ukrainalle elintärkeitä. Hänen mukaansa neuvottelut näyttävät olevan pattitilanteessa.

– Neuvottelujen alussa voi olla kovatkin vaatimukset. Sitten neuvotteluissa lähennytään. Se vaatii kuitenkin aivan erilaisen sotilaallisen tilanteen. Putin ei ole perääntynyt yhtään vaatimuksissaan, Käihkö summasi.

Käihkö sanoi, että tulevaisuutta varten Ukrainan olisi joka tapauksessa saatava jonkinlaiset turvatakuut, sillä jälleenrakennus vie vuosia tai vuosikymmeniä.

Onko Ukraina pakottanut hyökkäyksellään Venäjän harkitsemaan neuvotteluja?

– Positiivisesti ajatellen Ukraina pystyy vapauttamaan alueitaan, mutta negatiivisesta näkökulmasta Venäjä hallitsee edelleen suurta osaa Ukrainasta. On varauduttava siihen, että sota kestää vuosia, Käihkö vastasi.

Venäjä tyrmäsi Ukrainan rauhanehdot tuoreeltaan. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi, että Ukrainan ehdot ovat epärealistisia.

G20-kokouksen yhteydessä lausuntonsa antanut Lavrov sanoi toimittajille kaikkien ongelmien olevan Ukrainan puolella. Ulkoministeri syytti Ukrainaa neuvotteluista kieltäytymisestä ja epärealististen ehtojen esittämisestä.

Lavrov sanoi toimittajille esittäneensä tämän kannan tapaamisessaan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Kremlin tiedottaja Dmtri Peskov sanoi, että Zelenskyin Minsk 3 -sopimusta koskeva lausunto viittaa siihen, että Ukraina ei ole kiinnostunut rauhanneuvotteluista. Peskov väitti, että Minsk 3 -sopimus lopettaisi taistelut Ukrainassa.