Kiinassa nähtiin harvinaista kapinointia.

Kantonin kaupungin asukkaille tuli mitta täyteen viranomaisten määräämää tiukkaa koronaeristystä.

Kansalaiset on määrätty pysymään kotonaan koronainfektioiden määrän hillitsemiseksi, mutta eteläisen Kiinan talouskeskuksessa Kantonissa nähtiin kiinalaisille harvinaista kapinointia.

Sosiaalisessa mediassa levisi valokuvia ja videoita, miten asukkaat rynnivät ulos kodeistaan ja murtautuivat mellakka-aitojen läpi protestoimaan kaduille myöhään maanantai-iltana.

Asiasta kertoi muun muassa CNN.

Joissakin kuvissa näkyi suuria väkijoukkoja juhlivan ja kiipeämässä kaatuneiden metalliaitojen yli Haizhun kaupunginosan alueella. Suojavarusteissa olevat viranomaiset eivät voineet kuin katseella seurata tapahtumia sivusta, kun kansa vyöryi kaduille.

Ei ole selvää, kuinka monta ihmistä protesteihin osallistui tai miten kauan se kesti. Sensuroijat poistivat aiheeseen liittyvät viestit nopeasti Kiinan sosiaalisen median kanavista.

Protestit päättyivät tiettävästi poliisin väkivaltaiseen väliintuloon.

Metalliset aidat eivät pidelleet väkijoukkoa.

Julkiset protestit ovat Kiinassa äärimmäisen harvinaisia. Virkavalta pitää kansalaisia tiukasti kurissa ja nuhteessa, esimerkiksi asukkaiden liikkumista korona-alueilla on vahvasti rajoitettu.

Kanton on ollut Kiinan koronavirusepidemian keskus, ja marraskuun aikana viranomaisten rajoitukset ovat muuttuneet yhä tiukemmiksi.

Kantonin kunnallisen terveyskomitean apulaisjohtaja Zhang Yi kertoi CNN:n mukaan, että koronanvastaisia toimia tehostetaan edelleen.

Tiistaina Kantonissa rekisteröitiin yli 5 100 uutta tartuntaa, koko Kiinassa yli 17 700. Määrä on suurin yksittäisen päivän tartuntalukema sitten huhtikuun 2021. Valtaosa infektioista oli CNN:n mukaan oireettomia.

Kiina on epätoivoisesti ja sinnikkäästi yrittänyt pitää kiinni nollatoleranssista ja koronan täydellisestä tukahduttamisesta. Kokonaisia kaupunkeja on asetettu useita päiviä kestäviin täydellisiin koronasulkuihin vain muutamien sairaustapausten takia, kun viruksen leviäminen on yritetty estää.

Kasvavat tautitapausmäärät ja niihin liittyvät rajoitukset ovat kuitenkin saaneet yhä useammat kyseenalaistamaan viranomaisten käyttämien raakojen voimatoimien hyödyllisyyden.

Ihmisiä on pakotettu massatestauksiin ja asetettu pakkokaranteeneihin muun muassa lukitsemalla heidät koteihinsa.