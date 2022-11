”Voivat muuttaa tilannetta merkittävästi” – tällainen on ukrainalaisten tuhoa kylvänyt mysteerialus

Ukraina pyrkii hankkimaan yhteensä 100 kappaletta vaikeasti havaittavia meridroneja.

Mustallamerellä vilahduksilta nähdystä Ukrainan laivaston mysteerialuksesta tihkuu uutta tietoa kansainvälisissä medioissa.

Kyse on miehittämättömistä meridroneista, joista tehtiin ensimmäiset havainnot syyskuussa, kun Venäjän miehittämän Krimin niemimaan Sevastopoliin rantautui noin viisimetrinen alus.

Veneestä käytetään sotilasteknistä nimitystä USV, unmanned surface vehicle, eli miehittämätön pinta-alus. Lennokkien sotilastekninen nimitys Ukrainassa on ollut UAV, unmanned aerial vehicle, eli miehittämätön ilma-alus.

Ukrainan uskottiin käyttäneen kyseisiä miehittämättömiä, räjähtäviä pinta-aluksia iskuissa Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan lokakuun lopussa.

Isku vahingoitti tiettävästi kolmea venäläisalusta, mukaan lukien Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivaa, fregatti Admiral Makarovia, mutta sen mahdollisesti saamista vaurioista ei ole vahvistettua tietoa.

Perjantaina ukrainalaisviranomaiset kertoivat keräävänsä rahaa yhteensä 100 meridronen hankkimiseen. Alukset on tarkoitus hankkia Ukrainan UNITED24-keräysrahaston varojen avulla.

Miehittämättömien alusten kerrotaan pystyvän iskemään satojen kilometrien päässä oleviin kohteisiin.

Artikkelin yläosassa olevalla videolla esitellään alusten toimintaa.

– Meidän täytyy puolustaa vesiämme ja kaupunkejamme venäläislaivaston ohjuksilta. Meridronet auttavat myös raivaamaan käytävän kauppa-aluksille, jotka kuljettavat viljaamme maailmalle, ilmoitti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi Telegramissa perjantaina.

Ukrainalaisten julkaisema video esittelee meridronejen toimintaa.

Zelenskyi viittasi viestissään myös Ukrainan käyttäneen kyseisiä aluksia aiemmin kirjoittaen, että ”kaikki ovat jo nähneet, kuinka ne toimivat”.

UNITED24-rahasto julkaisi perjantaina sivuillaan tarkempia teknisiä tietoja meridroneista. Kyseiset alukset ovat 5,5 metrin pituisia, pystyvät ukrainalaisten mukaan kantamaan 200 kilon edestä kuormaa, kuten polttoainetta ja räjähteitä, ja kulkemaan 80 km/h nopeudella.

Venäläisten ottama kuva Ukrainan armeijan meridronesta, joka ajautui rantaan Sevastopolissa syyskuun lopulla.

Mataluutensa vuoksi vaikeasti havaittavat kajakkimaiset alukset voivat toimia ukrainalaisten mukaan jopa 400 kilometrin säteellä. Aluksia ohjaillaan maalta käsin satelliittinavigoinnin tai aluksen kameroiden avulla.

Veneen pienessä mastossa on kamera ja mahdollisesti jonkinlainen infrapunasensori, jotka toimivat ohjauksen ja tilannekuvan saamisen apuna. Niiden takana on litteä antenni kauko-ohjaukseen. Myös veneen keulassa on todennäköisesti pienempi kamera.

– Meridronet ovat jo todistaneet tehokkuutensa ja voivat muuttaa tilannetta Mustallamerellä merkittävästi, totesi Ukrainan laivaston päällikkö Oleksi Neizhpapa mediatiedotteessa.

Alukset voidaan varustaa räjähteillä hyökkäystehtäviä varten tai käyttää vihollisen tulituksen paikantamiseen.

Ukraina pyrkii keräämään varoja 100 meridronen hankkimiseen.

Neizhpapan mukaan alukset voivat toimia tiedustelutehtävissä, saattaa siviilialuksia ja tukea perinteisiä laivaston aluksia sekä suojella laivastotukikohtia.

Viranomaisten julkaisemat tuoreet kuvat aluksista ovat The Drive -sivuston mukaan liki identtisiä kuin alukset, jotka esiintyivät lokakuisesta iskusta julkaistuissa kuvissa.