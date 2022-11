Maapallolla elää nyt kahdeksan miljardia ihmistä – ”Vielä toistaiseksi ollaan pärjätty”

Kahdeksan miljardin raja on tullut vastaan. Väkiluvun määrä jatkaa yhä kasvuaan, tosin aiempaa hitaammin.

Maailmalla elää ja hengittää nyt yli kahdeksan miljardia ihmistä. Rajapyykki tuli täyteen tiistaipäivän aikana.

YK on selittänyt väestönkasvua sillä, että ihmisten elinikä pidentyy ympäri maailmaa. Tämä on seurausta kansanterveyden, ravitsemuksen, hygienian ja lääkinnän kehityksestä.

Yhä useampi ihminen elää aikuisuuteen, mikä lisää lapsia tekevien ihmisten määrää. Tämän yhtälön myötä maailmaan syntyy edelleen enemmän ihmisiä kuin kuolee.

Ihmisten määrän kasvu maapallolla on kuitenkin hiljalleen hidastumassa. Seitsemän miljardia ihmistä tuli täyteen noin 12 vuotta sitten. YK:n mukaan seuraavaan virstanpylvääseen, yhdeksään miljardiin, menee 15 vuotta, eli vuonna 2037. Kymmenen miljardia saavutetaan arviolta 2080-luvulla, minkä jälkeen kasvu taittuu kohti laskua.

– Väestönkasvu ei kiihdy, vaan se hidastuu parhaillaan. Meillä on jo 1960-luvulla ollut kasvun huippu, silloin kasvua oli yli kaksi prosenttia vuosittain. Nyt se on alle prosentissa, sanoo Väestöliiton kehityspolitiikan asiantuntija Kamomilla Ilmonen.

Yli kolmasosa maailman asukkaista asuu Kiinassa tai Intiassa. Kiinassa asukkaita on Worldometer-sivuston mukaan 1,43 miljardia ja Intiassa 1,38 miljardia. Maailman väkiluvultaan kolmanneksi suurin maa on Yhdysvallat, jossa asuu 331 miljoonaa ihmistä.

Puolet maailman väestön kasvusta tulee seuraavan 30 vuoden aikana vain kahdeksasta maasta. Nämä maat ovat: Kongon demokraattinen tasavalta, Egypti, Etiopia, Intia, Nigeria, Pakistan, Filippiinit ja Tansania.

– Saharan eteläpuoleinen Afrikka on ollut nopeiten kasvava jo 80-luvulta alkaen, Ilmonen kertoo.

Ihmisiä rannalla Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa.

Ilmosen mukaan väestökasvussa on kyse pääasiassa ihmisoikeuksien toteutumisesta. Tärkeintä on se, että jokainen saisi päättää omasta lapsiluvustaan. Hankkivatko he lapsia, kuinka monta ja milloin.

– Maailmassa on noin 250 miljoonaa naista, jotka haluaisivat käyttää esimerkiksi raskauden ehkäisyä, mutta heillä ei ole siihen mahdollisuutta.

Parantuneet elinolot selittävät osiltaan kasvun hidastumista. Seksuaalikasvatus on maailmassa parempaa ja naisten mahdollisuudet päästä työelämään on parantunut, jolloin on yhä yleisempää, että lapsia hankitaan myöhemmällä iällä ja vähemmän.

– Ihmis- ja seksuaalioikeudet ovat itsessään tärkeitä, mutta linkittyvät hyvin vahvasti myös väestökysymykseen, Ilmonen selittää.

Maapallon väkiluvun kasvu on Ilmosen mukaan positiivinen asia. Se tarkoittaa, että ihmiset ovat terveempiä ja voivat täten elää pidempään. Väestönkasvun pelättiin olevan liiallista jo 1960-luvulla.

– Vielä toistaiseksi ollaan pärjätty, hän toteaa.

Väestönkasvun hyödyntämiseen vaaditaan hyvää politiikkaa. Esimerkiksi monesta Afrikan maasta löytyy potentiaalia, kun huoltosuhde on erinomainen ja yhä paranemaan päin. Työikäisiä on enemmän kuin lapsia ja eläkeläisiä.

Pakottaminen, kuten yhden lapsen politiikka tai lapsitalkoot eivät ole Immosen mukaan ratkaisu.

– Valtioiden tulee poliittisilla toimilla taata, että nuoret saa koulutusta, heillä on terveydenhuoltoa, heidän seksuaalioikeudet toteutuvat, heillä on työllistymismahdollisuuksia. Tässä on valtioilla iso rooli ja paine.

Myös väestökasvun negatiivisten puolien ehkäisy on valtioilla, jotta yhä kasvava ihmismassa rasittaisi ympäristön kestokykyä mahdollisimman vähän. Kyse on siitä, miten maapallolle syntyvät ihmiset saavat yhteiskuntansa toimimaan.

Väestönkasvuun vaikuttaa pääasiassa paikallinen päättäminen, eikä siihen ole helppo vaikuttaa globaalilla toiminnalla.

– On tärkeä muistaa, että ei ole yhtä globaalia ohjenuoraa näihin asioihin. Se on aina konteksti- ja maasidonnaista, millaista yhteiskunnallista keskustelua maissa pitää käydä.