Kommentti: Ei sittenkään puukkoa selkään – turvallinen tylsyys yhdistää Bidenin ja Xin

Kiina ja Yhdysvallat ovat törmäyskurssilla. Maanantaina kurssia saatiin ehkä vähän reivattua, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Ei tullut sopua ja yhteisymmärrystä. Ei tullut täyttä pannukakkuakaan.

Erityisesti sellaista pelkäsivät talousihmiset, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapasivat maanantaina Indonesiassa G-20 kokouksen yhteydessä. Kiinan ja Yhdysvaltain viileiden välien pelätään jäädyttävän maailmataloutta nyt, kun siihen muiden kriisien vuoksi ei todellakaan olisi varaa.

Tapaamista saattoi lähestulkoon pitää pikku menetyksenä.

– Uutta kylmää sotaa ei tarvitse pelätä, Biden vakuutteli tapaamisen jälkeen.

Monet tosin ovat kokeneet eläneensä kylmän sodan aikaa vähintään siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan. Toisella puolella Ukrainaa tukee Yhdysvaltain johtama länsi. Kiinalle Vladimir Putinin typerä sota ei ole ehkä mieleen, mutta se ei myöskään halua nähdä Venäjän tappiota ja romahdusta.

Xi oli kinemaattisella tuulella.

– Maailma on tarpeeksi suuri kummallekin, hänen kerrotaan sanoneen Bidenille.

Lännen filmeissä karjaparonit mutisevat jotain tuollaista, ennen kuin vetävät coltit esiin. Siitä saattaisi vääntää myös Bond-elokuvan tunnarin.

Xin mukaan Yhdysvalloilla ja Kiinalla on aiempaa ”enemmän, ei vähemmän, yhteisiä etuja”.

Jotain tuollaista Al Capone saattaisi sanoa vastapuolelleen gangsterileffassa ennen kuin ampuu tätä takaa päin.

Selkään puukotuksen sijaan nyt yritettiin olla ihan myönteisiä. Ainakin Bidenin mukaan Yhdysvallat ja Kiina tuomitsevat yhdessä ydinaseilla uhkailun, jollaista Venäjän presidentti on harrastanut. Sovittiin ulkoministerien jatkoneuvotteluista. Ilmastonmuutosta halutaan vastustaa taas yhdessä. Bidenin mukaan Yhdysvallat ei ole luopunut ”yhden valtion politiikasta” Kiinan ja Taiwanin suhteen. Tämä voi vähän rauhoittaa Pekingiä.

Joe Bidenin mukaan uutta kylmää sotaa ei tarvitse pelätä.

Jos suurvaltapeli on pokeria, Xi ei ole pelannut sitä hyvin. Hän on suorastaan jaellut kortteja vastustajalleen ja kauhistuneelle maailmalle. Sorto Tiibetissä jatkuu, uiguureja kohdellaan hirviömäisesti. Hongkongin vapausunelmat murskattiin pampuilla ja vankilalla. Vähäisetkin vapaudet toisin ajatteluun Kiinassa on viety. Ei ihme jos taiwanilaisia ei innosta yhdistyminen emämaahan.

Joe Biden osaa pokeria. Hän on jatkanut Donald Trumpin aloittamaa Kiinan eristämis­politiikkaa kylmästi ja suunnitelmallisesti. Yhdysvallat pitää Kiinaa nyt ainoana ”strategisena kilpailijanaan”. Sotainen Venäjä ei enää yllä tähän. Yhdysvallat yrittää kampittaa Kiinan talouden kehitystä teknologian vientikielloilla. Se houkuttelee Kiinan naapureita liittolaisikseen ja painostaa EU:ta Kiinaa vastaan.

Kyse ei ole vain äkillisestä innosta puolustaa ihmisoikeuksia Kiinassa. Yhdysvaltain peruspelko on menettää viime vuosisadalla verellä ja rahalla lunastettu paikka maailman ykkösmahtina. Kiina on pahempi uhka kuin Neuvostoliitto, joka varusteluinnossaan jätti talouden retuperälle.

Biden piti Xitä kovana vastuksena jo kymmenen vuotta sitten.

Tylsyys on aliarvostettua. Maailmaa eivät pelasta räväkät ja päättäväiset johtajat vaan unettavan tylsät.

Tähän kategoriaan voivat sopia Yhdysvaltain ja Kiinan presidentit. Biden on pohjimmiltaan ikivanha politiikan kehäkettu, joka hakee kompromisseja. Xi on kommunistisen puolueen virkakoneiston kasvatti, byrokraatti. Kovuutensa hän on kyllä osoittanut nousemalla mahtavimmaksi mieheksi Kiinassa Mao Zedongin jälkeen. Xi voi haluta nostaa Kiinan maailman ykköseksi, mutta ei ole Maon kaltainen itsetuhoinen uhkapeluri.

Nyt miehet tapasivat ensi kertaa niin, että kumpikin on maansa johtaja. He kuitenkin tuntevat toisensa varhaisimmilta ajoilta. Barack Obaman varapresidenttinä Bidenin tehtävänä oli ottaa selvää nousevasta Xistä. New York Timesin mukaan mukaan Biden laskee viettäneensä Xin kanssa 78 tuntia ja miesten matkustaneen yhdessä 17 000 kilometriä. Jälkimmäinen luku tosin ei lehden laskelmien mukaan pidä paikkaansa. Tunteja tuli maanantaina kolme lisää.

Biden on kertonut, että miehet olivat kerran Tiibetin ylängöllä, kun Xi pyysi häntä määrittelemään Yhdysvallat. Biden vastasi yhdellä sanalla:

– Mahdollisuuksia.

New York Timesin käsityksen mukaan tämä ei kuitenkaan olisi tapahtunut Tiibetissä vaan etelä-Kiinassa vuonna 2011. Mutta Yhdysvalloissa on ennenkin ollut presidenttejä, jotka parantavat tarinoitaan niitä kertoessaan..

Bidenin tuolloin Xista saama vaikutelma ei ollut vain myönteinen.

– Meillä on vielä kädet täynnä työtä tämän kaverin kanssa, hän kertoi Obaman neuvonantajille.

Xillä ja Bidenilla on juuri nyt kummallakin tukeva selkänoja kotimaassaan.

Juuri nyt Xillä ja Bidenilla on kummallakin kuitenkin hyvä hetki liennyttää. Xi varmisti juuri itselleen odotetusti kolmannen kauden Kiinan johdossa. Bidenin demokraatit ottivat odottamattoman torjuntavoiton välivaaleissa.

Hetken ajan kummallakin on selkänojaa ratkaisuille, joista kaikki kotona eivät pidä.