Joutuiko Sergei Lavrov sairaalaan vai ei? Tämä tapauksesta tiedetään

Uutistoimisto AP:n mukaan Lavrov joutui sairaalaan tutkimuksiin heti Balille saavuttuaan. Venäjä kiistää väitteet jyrkästi.

Sairaalahoidossa? Sydänongelmia?

Indonesian Balilla pidettävän G20-maiden kokouksen puheenaiheeksi nousi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin terveydentila.

Venäjän valtuuskuntaa johtava 72-vuotias Lavrov saapui Balille sunnuntai-iltana.

Paikallinen viranomainen paljasti uutistoimisto AFP:lle, että Lavrov joutui sairaalaan tutkimuksiin heti saavuttuaan Balille. Lisäksi Lavrov joutui maanantaiaamuna vielä uusiin tutkimuksiin.

Uutistoimisto AP:n tietojen mukaan Lavrovin sairaalavierailu johtui sydänongelmista. Lavrovia hoidettiin Sanglahin sairaalassa Denpasarin kaupungissa, uutistoimisto tiesi.

Sairaalan edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että yksi valtuuskunta oli saapunut sairaalaan tiukkojen turvatoimien vallitessa, mutta että sairaala ei voi paljastaa henkilöä eikä henkilön terveydentilaa.

Balin kuvernööri Wayan Koster kommentoi uutistoimisto Reutersille, että Lavrovin käynnissä Sanglahin sairaalaan oli kyse vain pikaisesta tarkastuskäynnistä ja että Lavrov pääsi pian pois sairaalasta.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova riensi Telegramissa kiistämään uutistoimiston tiedot.

– Me täällä Sergei Viktorovitshin kanssa Indonesiassa luemme uutisvirtaa emmekä usko omia silmiämme: käy ilmi, että hän on joutunut sairaalaan. Tämä (väite) on tietenkin valeuutisten korkeinta taitolentoa. Odottakaa vain, maailmanluokan yksinoikeudella.

Zaharova julkaisi videon, jossa hän puhuu Lavroville.

Videolla siniseen t-paitaan ja shortseihin pukeutunut Lavrov istuu hotellin terassilla ja tutkii asiakirjoja.

– Anteeksi, herran tähden, mutta täällä kaikki kirjoittavat, että te olette joutunut sairaalaan, Zaharova kysyy Lavrovilta.

– No, meidän presidentistämme on kirjoitettu jo kymmenen vuoden ajan, että hän on sairastunut. Se on peliä, joka ei ole uutta politiikassa, Lavrov vastaa.

Zaharova kysyy tämän jälkeen, mitä Lavrov haluaisi sanoa niille länsimaisille toimittajille, jotka kirjoittavat, että Lavrov on joutunut sairaalaan.

– Kehottaisin länsimaisia toimittajia olemaan rehellisempiä kuin he ovat, kirjoittamaan totta useammin. Eikä rajoittumaan reportaaseissaan aina yhteen ja samaan näkökulmaan, jota he levittävät kaikista Venäjän intressejä koskevista asioista, ja jättävät Venäjän näkökulman ilman huomiota, Lavrov lataa.

Ulkoministeri kertoo valmistelevansa G20-kokouksen esiintymisiään ja puhuneensa juuri puhelimessa Indonesian ulkoministerin kanssa. Lopussa Lavrov lähettää kaikille paljon terveisiä hymynkare huulillaan.

Sosiaalisessa mediassa herätti keskustelua herätti ulkoministeri Lavrovin kännykkä- ja asuvalinta. Terassin pöydällä näkyy amerikkalaisen Applen valmistama älypuhelin.

Maanpaossa elävä venäläinen liikemies ja toisinajattelija Mihail Hodorkovski kommentoi Twitterissä, että Lavrov rentoutuu Balilla samaan aikaan, kun hänen maansa on sodassa lännen kanssa.

– Hänellä on iPhone ja Jean Michel Basquait t-paita.

Lavrovin t-paitaan on painettu Jean-Michel Basquiat kruunuaiheinen työ. Basquait oli afroamerikkalainen graffititaiteilija, jonka yhtenä teemana oli historiallisesti merkittävien mustien henkilöiden kuvaaminen. Hän käytti kruunuja ja sädekehiä korostamaan sankareita ja pyhimyksiä.

Sergei Lavrovista tiedetään, että hän on kova ketjupolttaja.

Tupakoimiseen liittyy julkisuuteen päätynyt välikohtaus 2000-luvun alussa, kun Lavrov toimi New Yorkissa Venäjän YK-lähettiläänä. Silloinen pääsihteeri Kofi Annan yritti saada rakennukseen tupakointikieltoa. Venäjä ilmoitti, että talon säännöistä päättävät jäsenvaltiot eikä pääsihteeri. Tupakointikieltoa ei tullut.

Lavrov ei ole aiemmin ollut julkisuudessa oman terveydentilansa johdosta. Sen sijaan hän on joutunut kommentoimaan presidentti Vladimir Putinin terveydentilaa.

Presidentti Putinin muuttunut ulkonäkö on herättänyt erilaisia arveluita.

Keväällä liikkui huhuja, joiden mukaan presidentti Putin sairastaa syöpää ja hänellä on pari kuukautta elinaikaa.

Lavrov kommentoi Putinin terveyttä toukokuussa ranskalaiselle TF1-kanavalle.

– En usko, että järjissään olevat ihmiset voivat nähdä tämän henkilön terveydentilassa merkkejä jostain sairaudesta tai vaivasta, Lavrov selvitti.

Lavrov lisäsi, että lokakuussa 70 vuotta täyttävä Putin esiintyi julkisuudessa "päivittäin".

– Voitte katsella häntä näytöiltä, lukea ja kuunnella hänen puheitaan. Jätän sen niiden omalletunnolle, jotka tällaisia huhuja levittävät.