Espanjan poliisi pidätti 17-vuotiaan suomalaismiehen sunnuntaiaamuna Aurinkorannikolla Puerto Banúsissa, kertoo espanjalainen El Mundo -lehti.

Espanjan poliisi pidätti sunnuntaiaamuna 17-vuotiaan suomalaismiehen liittyen mahdolliseen alaikäisen raiskaukseen. Poliisi sai ilmoituksen mahdollisista rikoksista noin aamuviideltä. Asiasta kertoo El Mundo -lehti.

Ilmoituksen teki epäillyn raiskauksen uhriksi joutuneen 16-vuotiaan naisen ystävä, jolle nainen oli onnistunut soittamaan ja lähettämään kuvakaappauksen sijainnistaan. Naisen kertoman mukaan talossa oli useita miehiä ja aseita.

Poliisi meni sisään Puerto Banúsissa Aurinkorannikolla sijaitsevaan taloon, jossa oli 16-vuotiaan naisen lisäksi 20-vuotias liettualaisnainen. Poliisin mukaan todisteet viittaavat siihen, että molemmat oli huumattu ja raiskattu.

Poliisit löysivät talosta viidakkoveitsen ja ampuma-aseita, jotka ovat peräisin Espanjan sisällissodan ja toisen maailmansodan aikakaudelta.

Poliisi selvittää, mitä talossa oli tapahtunut.

Suomalaisen lisäksi talossa pidätettiin Britannian, Iranin, Irlannin ja Marokon kansalaiset. Suomalaisen mukaan hän ei tuntenut muita paikalla olleita henkilöitä eikä osannut selittää poliisille, mitä he tekivät talossa.

Myöskään kumpikaan naisista ei osannut sanoa, miten he olivat päätyneet taloon. He molemmat muistavat olleensa paikallisessa yökerhossa. 16-vuotiaalla on myös hataria muistikuvia matkustamisesta autossa.