Hyökkääkö Ukraina pian kohti etelää? Krimin menetys voisi merkitä myös Putinin tuhoa

Hersonin vapauttanut Ukraina lähestyy jo Krimin niemimaan portteja. Venäjän huoltoyhteydet eteläisessä Ukrainassa ovat vakavassa vaarassa.

Ukrainan nopea menestys on herättänyt keskustelua Krimin valtaamisesta takaisin Venäjältä.

Venäjä liitti Krimin niemimaan laittomasti alueeseensa kevättalvella 2014. Niemimaalle aukesi maantie- ja junayhteys Kertshinsalmen sillan kautta neljä vuotta myöhemmin.

Ukrainan nopea sotamenestys eteläisellä rintamalla on nostanut esiin mahdollisuuden vastahyökkäysten jatkamisesta kohti etelää ja Krimin vapauttamisesta.

IS kertoo seuraavassa, miksi Krimin menettäminen olisi Venäjälle katastrofi.

1. Poliittinen merkitys

Krimin valtaus oli Kremlin kannalta erittäin hyvin onnistunut operaatio. Se nosti presidentti Vladimir Putinin suosion huippulukemiin.

Niemimaan menetys olisi Venäjälle strateginen tappio, joka voisi horjuttaa vakavasti Putinin valta-asemaa – jopa pakottaa hänet vetäytymään syrjään.

– Krimin menetys tai säilyttäminen on aivan ratkaisevaa Putinin tarinan kannalta. Hänhän on valloittaja. Jos Krim pidetään... jos sitäkään ei pidetä, se on totaalitappio, sanoi Euroopan hybridiosaamiskeskuksen Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtaja Jukka Savolainen maanantaina Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Vetäytyminen Krimiltä olisi Venäjälle myös huomattava taloudellinen tappio. Suuriin rakennushankkeisiin niemimaalla on käytetty jo toistakymmentä miljardia euroa. Eniten rahaa kului Kertshinsalmen siltaan, joka vaurioitui pahasti räjähdeiskussa lokakuun alussa. Ukraina on luvannut tuhota siltayhteyden, kun Krim on vapautettu.

2. Sotilaallinen merkitys

Niemimaa on eteläiseen Ukrainaan hyökänneiden venäläisjoukkojen keskeinen tukialue ja huoltoreitti. Krimiltä Etelä-Ukrainaan johtavien maantie- ja rautatieyhteyksien joutuminen Ukrainan raskaiden aseiden tulituksen kohteeksi vaarantaisi Venäjän huoltokuljetukset.

– Himars avaa kohta tulen Hersonista. Reitti Krimille on sen kantaman piirissä. Se murentaa Venäjän puolustusasemia ja huoltoyhteyksiä samaan aikaan kun vastahyökkäyksen ’vasen siipi’ valtaa Mariupolin ja Melitopolin tammikuuhun mennessä, entinen Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen komentaja Ben Hodges arvioi Twitterissä.

– Sitten alkaa sodan ratkaiseva vaihe… Krimin vapauttaminen.

Venäjä on militarisoinut Krimiä vahvasti, ja sen Mustanmeren laivaston päätukikohta sijaitsee Sevastopolissa. Kuvassa Venäjän asevoimiin määrättyjä varusmiehiä Sevastopolissa 9. marraskuuta.

Ukrainan seuraava siirto puolustussodassa on vielä arvoitus. Vastahyökkäyksen uusina todennäköisinä suuntina pidetään Melitopolia ja Mariupolia, joiden vapauttaminen katkaisisi Venäjän hallussaan pitämän kaistaleen Ukrainan eteläosassa ja saarrostaisi venäläisjoukot Krimin pohjoispuolelle. Leveän Dneprin ylitys hankaloittaa hyökkäystä suoraan Hersonista etelään. Joki on Hersonin kohdalla noin kilometrin levyinen.

Yhdysvaltain tuorein 400 miljoonan dollarin aseapupaketti Ukrainalle sisältää muun muassa lisää ampumatarvikkeita Himars-järjestelmiin. Himarsin ja M270-raketinheittimien käyttämien gmlrs-rakettien kantama on suurimmillaan 84 kilometriä, ja niiden hyvä osumatarkkuus perustuu gps-ohjaukseen.

Himars voisi laukaista myös tehokkaita ATACMS-ohjuksia, joiden kantama on versiosta riippuen joko 165 kilometriä tai 300 kilometriä. Näitä aseita Yhdysvallat ei ole toimittanut Ukrainalle. ATACMS-ohjusten toimitukset antaisivat Ukrainalle heti mahdollisuuden iskeä Venäjän sotilastukikohtiin Krimillä.

Kaupallisten satelliittien kuvat näyttävät todistavan, että Venäjä on jo elokuussa ryhtynyt varautumaan Ukrainan hyökkäykseen Krimille. Kuvissa näkyy niemimaan pohjoisosaan kaivettuja uusia taisteluhautoja ja linnoitetöitä Tshonharin rajanylityspaikalla. Tuoreista kuvista kertoi muun muassa analyytikko Benjamin Pittet Twitterissä.

3. Siviiliväestön huoltovarmuus

Krimin runsaat kaksi miljoonaa asukasta saavat makeaa vettä pääosin Dneprjoesta niemimaalle johtavasta kanavasta, jonka pääväylä on 400 kilometriä pitkä. Kanava alkaa Nova Kahovkasta joen itärannalta, joka on venäläisjoukkojen hallinnassa.

Krimin vesihuolto vaikeutui vuoden 2014 alueliitoksen jälkeen, kun Ukraina sulki kanavan. Ukrainaan hyökänneet venäläisjoukot avasivat kanavan. Vastahyökkäyksen edetessä Ukrainalle voi tarjoutua mahdollisuus sulkea kanava uudelleen.

Viime viikolla kerrottiin, että kanavan alkupäässä sijaitseva Kahovkan pato ja vesivoimala olisivat kärsineet vaurioita venäläisjoukkojen vetäydyttyä joen yli. Padon sortuminen aiheuttaisi tuhoisan tulvan molemmin puolin Dnepriä.