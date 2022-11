Kun veljeksistä vanhempi jäi kiinni, nuorempi panikoi ja alkoi etsiä tietoa muun muassa katoamisesta Ruotsissa ja helikopterin lentoetäisyydestä.

Syyskuussa 2021 Ruotsin poliisi pidätti iranilaissyntyisen Peyman Kian, 42. Pidätyksen jälkeen Kian pikkuveli, Payam, 35, alkoi etsiä maanisesti tietoa. Hakusanoihin kuului muun muassa vakooja, kuinka kadota Ruotsissa, asianajajan palkkaaminen ja helikopterin lentoetäisyys.

Kaksi kuukautta myöhemmin – ennen kuin Payam Kia ehti vaihtaa rahaa tai lentää helikopterilla – poliisi pidätti myös hänet.

Veljeksistä kumpikin on ollut vangittuna yli vuoden. Viime perjantaina syyttäjä nosti kumpaakin vastaan syytteet törkeästä vakoilusta.

Veljesten syytteistä kertovat muun muassa Expressen, Dagens Nyheter, Aftonbladet, uutistoimisto Reuters ja SVT. Lehtitietojen mukaan veljekset ovat syntyneet Iranissa, mutta ovat Ruotsin kansalaisia.

Syyttäjän mukaan miehet ovat välittäneet tietoa Venäjän sotilastiedustelu GRU:lle. Vastineeksi tiedoistaan he ovat saaneet rahaa. Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo epäilee vakoilun alkaneen syksyllä 2011 ja jatkuneen syksyyn 2021. Veljesten toimia on tutkittu jo pitkään. Aftonbladetin mukaan Säpo epäili usean vuoden ajan, että vakooja on soluttautunut sen toiminnan ytimeen. Vuonna 2017 se perusti huippusalaisen ryhmän, jonka tarkoituksena oli löytää soluttautuja.

Peyman Kiaa ryhmä epäili vuodesta 2017 lähtien. Ennen Säpoa hän työskenteli Ruotsin puolustusvoimissa.

– Tutkinta on ollut monimutkainen ja koskenut rikoksia, joita on vaikea tutkia. Epäillyt vakavat rikokset kohdistuvat Ruotsin tiedustelu- ja turvallisuusjärjestelmään, tutkinnanjohtaja, syyttäjä Per Lindqvist sanoi perjantaina.

Lindqvist kertoi uutistoimisto AP:lle, että rikokset kohdistuvat ”äärimmäiseen arkaluontoiseen tietoon”, mutta ei täsmentänyt, mitä se tarkoittaa.

Suuri osa tutkimuksesta on salaista syytteen nostamisen jälkeenkin. Oikeudenkäynti veljeksiä vastaan alkaa marraskuussa.

Peyman Kia työskenteli vastatiedustelussa, eli hänen tehtävänsä oli seurata vieraiden valtioiden tiedusteluviranomaisten toimia Ruotsissa. Vuosi sitten Dagens Nyheter uutisoi, että Peyman Kia työskenteli Ruotsin sotilastiedustelun KSI-osastolla (Kontoret för särskild inhämtning). Osastoa pidetään salaisimpana Ruotsin tiedusteluyksikkönä. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa vieraiden valtioiden vakoojien rekrytointi työskentelemään Ruotsin hyväksi.

Syytteen mukaan Peyman Kialla oli pääsy huippusalaisiin tietoihin, ja ruotsalais­viranomaiset pitävät häntä päätekijänä – niin sanottuna myyränä, joka soluttautui tiedustelu­organisaatioihin. Payam Kia auttoi rikosten suunnittelemisessa, mutta myös välitti tietoa GRU:lle ja sai maksuja. SVT:n tietojen mukaan myös Payam Kia työskenteli jonkin aikaa Säpossa.

Perjantaina ruotsalaisviranomaiset kertoivat, että vanhemman veljeksen koneelta löytyi kiinnioton jälkeen huomattava määrä salaisia asiakirjoja. Lisäksi todisteisiin kuuluu nuoremman veljeksen muistiinpanoja. Niissä hän kirjoittaa muun muassa GRU:sta, rahasta ja henkilöstä, jota hän kutsuu ”Rasskiksi”.

Hieman ennen kiinniottoa nuorempi veljeksistä yritti tuhota ja hävittää tietokoneensa kovalevyn, joka päätyi kuitenkin Säpon haltuun.