Kirjeenvaihtajan kommentti: Trumpin presidentti­kisan avauksesta on tulossa pannu­kakku ja ongelma republikaaneille

Republikaanisen puolueen on päätettävä, sitoutuuko se vielä Donald Trumpiin huonosti menneiden kongressivaalien jälkeen, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Kirsi Jääskeläinen.

Donald Trump oli kongressivaalien suurin häviäjä, julistivat useat amerikkalaismediat, myös oikealle kallellaan olevat Wall Street Journal ja New York Post.

Trump ei toki varsinaisesti ollut ehdolla vaaleissa, mutta hän kävi vaalikamppailun aikana peiteltyä presidentinvaalikampanjaa. Trump kiersi useissa osavaltioissa pitämässä kannatustilaisuuksia tukemilleen ehdokkaille, mutta keskiössä niissä olivat Trumpin vihjailut paluusta Valkoiseen taloon.

Virallinen ilmoitus presidenttiehdokkaaksi lähtemisestä on luvassa tiistaina, jolloin Trump on kutsunut Floridan Mar-a-Lagon kartanoonsa mediaa ”suurta ilmoitusta” varten.

Trumpin suunnitelmana oli varmasti päästä julistautumaan ehdokkaaksi tilanteessa, jossa republikaanit olisivat hänen ansiostaan ottaneet murskavoiton. Trump olisi paistatellut puolueensa messiaana.

Toisin kävi. Trumpin suuresta ilmoituksesta uhkaa tulla pannukakku hänelle itselleen ja ongelma republikaaniselle puolueelle.

” Kongressivaalien olisi pitänyt olla republikaaneille helppo nakki.

Republikaanit eivät ottaneet kongressivaaleissa odotettua ”punaista vyöryä”.

Torjuntavoitto meni demokraateille, jotka säilyttävät niukasti senaatin hallinnan. Edustajainhuoneen ääntenlaskenta on vielä kesken. Republikaanit ovat todennäköisesti voittamassa edustajainhuoneen hallinnan, mutta paljon pienemmällä enemmistöllä kuin odotettiin.

Historiallisesti niin sanotuissa välivaaleissa vallassa oleva puolue, eli tässä tapauksessa demokraatit, kärsivät ja menettävät paikkoja. Lisäksi Yhdysvaltoja riivaava inflaatio ja kohonneet elinkustannukset sekä kasvanut rikollisuus ovat painaneet presidentti Joe Bidenin kannatusluvut alas.

Kaikki nämä tekijät antoivat olettaa, että republikaanit nappaavat hallintaansa reippaalla enemmistöllä edustajainhuoneen sekä saavat niukasti enemmistön senaatissa.

Näin ei kuitenkaan käynyt. Ja syypäänä nähdään Trump ja tämän tukemat ehdokkaat.

Trump tuki republikaanien esivaaliessa ehdokkaita sen perusteella, kuka oli halukas tukemaan Trumpin valheellista väittämää varastetuista presidentinvaaleista 2020.

Jo tuolloin republikaanisen puolueen piirissä oltiin huolestuneita siitä, ovatko nämä Trumpin tukemat maga-ehdokkaat (lyhennys sanoista Make America Great Again) liian radikaaleja vedotakseen maltillisiin republikaaneihin ja liikkuviin äänestäjiin, ja pystyvätkö he päihittämään demokraattiehdokkaat.

Trumpin tukema äärioikeistolainen ehdokas Doug Mastriano hävisi tärkeän vaa’ankieliosavaltion Pennsylvanian kuvernöörikisan.

Vastaus saatiin kongressivaaleissa, joissa maga-ehdokkaat menestyivät huonosti. Näitä ehdokkaita meni läpi, mutta ei kuitenkaan niin sanotuissa vaa’ankieliosavaltioissa, jotka ratkaisevat niin kongressi- kuin presidentinvaalit.

Republikaanit ovat nyt Trumpin johdolla hävinneet kolmet vaalit peräkkäin: vuoden 2018 kongressivaalit, 2020 presidentinvaalit ja häviönä voi pitää myös 2022 kongressivaaleja.

Puolueessa käydään nyt kiivasta pohdintaa siitä, vieläkö puolueen on järkevää sitoutua Trumpiin.

Puoluetta vuodesta 2016 asti tiukassa otteessaan pitäneellä Trumpilla on kiihkeä kannattajakuntansa, ja hän on mittausten mukaan republikaanien kannattajien parissa suosituin ehdokas seuraavaksi presidentiksi.

Mutta Trump jakaa mielipiteitä maltillisten republikaanien ja liikkuvien äänestäjien parissa tavalla, joka tekee hänen voittonsa demokraattiehdokasta vastaan vaikeaksi.

” Ron DeSantisia on kuvailtu ”Trumpiksi, jolla on aivot”.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis on suosittu myös latinoäänestäjien keskuudessa. Tämä on tärkeää laajan kannatuksen saamiseksi.

Samaan aikaan Floridan kuvernööri Ron DeSantis on kovassa nosteessa. Hän voitti vaaleissa suurella äänivyöryllä. DeSantis vetoaa myös latinoäänestäjiin, joka on Yhdysvaltain vaaleissa entistä tärkeämpi väestöryhmä.

DeSantis ajaa samankaltaista oikeistopopulistista politiikkaa kuin Trump, mutta häneen ei liity kaikkia Trumpiin liittyviä skandaaleja, oikeusjuttuja ja tutkintoja. DeSantisia on kuvailtu ”Trumpiksi, jolla on aivot”.

Eri puolilla Yhdysvaltoja kiertäessäni monet ihmiset ovat sanoneet olevansa kyllästyneitä politiikkaa riivaaviin kohuihin – varsinkin, kun maassa on oikeita ongelmia, jotka vaatisivat ratkaisuja ja toimia. Näitä ihmisiä on miellyttänyt ajatus Ron DeSantisista presidenttinä.

DeSantisin suosion uhka on varmasti osasyynä sille, että Trumpilla on kiire julistautua republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Hän haluaa varhaisella ilmoituksella raivata kilpailijat pois pelistä.

Lisäksi pelissä ovat lukuisat Trumpia vastaan nostetut syytteet, jotka hän toivoo pystyvänsä torppaamaan presidenttiehdokkuuden turvin.

” Trump haluaa näyttää puolueen nousevalle tähdelle, että pelistä tulee rumaa.

Trump on jo ampunut varoituslaukauksen Ron DeSantisin suuntaan, kun hän kutsui DeSantisia haukkumanimellä Ron DeSanctimonious, eli Tekopyhä-Ron.

Trump haluaa näyttää puolueen nousevalle tähdelle, että pelistä tulee rumaa, mikäli DeSantis asettuu Trumpia vastaan.

Republikaanisen puolueen suuri kysymys on, onko DeSantis halukas lähtemään mukaan presidenttikisaan, jossa Trump tulee ampumaan täyslaidallisia häntä vastaan.

DeSantis on vasta 44-vuotias. Hänellä on aikaa odottaa vuoroaan Valkoisessa talossa sen jälkeen, kun Trump on väistynyt näyttämöltä.

” Trumpin ja Bidenin uusintaottelu seuraavissa presidentinvaaleissa olisi kuin Alien vs Predator -elokuvan jatko-osa: kukaan ei halua nähdä sitä.

Demokraattien kannalta Trumpin varhainen ilmoittautuminen presidenttiehdokkaaksi luo paineita presidentti Joe Bidenille julistaa oma ehdokkuutensa 2024 vaaleihin.

Joe Biden iloitsi kongressivaalien tuloksesta. Demokraattien ajama aborttioikeus ja puheet maga-ehdokkaiden uhkasta demokratialle vetosivat äänestäjiin.

Vaikka Bidenin korkea ikä, 79 vuotta, ja alhaiset kannatusluvut eivät tee hänestä kansanvillitsijäehdokasta, Biden lienee tällä hetkellä varmin vastus Trumpille.

Eri mielipidemittausten mukaan varsin suuri osa amerikkalaista haluaisi saada uutta verta tuleviin presidentinvaaleihin. The Washington Postin mittauksen mukaan 26 prosenttia demokraattien kannattajista haluaisi Bidenin ehdokkaaksi ja 64 prosenttia jonkun muun.

Koomikko Trevor Noah ehti jo veistellä, että Trumpin ja Bidenin uusintaottelu seuraavissa presidentinvaaleissa olisi kuin Alien vs Predator -elokuvan jatko-osa: kukaan ei halua nähdä sitä.

Vaikka Trump otti pataan kongressivaaleissa, on edelleen täysin mahdollista, että hän tulee olemaan puolueensa presidenttiehdokas – sekä seuraava presidentti.

Tämä riippuu siitä, onko muilla republikaaneilla nyt uskallusta haastaa Trumpia. Osa senaattoreista ja kongressiedustajista on jo julkisesti esittänyt, että puolueen olisi syytä irtaantua Trumpista ja äärilaidan politiikasta.

Republikaanit ovat aikaisemminkin yrittäneet ottaa etäisyyttä Trumpiin, esimerkiksi kongressin valtauksen jälkeen 6. tammikuuta 2021.

Mutta aina puolue on palannut ruotuun. Tiistaisen ilmoituksen jälkeen Trump alkaa vaatia republikaanien senaattoreilta ja kongressiedustajilta julkisesti tukea. Silloin nähdään, palaako puolue jälleen joukolla Trumpin taakse.